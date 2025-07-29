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Яке завтра, 30 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 30 липня, Міжнародний день дружби. Віряни вшановують пам’ять святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. До Нового року залишилося 154 дні.
30 липня 2025 року — середа. 1253-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 30 липня, віряни святкують день пам’яті святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Вони належать до числа 70-ти апостолів, яких Ісус Христос послав проповідувати Євангеліє по всьому світу. Сила — єврей з Єрусалима. Він був провідним членом Єрусалимської Церкви, супроводжував апостола Павла в другій місіонерській подорожі. Силуан часто згадується в посланнях апостола Павла. Андроніка Павло часто називає “визначним між апостолами”. Він був єпископом у Паннонії (Центральна Європа) і навернув багатьох язичників. Також з ними згадуються Юнія, Єпафродит, Тит і Тимофій.
Що не можна робити 30 липня
Не можна надмірно засмагати — вважалося, що сонце надто сильне в цей період, казали навіть, що “Сила палить спину”.
Не варто починати нові справи — нове може не вкоренитися, тому що “Сила на межі літа та осені”.
Забороняється залишати худобу без нагляду — це день “перелому сили” і він є небезпечним для тварин.
Народні прикмети і традиції на 30 липня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
сухий та спекотний день — до сніжної та морозної зими;
грім гримить цього дня — чекайте на затяжну та дощову осінь;
багато роси вранці — буде щедрий урожай та погожий серпень;
зоряне та чисте небо вночі — найближчими днями чекайте на гарну погоду;
червоний захід сонця — до спекотного наступного дня.
В народі 30 липня носило назву Сила. Предки часто казали “На Силу спека сили добирає”, тобто ще можуть бути дуже спекотні дні, але природа вже починає хилитися до осені.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 липня
Які завтра іменини: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.
Талісманом людини, народженої 30 липня, є бурштин. Він приносить удачу, покращує настрій та привертає достаток.
Цього дня народилися:
1884 рік — Софія Налепинська-Бойчук, українська художниця-графікеса;
1953 рік — Юрій Шаповал, доктор історичних наук, керівник Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України;
1972 рік — Олесь Санін, український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор.
Пам’ятні дати 30 липня
Календар важливих подій в Україні та світі за 30 липня:
1419 рік — у Празі відбувається перша велика подія Гуситських війн: під час Празької дефенестрації повсталі гусити викидають з вікон ратуші кількох членів міської ради, що символізує початок тривалої боротьби чеського народу проти феодального гніту, німецького впливу й домінування католицької церкви;
1502 рік — під час своєї останньої подорожі Христофор Колумб уперше встановлює контакт з представниками цивілізації мая;
1793 рік — на теренах сучасної Канади розпочинається зведення поселення Йорк — майбутнього мегаполіса Торонто;
1895 рік — у Львові урочисто відкривають музей при Науковому Товаристві імені Тараса Шевченка;
1900 рік — у Великій Британії на законодавчому рівні забороняють використання дитячої праці в шахтах;
1920 рік — Рада народних комісарів ухвалює постанову про повсюдну ліквідацію святих мощей — це стало частиною ширшої антирелігійної кампанії більшовицької влади;
1920 рік — в умовах національного спротиву польській окупації засновують Українську Військову Організацію на чолі з Євгеном Коновальцем;
1956 рік — девіз “In God We Trust” (“На Бога уповаємо”) вперше з’явивляється на американських банкнотах, офіційно закріпивши релігійний символізм у фінансовій системі США;
1974 рік — провінція Квебек (Канада) надає французькій мові статус єдиної офіційної, закріпивши її культурну домінанту в регіоні;
1984 рік — американський телеканал NBC розпочинає трансляцію серіалу “Санта-Барбара”, що згодом став культовим і одним із найтриваліших у жанрі мильної опери;
2016 рік — професійний парашутист із США Люк Айкінс входить до історії, виконавши безпрецедентний стрибок з висоти 7600 метрів без парашута й вдало приземлившись на спеціальну сітку.
Яке завтра свято в Україні і світі
30 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день дружби. Свято було запроваджене Генеральною Асамблеєю ООН 2011 року, але ідея такої дати виникла набагато раніше — ще 1958 року в Парагваї. Там тоді створили громадську ініціативу “World Friendship Crusade”, яка започаткувала традицію святкувати початок дружби між людьми.
Також 30 липня День свекра. Хоча це й маловідоме, але дуже тепле сімейне свято, яке вшановує батька чоловіка (свекра). Це чудова повага висловити свою вдячність, повагу та увагу до цього члена родини.
А ще 30 липня Всесвітній день вишивки. Свято було започатковане у Швеції за ініціативи шведських вишивальниць 2011 року. Головна його мета полягає в тому, щоб визнати вишивку як культурну силу, яка поєднує всіх людей в світі, незалежно від статі, віку, мови чи національності.
30 липня святкують Всесвітній день сноркелінгу. Свято присвячене одному з найдоступніших видів водного дозвілля. Сноркелінг — це плавання по поверхні води з використанням спеціальної маски і дихальної трубки, яке дозволяє спостерігати за морськими глибинами без занурення з балонами.
Також 30 липня Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Дата була офіційно створена 2013 року за іцініативи Генеральної Асамблеї ООН для того, щоб підвищити обізнаність про масштаби цього явища та змінити міжнародне співробітництво у протидії.