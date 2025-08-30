Яке свято 30 серпня 2025 року / © ТСН

Реклама

30 серпня 2025 року — субота. 1284-й день війни в Україні.

Яке сьогодні церковне свято за новим календарем

Сьогодні, 30 серпня, віряни святкують день пам’яті святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських. Святий Олександр служив приблизно від 314 до 337 року. Був першим єпископом, який став архієпископом (фактично патріархом) Константинополя після перенесення столиці з Риму до Візантія, перейменованого на Константинополь. Відомий як ревний захисник православ’я від аріанської єресі. Брав участь у Першому Вселенському Соборі в Нікеї (325 року), де було ухвалено Нікейський Символ віри. Саме він виступав проти Арія й переконував імператора Костянтина не допустити аріан до впливу на Церкву.

Святитель Іван VIII служив від 1111 до 1134 року. Відомий як один із найшанованіших патріархів Східної Церкви в часи, коли відбувся остаточний розкол між Сходом і Заходом (1054 рік уже позаду, але напруга тривала).

Реклама

Святитель Павло кілька разів обирався патріархом у 340–350-х роках. Його служіння припало на період жорстокої боротьби з аріанами. Кілька разів був позбавлений кафедри через інтриги аріанських імператорів, вигнаний із Константинополя. Зрештою був засланий у Вірменію, де його задушили у в’язниці.

Що не можна робити 30 серпня

Не можна багато працювати на полі — день краще присвятити молитвам і духовному.

Забороняється сваритися, лаятися — вважається, що це притягує хвороби.

Не слід починати нові справи — вони не матимуть результату.

Народні прикмети і традиції на 30 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий і ясний день — до теплої осені;

ясна і зоряна ніч — чекайте на гарний урожай наступного року;

вранці густий туман — буде вологий вересень з великим урожаєм грибів;

сильний вітер — до затяжних дощів і негоди восени;

ластівки вже починають відлітати — зима буде ранньою.

30 серпня ластівки вже починають відлітати — зима буде ранньою / © Pixabay

В народі 30 серпня носило назву Олександр Ситник. Бо цього дня на честь святителя Олександра готували ситні, поживні страви (каші, юшки, борщі). Вважалося, що якщо нагодувати родину досита, то й зима мине без голоду.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 серпня

Які сьогодні іменини: Арсеній, Опанас, Гаврило, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Олександр, Павло, Петро, Федір, Яків, Єлизавета.

Реклама

Талісманом людини, народженої 30 серпня є карнеол. Камінь, що полонить око й душу з миті першої зустрічі. Від найдавніших часів його шанували як оберіг, здатний запалювати натхнення, наділяти сміливістю та спонукати людину до нових звершень.

Цього дня народилися:

1922 рік — Павло Глазовий, український поет-гуморист і сатирик;

1926 рік — Микола Ляхович, український історик;

1948 рік — Віктор Скумін, професор, громадський діяч, президент-засновник Міжнародного громадського Руху “До Здоров’я через Культуру”.

Пам’ятні дати 30 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 серпня:

1435 рік — упродовж дводенного бою над річкою Святою війська Свидригайла зазнають нищівної поразки;

Реклама

1481 рік — після викриття змови проти короля Казимира Ягеллончика страчують Михайла Олельковича Слуцького та князя Івана Юрійовича Гольшанського-Дубровицького;

1590 рік — під проводом Тойотомі Хідейосі війська Токуґави Ієясу захоплюють головну твердиню роду Ґо-Ходзьо;

1700 рік — розпочинається Велика Північна війна між Московським царством і Шведською імперією;

1835 рік — на австралійських землях засновують місто Мельбурн;

Реклама

1836 рік — у Техасі засновують місто Г’юстон;

1877 рік — французький винахідник-самоук Еміль Рено отримує патент на праксіноскоп — один із перших приладів, що започаткували мистецтво мультиплікації;

1901 рік — Губерт Сесіл Бут запатентовує пилосос;

1919 рік — українські війська вибивають більшовицькі сили з Житомира й визволяють місто;

Реклама

1920 рік — у Празі постає Українська військова організація на чолі з Євгеном Коновальцем;

1940 рік — відбувається весілля відомих британських акторів Лоуренса Олів’є та Вів’єн Лі;

1991 рік — Азербайджан проголошує незалежність;

1993 рік — 150-мільйонний відвідувач піднімається на Ейфелеву вежу;

Реклама

1999 рік — на референдумі жителі Східного Тимору переважною більшістю висловлюються за незалежність від Індонезії;

2010 рік — у Братиславі стається масова стрілянина;

2021 рік — у порту Фредеріксгавна (Данія) Велика Британія офіційно передає Україні криголам RRS James Clark Ross, колишній флагман Британської антарктичної служби, над судном піднімають український прапор, а згодом воно отримує нову назву — “Ноосфера”.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

30 серпня в Україні святкують День авіації України / © АрміяInform

30 серпня в Україні святкують День авіації України. Свято встановлено 1993 року після проголошення незалежності, щоб підкреслити важливість авіаційної промисловості для держави. Він відзначає досягнення українських авіаторів і авіаційних підприємств у розбудові повітряного флоту, безпеки польотів і авіаційної науки.

Реклама

Також 30 серпня День далекобійника. Припадає на останню суботу серпня. Професійне свято людей, чиєю роботою є доставка вантажів на великі відстані, тобто водіїв вантажівок, логістів і всіх, хто пов’язаний із транспортною галуззю. Свято виникло з метою підкреслити важливу роль водіїв у транспортній інфраструктурі та економіці країни.

А ще 30 серпня Міжнародний день китової акули. Щорічне екологічне свято, присвячене захисту найбільшого виду риб у світі — китової акули. Воно було створене, щоб привернути увагу громадськості до збереження китових акул, які перебувають під загрозою через надмірний вилов і забруднення океанів.

30 серпня святкують Міжнародну ніч кажанів. Екологічне свято, присвячене вивченню та охороні кажанів, важливих мешканців нашої планети, які відіграють ключову роль у природних екосистемах. Воно було створене, щоб підвищити обізнаність про важливість кажанів у природі: вони контролюють популяції комах, сприяють запиленню рослин і поширенню насіння.

Також 30 серпня Міжнародний день жертв насильницького зникнення. Це глобальна дата пам’яті та солідарності з людьми, які зникли внаслідок насильства, і з їхніми родинами. Її основна мета полягає в тому, щоб привернути увагу до проблеми насильницьких зникнень людей, які відбуваються під час конфліктів, політичних репресій, організованої злочинності чи інших форм насильства.