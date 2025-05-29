Яке свято 30 травня 2025 року / © ТСН

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30 травня 2025 року — п’ятниця. 1192-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 30 травня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Ісаакія Далматського. Народився, ймовірно, в Месопотамії чи Сирії. Залишив світське життя ще в ранньому віці, усамітнившись в пустелі, де жив в молитві роками.

Коли прийшла аріанська єресь (заперечення божественності Ісуса Христа), Ісаакій залишив пустелю й попрямував до Константинополя, де мужньо виступив проти імператора-аріанця Валента. За це подвижника ув’язнили. Проте, невдовзі імператор загинув у бою, а Ісаакія було звільнено. Як виявилося, його слова були пророчими, тому він став авторитером при дворі нового імператора — Феодосія Великого.

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Коли минули буремні часи, Ісаакій оселився в монастирі, якого відкрив його ж учень Далмат. Згодом монастир стали називати Далматським. Хоча сам Ісаакій прагнув тиші, він став ігуменом цього монастиря і залишався ним до глибокої старості. Помер своєю смертю 383 року.

Що не можна робити 30 травня

Не можна лаятися, проклинати, сваритися — важливо зберігати внутрішній спокій, щоб не накликати на себе біду.

Не варто починати важливі справи без молитви — якщо розпочати щось надто легковажно, справа не вдасться.

Забороняється забувати про вдячність — все, що ви зробите і скажете цього дня, повернеться до вас сторицею.

Народні прикмети і традиції на 30 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

гроза — літо буде врожайним;

дощ від самого ранку — чекайте на урожай грибів;

день ясний та сонячний — буде великий урожай жита;

вранці туман — щедрий сінокіс;

вітер південний — червень буде спекотним;

довго кує зозуля — чекайте на довге і тепле літо;

багато роси на траві — до щедрого медозбирання.

30 травня довго кує зозуля — чекайте на довге і тепле літо / © Фото з відкритих джерел

В народі 30 травня носило назву Зміїний день. В народі помічали, що саме на Ісаакія припадав пік активності змій. Вони прокидаються після зимової сплячки, гріються на сонці та шукають собі пару. Вважалося, що до лісу чи поля цього дня краще не йти або правильно до походу підготуватися. Казали: “На Зміїний день у поле — лиш із молитвою”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 травня

Які завтра іменини: Ісаакій.

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Талісманом людини, народженої 30 травня, є гірський кришталь. Цьому каменю здавна приписували магічну здатність впливати на розумову діяльність. Вважалося, що гірський кришталь здатний прояснити думки.

Цього дня народилися:

1915 рік — Богдан Весоловський, український пісняр, композитор легкого жанру, акордеоніст;

1920 рік — Борис Піаніда, український художник, мистецтвознавець і педагог;

1981 рік — Ігор Абакумов, український і бельгійський велосипедист.

Пам’ятні дати 30 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 травня:

1381 рік — в Англії розпочинається масштабне селянське повстання, яке стало важливим проявом соціального невдоволення феодальною системою;

1431 рік — у французькому місті Руан на вогнищі страчують Жанну д’Арк, яка була національною героїнею Франції, символом боротьби за незалежність;

1536 рік — англійський монарх Генріх VIII укладає шлюб із Джейн Сеймур, яка була придворною дамою, що служила його попереднім дружинам;

1574 рік — Генріх III сходить на трон Франці і започатковує цим новий етап династичного правління;

1635 рік — у межах Тридцятилітньої війни укладають Празький мир, який стає спробою стабілізації ситуації в Священній Римській імперії;

1805 рік — за ініціативою військового отамана Матвія Платова засновують місто Новочеркаськ, який став новим адміністративним центром Війська Донського;

1871 рік — офіційно завершується епоха Паризької комуни, що була спробою створення народовладного самоуправління у французькій столиці;

1876 рік — у курортному містечку Бад-Емс (Німеччина) російський імператор Олександр ІІ підписує відомий Емський указ на заборону українською мови в публічному просторі;

1884 рік — розпочинається рух так званою Катерининською державною залізницею, яка вперше об’єднала два стратегічні промислові райони — Донецький вугільний і Криворізький залізорудний басейни;

1896 рік — у Нью-Йорку фіксують першу в історії дорожньо-транспортну пригоду: велосипедист травмувався внаслідок зіткнення з автомобілем;

1913 рік — в Лондоні укладають мирний договір між Османською імперією та Балканською коаліцією, формально завершивши Першу Балканську війну;

1921 рік — відкривається Донецький гірничий технікум, який стає майбутнім центром підготовки фахівців для вугільної промисловості;

1923 рік — у Празі офіційно засновують Українське історико-філологічне товариство під керівництвом Дмитра Антоновича;

1942 рік — авіація Великої Британії здійснює перший масштабний наліт на Третій Рейх: в операції беруть участь близько тисячі літаків;

1980 рік — Папа Римський Іван Павло ІІ відвідує Францію з першим офіційним візитом;

1982 рік — Іспанія стає 16-м членом НАТО і першим новим учасником Альянсу від 1955 року;

1985 рік — на авіасалоні у Франції відбувається прем’єра гігантського українського вантажного літака Ан-124 “Руслан”;

2000 рік — під час похорону українського композитора Ігоря Білозора, який загинув від рук російських шовіністів, у Львові відбувається масова акція скорботи, коли на вулиці виходить понад 100 тисяч людей.

Яке завтра свято в Україні і світі

30 травня День степу в Україні / © Фото з відкритих джерел

30 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день картоплі. Молоде свято, яке було створене ООН 2023 року, щоб визнати надзвичайну роль цього овоча в забезпечені продовольчої безпеки, боротьбі з бідністю і розвитку сільських громад. Саме картопля є четвертою за значенням продовольчою культурою в світі (після рису, пшениці та кукурудзи). Цьому святу передувало проголошення роком картоплі 2008 рік (за ініціативою ООН).

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Також 30 травня День степу в Україні. Це важливе еколонічне свято, яке було започатковане для привернення уваги до збереження степів нашої держави. Степи — це унікальна природна екосистема, яка, нажаль, за останні століття зазнала колосального знищення. Українські степи є частиною євразійського степового поясу, що тягнеться від гір Карпат до Алтаю.

А ще 30 травня Міжнародний день обіймів вашої кішки. Хоча це й неофіційне, проте надзвичайно миле свято, яке присвячене любові до пухнастих друзів. Воно не визнане ООН, але щороку його популярність в світі зростає.

30 травня святкують Європейський день сусідів. Надзвичайно тепле соціальне свято, яке припадає на останню п’ятницю травня. Цей день був створений, щоб зміцнити дружні стосунки між людьми, які живуть поруч (в багатоквартирних будинках, вулицях, дворах тощо).