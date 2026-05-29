30 травня 2026 року — субота. 1556-й день війни в Україні.

Завтра, 30 травня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Ісаакія Далматського. За переказами, Ісаакій був пустельником, але прибув до Константинополь, щоб підтримати православних християн. Він відкрито докоряв імператору Валент за переслідування православних і передбачив йому загибель у війні, якщо той не припинить утиски. Пророцтво здійснилося після поразки імператора в битві при Адріанополі 378 року.

30 травня в Україні святкують День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Припадає на останню суботу травня. Професійне свято в Україні, яке встановили указом президента України 25 травня 1999 року, щоб вшанувати внесок видавців, поліграфістів і книгорозповсюджувачів у розвиток культури, освіти та духовності українського суспільства. Свято об’єднує всіх, хто працює над створенням і поширенням книжки: редакторів, письменників, дизайнерів, друкарів, працівників видавництв, книгарень і бібліотек. Особливого значення воно набуло в час повномасштабної війни, коли українська книжка стала важливим елементом збереження мови, культури та національної ідентичності.

Також 30 травня День степу в Україні. Його започаткували 2017 року з ініціативи учасників наукового семінару, присвяченого охороні степових ландшафтів Донеччини та Луганщини. Метою цього дня є привернення уваги до збереження українських степів — унікальної природної зони з багатою флорою і фауною. Степи мають велике значення для біорізноманіття, адже багато червонокнижних рослин і тварин мешкають саме тут.

А ще 30 травня Міжнародний день картоплі. Це молоде міжнародне свято, яке проголосила Організація Об’єднаних Націй у грудні 2023 року за ініціативи Продовольча та сільськогосподарська організація ООН. Вперше його відсвяткували 2024 року. Головна мета цього дня — нагадати про важливу роль картоплі у боротьбі з голодом, забезпеченні продовольчої безпеки та розвитку сільського господарства. Картопля входить до п’яти найважливіших продовольчих культур світу й є основним продуктом харчування для мільярдів людей.

30 травня святкують День жіночої емансипації. Неофіційна дата, присвячена боротьбі жінок за рівні права, свободи та можливості в суспільстві. У різних країнах і культурних традиціях його можуть згадувати в різні дні, однак найчастіше тему жіночої емансипації пов’язують із розвитком феміністичного руху XIX–XX століть і боротьбою жінок за право на освіту, працю, власність і участь у виборах.

Також 30 травня Всесвітній день розсіяного склерозу. Це міжнародна інформаційна дата, започаткована 2009 року з ініціативи Multiple Sclerosis International Federation (MSIF), щоб привернути увагу до життя людей із цим захворюванням та підтримати дослідження. Йдеться про хронічне аутоімунне захворювання нервової системи — розсіяний склероз. За нього імунна система помилково атакує оболонки нервових волокон у головному та спинному мозку, що порушує передавання нервових імпульсів.

А ще 30 травня Міжнародний день обіймів вашої кішки. Його ідея проста: нагадати власникам, що кішки потребують не лише догляду, а й емоційного контакту — ніжності, гри, спілкування. У деяких джерелах цю дату пов’язують із 30 травня, коли поряд із іншими «домашньо-тваринними» та неформальними святами з’явилися тематичні дні, присвячені улюбленцям. Важливий нюанс: обійми підходять не всім котам. Частина з них справді любить фізичну близькість, але інші сприймають її як обмеження свободи. Тому головна ідея цього дня — не буквально «обіймати силою», а виявляти турботу у спосіб, комфортний саме для вашої тварини: погладжування, гра, спокійна присутність поруч.

