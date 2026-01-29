- Дата публікації
-
- Різне
- 354
- 2 хв
Яке завтра, 30 січня, свято — все про цей день, яке церковне свято
Завтра, 30 січня, День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України. Віряни вшановують пам’ять трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого. До Нового року залишилося 336 днів.
30 січня 2026 року — п’ятниця. 1436-й день війни в Україні.
Яке завтра свято
Завтра, 30 січня, віряни святкують Трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого (Трисвяття). Василій Великий — єпископ Кесарії Каппадокійської, видатний богослов і організатор церковного життя. Він заклав основи монашества на Сході, захищав православне вчення про Святу Трійцю та уклав Літургію, яка й нині звершується в Церкві.
Григорій Богослов — тонкий мислитель і блискучий проповідник, патріарх Константинопольський. Особливо відомий своїм богослов’ям про Трійцю і глибокими промовами, у яких поєднав філософську глибину з духовною ніжністю.
Іван Золотоустий — архієпископ Константинопольський, славетний проповідник і тлумач Святого Письма. Його назвали «Золотоустим» за силу й красу слова; він сміливо викривав соціальну несправедливість і закликав до милосердя та покаяння.
30 січня в Україні святкують День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України. Професійне свято військових і цивільних фахівців, які відповідають за соціальну політику та морально-психологічну підтримку в армії. Ці спеціалісти працюють із військовослужбовцями та їхніми родинами: допомагають у вирішенні соціальних, правових і побутових питань, підтримують адаптацію після бойових дій, сприяють збереженню морального духу та згуртованості особового складу. Їхня робота особливо важлива в умовах війни, коли людський вимір служби стає не менш значущим, ніж бойова підготовка.
Також 30 січня Шкільний день ненасильства та миру. Дата обрана на честь день народження Махатми Ганді, символу філософії ненасильства. У цей день у школах проводять тематичні уроки, дискусії, творчі заходи, флешмоби та волонтерські ініціативи, які допомагають учням усвідомити цінність людського життя, толерантності, солідарності й відповідальності за власні вчинки.