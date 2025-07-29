Яке свято 30 липня 2025 року / © ТСН

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30 липня 2025 року — середа. 1253-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 30 липня, віряни святкують день пам’яті святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Вони належать до числа 70-ти апостолів, яких Ісус Христос послав проповідувати Євангеліє по всьому світу. Сила — єврей з Єрусалима. Він був провідним членом Єрусалимської Церкви, супроводжував апостола Павла в другій місіонерській подорожі. Силуан часто згадується в посланнях апостола Павла. Андроніка Павло часто називає “визначним між апостолами”. Він був єпископом у Паннонії (Центральна Європа) і навернув багатьох язичників. Також з ними згадуються Юнія, Єпафродит, Тит і Тимофій.

Що не можна робити 30 липня

Не можна надмірно засмагати — вважалося, що сонце надто сильне в цей період, казали навіть, що “Сила палить спину”.

Не варто починати нові справи — нове може не вкоренитися, тому що “Сила на межі літа та осені”.

Забороняється залишати худобу без нагляду — це день “перелому сили” і він є небезпечним для тварин.

Народні прикмети і традиції на 30 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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сухий та спекотний день — до сніжної та морозної зими;

грім гримить цього дня — чекайте на затяжну та дощову осінь;

багато роси вранці — буде щедрий урожай та погожий серпень;

зоряне та чисте небо вночі — найближчими днями чекайте на гарну погоду;

червоний захід сонця — до спекотного наступного дня.

30 липня багато роси вранці — буде щедрий урожай та погожий серпень / © unsplash.com

В народі 30 липня носило назву Сила. Предки часто казали “На Силу спека сили добирає”, тобто ще можуть бути дуже спекотні дні, але природа вже починає хилитися до осені.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 липня

Які завтра іменини: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.

Талісманом людини, народженої 30 липня, є бурштин. Він приносить удачу, покращує настрій та привертає достаток.

Цього дня народилися:

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1884 рік — Софія Налепинська-Бойчук, українська художниця-графікеса;

1953 рік — Юрій Шаповал, доктор історичних наук, керівник Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України;

1972 рік — Олесь Санін, український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор.

Пам’ятні дати 30 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 липня:

1419 рік — у Празі відбувається перша велика подія Гуситських війн: під час Празької дефенестрації повсталі гусити викидають з вікон ратуші кількох членів міської ради, що символізує початок тривалої боротьби чеського народу проти феодального гніту, німецького впливу й домінування католицької церкви;

1502 рік — під час своєї останньої подорожі Христофор Колумб уперше встановлює контакт з представниками цивілізації мая;

1793 рік — на теренах сучасної Канади розпочинається зведення поселення Йорк — майбутнього мегаполіса Торонто;

1895 рік — у Львові урочисто відкривають музей при Науковому Товаристві імені Тараса Шевченка;

1900 рік — у Великій Британії на законодавчому рівні забороняють використання дитячої праці в шахтах;

1920 рік — Рада народних комісарів ухвалює постанову про повсюдну ліквідацію святих мощей — це стало частиною ширшої антирелігійної кампанії більшовицької влади;

1920 рік — в умовах національного спротиву польській окупації засновують Українську Військову Організацію на чолі з Євгеном Коновальцем;

1956 рік — девіз “In God We Trust” (“На Бога уповаємо”) вперше з’явивляється на американських банкнотах, офіційно закріпивши релігійний символізм у фінансовій системі США;

1974 рік — провінція Квебек (Канада) надає французькій мові статус єдиної офіційної, закріпивши її культурну домінанту в регіоні;

1984 рік — американський телеканал NBC розпочинає трансляцію серіалу “Санта-Барбара”, що згодом став культовим і одним із найтриваліших у жанрі мильної опери;

2016 рік — професійний парашутист із США Люк Айкінс входить до історії, виконавши безпрецедентний стрибок з висоти 7600 метрів без парашута й вдало приземлившись на спеціальну сітку.

Яке завтра свято в Україні і світі

30 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день дружби / © unsplash.com

30 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день дружби. Свято було запроваджене Генеральною Асамблеєю ООН 2011 року, але ідея такої дати виникла набагато раніше — ще 1958 року в Парагваї. Там тоді створили громадську ініціативу “World Friendship Crusade”, яка започаткувала традицію святкувати початок дружби між людьми.

Також 30 липня День свекра. Хоча це й маловідоме, але дуже тепле сімейне свято, яке вшановує батька чоловіка (свекра). Це чудова повага висловити свою вдячність, повагу та увагу до цього члена родини.

А ще 30 липня Всесвітній день вишивки. Свято було започатковане у Швеції за ініціативи шведських вишивальниць 2011 року. Головна його мета полягає в тому, щоб визнати вишивку як культурну силу, яка поєднує всіх людей в світі, незалежно від статі, віку, мови чи національності.

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30 липня святкують Всесвітній день сноркелінгу. Свято присвячене одному з найдоступніших видів водного дозвілля. Сноркелінг — це плавання по поверхні води з використанням спеціальної маски і дихальної трубки, яке дозволяє спостерігати за морськими глибинами без занурення з балонами.

Також 30 липня Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Дата була офіційно створена 2013 року за іцініативи Генеральної Асамблеї ООН для того, щоб підвищити обізнаність про масштаби цього явища та змінити міжнародне співробітництво у протидії.