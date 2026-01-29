Яке свято 30 січня 2026 року / © ТСН

30 січня 2026 року — п’ятниця. 1436-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

30 січня віряни святкують Трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого (Трисвяття) / © unsplash.com

Завтра, 30 січня, віряни святкують Трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого (Трисвяття). Василій Великий — єпископ Кесарії Каппадокійської, видатний богослов і організатор церковного життя. Він заклав основи монашества на Сході, захищав православне вчення про Святу Трійцю та уклав Літургію, яка й нині звершується в Церкві.

Григорій Богослов — тонкий мислитель і блискучий проповідник, патріарх Константинопольський. Особливо відомий своїм богослов’ям про Трійцю і глибокими промовами, у яких поєднав філософську глибину з духовною ніжністю.

Іван Золотоустий — архієпископ Константинопольський, славетний проповідник і тлумач Святого Письма. Його назвали «Золотоустим» за силу й красу слова; він сміливо викривав соціальну несправедливість і закликав до милосердя та покаяння.

30 січня в Україні святкують День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України / © unsplash.com

30 січня в Україні святкують День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України. Професійне свято військових і цивільних фахівців, які відповідають за соціальну політику та морально-психологічну підтримку в армії. Ці спеціалісти працюють із військовослужбовцями та їхніми родинами: допомагають у вирішенні соціальних, правових і побутових питань, підтримують адаптацію після бойових дій, сприяють збереженню морального духу та згуртованості особового складу. Їхня робота особливо важлива в умовах війни, коли людський вимір служби стає не менш значущим, ніж бойова підготовка.

30 січня Шкільний день ненасильства та миру / © pexels.com

Також 30 січня Шкільний день ненасильства та миру. Дата обрана на честь день народження Махатми Ганді, символу філософії ненасильства. У цей день у школах проводять тематичні уроки, дискусії, творчі заходи, флешмоби та волонтерські ініціативи, які допомагають учням усвідомити цінність людського життя, толерантності, солідарності й відповідальності за власні вчинки.