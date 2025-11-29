Яке свято 30 листопада 2025 року / © ТСН

30 листопада 2025 року — неділя. 1375-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 30 листопада, віряни святкують день пам’яті святого апостола Андрія Першозванного. Андрій народився у Вифсаїді, на північному березі Генісаретського озера, у родині рибалок. Він був братом апостола Петра. До зустрічі з Христом Андрій належав до учнів Іоана Хрестителя й жив очікуванням приходу Месії. Саме він перший почув звернене до нього Господнє закликання “Йди за Мною” і відгукнувся без вагань. Звідси й почесний титул Першозванний.

Після Вознесіння Спасителя святий Андрій вирушив проповідувати Євангеліє у різні країни. В українській духовній традиції апостола Андрія шанують як того, хто першим приніс благовістя на наші землі. Літописний переказ розповідає, що він досягнув Дніпрових пагорбів, благословив місце майбутнього Києва та прорік його велич.

Свій земний шлях апостол завершив у грецькому місті Патри. Там він був розіп’ятий на хресті особливої форми — косому, подібному до літери “Х”. Цей знак згодом став одним із найвідоміших християнських символів, а також увійшов у герб і прапор багатьох народів.

Що не можна робити 30 листопада

Забороняється займатися важкою фізичною працею — в давнину радили зайвий раз не навантажувати себе.

Не можна сварити чи карати дітей — щоб не накликати сімейні негаразди.

Не слід нікому розповідати про свої сни — вони віщі, але їх тримають при собі, щоб не “злякати долю”.

Народні прикмети і традиції на 30 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

холодно і морозно — чекайте на ранню та сувору зиму;

відлига чи м’яка погода — зима буде нестійкою, теплою;

випав сніг — лежатиме довго;

сніг падає великими пластівцями — зима мине спокійно, без заметілей і хуртовин;

ясне і зоряне небо — чекайте на сильні холоди;

курка ходить на одній нозі — до сильного похолодання.

30 листопада курка ходить на одній нозі — до сильного похолодання / © unsplash.com

В народі 30 листопада носило назву Андріївські вечорниці (Калита). Ця назва пов’язана з обрядом кусання калити — веселим молодіжним звичаєм, який проводили саме на Андрія.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 листопада

Які завтра іменини: Андрій, Іван.

Талісманом людини, народженої 30 листопада є сапфір. Цей мінерал здавна застосовують у медитативних практиках, адже він вміє вільно проводити енергетичні потоки. У традиційних уявленнях сапфір уважали каменем, що приборкує надмірні емоції та дарує людині внутрішню стійкість, зміцнюючи силу волі й духовну рівновагу.

Цього дня народилися:

1980 рік — Владислав Попович, громадсько-політичний діяч, політв’язень режиму Януковича, військовослужбовець, видавець;

1982 рік — Армен Варданян, український борець греко-римського стилю, чемпіон Європи, бронзовий призер Олімпіади 2008;

1985 рік — Тарас Шелестюк, український професійний боксер.

Пам’ятні дати 30 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 листопада:

1432 рік — У розпалі внутрішнього протистояння у Великому князівстві Литовському князь Федір Корибутович завдав поразки польському війську поблизу Копистерина, недалеко від Морахви;

1609 рік — Галілео Галілей уперше створив детальне зображення рельєфу Місяця, фактично сформувавши першу карту його поверхні;

1786 рік — У Великому герцогстві Тосканському указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга вперше в Європі на державному рівні офіційно скасовано смертну кару;

1854 рік — Єгипетський віце-король Саїд-паша надав французькому інженерові Фердинанду де Лессепсу концесію на спорудження та 99-річну експлуатацію майбутнього Суецького каналу;

1886 рік — У паризькому театрі “Фолі-Бержер” відбулося перше ревю, де жінки виступали у вельми відвертих сценічних костюмах — подія, що викликала резонанс у культурному житті Європи;

1900 рік — Німецькі винахідники отримали патент на автомобіль із переднім приводом;

1918 рік — Данія визнала Ісландію незалежною державою, пов’язаною з нею лише персональною унією;

1936 рік — Пожежа повністю знищила знаменитий лондонський Кришталевий палац;

1939 рік — Інсценована провокація на кордоні та подальший напад СРСР на Фінляндію стали початком радянсько-фінської, або “Зимової”, війни;

1954 рік — У Силакаузі (штат Алабама, США) впав метеорит;

1968 рік — У Києві відкрито Республіканський будинок композиторів;

1973 рік — Генеральна Асамблея ООН на своїй XXVIII сесії ухвалила міжнародну конвенцію про заборону злочинів апартеїду та відповідальність за них;

1982 рік — Майкл Джексон презентував альбом “Thriller”;

1996 рік — В Україні створено Державну митну службу;

1998 рік — Прем’єр-міністром Македонії став 32-річний Любчо Георгієвський;

2002 рік — Засновано Київську незалежну медіа-профспілку;

2006 рік — Компанія “Microsoft” офіційно представила операційну систему Windows Vista та пакет Office 2007;

2013 рік — У Києві відбувся силовий незаконний розгін Євромайдану спецпідрозділом “Беркут”, здійснений з метою очищення площі від мирних протестувальників;

2019 рік — На Філіппінах урочисто відкрилися 30-ті Ігри Південно-Східної Азії.

Яке завтра свято в Україні і світі

30 листопада святкують Міжнародний день Біблії / © unsplash.com

30 листопада в Україні святкують День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил. Свято присвячене особовому складу радіотехнічних військ, які відповідають за своєчасне виявлення, супровід і розпізнавання повітряних об’єктів, а також передачу інформації підрозділам ППО. Служба радіотехнічних військ є критично важливою для бойової готовності Повітряних Сил і безпеки держави в цілому.

Також 30 листопада Міжнародний день захисту інформації. Це професійне та просвітницьке свято, присвячене безпеці даних у цифровому світі. Воно було створене, щоб підвищити обізнаність про важливість збереження конфіденційної та персональної інформації. День започаткований у міжнародному масштабі як символ важливості кібербезпеки та відповідального ставлення до інформації.

А ще 30 листопада Міжнародний день сексу. Свято присвячене усвідомленому та безпечному ставленню до сексуальності. Його мета — популяризація здорових відносин, сексуальної освіти та відкритого діалогу про інтимні теми.

30 листопада святкують Міжнародний день Біблії. Щорічне свято, присвячене пошані до Біблії як духовного, культурного та історичного надбання людства. День започаткований християнськими організаціями, які прагнули поширювати знання про Біблію серед широкого загалу.

Також 30 листопада Всесвітній день домашніх тварин. Свято, присвячене всім улюбленцям, які живуть поруч із людьми, дарують радість і стають частиною родини. День започаткований міжнародними організаціями захисту тварин у другій половині XX століття. Вважається символічним днем, коли люди по всьому світу можуть висловити вдячність своїм улюбленцям і привернути увагу до проблем тваринного світу.

А ще 30 листопада День пам’яті всіх жертв хімічної війни. Міжнародний день скорботи і вшанування тих, хто постраждав від використання хімічної зброї у конфліктах. День встановлено ООН у зв’язку з необхідністю глобальної пам’яті про загрози хімічної зброї.

30 листопада святкують Міжнародний день спідниць. Легке та яскраве свято, присвячене одному з найпопулярніших предметів гардеробу жінок. Свято зародилося як веселий міжнародний флешмоб моди і популяризується в соцмережах.

Також 30 листопада День гарбуза в Україні. Цікаве неофіційне свято, яке було створене, щоб привернути увагу до гарбуза як цінного харчового продукту та декоративного елементу.

А ще 30 листопада Міжнародний день згоди. Свято, присвячене миру, взаєморозумінню та гармонії між людьми. Його створили, щоб заохотити людей до взаємоповаги та пошуку компромісів у будь-яких конфліктах.