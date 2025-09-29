Яке свято 30 вересня 2025 року / © ТСН

30 вересня 2025 року — вівторок. 1314-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 30 вересня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії. Він походив із знатного роду. Його батько, за переказами, був пов’язаний з вірменським царським двором, але за участь у змові проти царя Трдата ІІІ був страчений. Малого Григорія врятували: його виховали в Каппадокії в християнському дусі, де він здобув ґрунтовну освіту та охрестився.

Повернувшись на батьківщину, він прагнув навернути вірменський народ до Христа. Але цар Трдат, ревний шанувальник язичницьких богів, дізнавшись про його віру, жорстоко покарав його: Григорія кинули до темниці в глибоку яму, де він пробув, за переказами, 13 років.

Коли цар Трдат важко занедужав, лише молитва Григорія зцілила його. Тоді цар навернувся до Христа й дозволив святому проповідувати віру по всій країні.

Григорія поставили першим католикосом (патріархом) Вірменії. Він заснував храми, монастирі, виховував нових священників. Своє служіння він сприймав як мученицький подвиг, бо пережив переслідування, злигодні та ув’язнення.

Наприкінці життя святий усамітнився в пустелі, де й відійшов до Господа близько 326 року. Його мощі згодом були перенесені у різні місця й стали джерелом численних чудес.

Що не можна робити 30 вересня

Не слід кривдити дітей, жінок — це день, коли особливо шанують жіночу віру, терпіння й материнську жертовність.

Не можна порушувати обіцянки — саме 30 вересня слова мають особливу силу й будь-яка неправда швидко обернеться проти людини.

Забороняється пліткувати, засуджувати інших — краще провести день у молитвах.

Народні прикмети і традиції на 30 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тиха і ясна погода — чекайте на довгу і суху осінь, м’яку зиму;

сонячний і теплий день — тепло протримається ще кілька тижнів;

птахи високо летять — до гарної погоди;

почути грім цього дня — на малосніжну зиму;

вранці літає багато павутини — чекайте на довгу і суху осінь.

30 вересня вранці літає багато павутини — чекайте на довгу і суху осінь / © unsplash.com

В народі 30 вересня носило назву Григорій Зимовець. Бо вже від цього часу очікували перших ознак холодів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 вересня

Які завтра іменини: Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.

Талісманом людини, народженої 30 вересня, є опал. Від найдавніших віків камінь наділяли особливою силою захисту. Опал сприймали як талісман, що відкриває шлях до успіху в справах і береже людське серце від недуг.

Цього дня народилися:

1950 рік — Любов Дубровіна, українська джерелознавчиня, книгознавчиня, документознавчиня, архівознавчиня, історикиня бібліотечної справи;

1971 рік — Дмитро Ярош, український громадський і політичний діяч, націоналіст;

1977 рік — Пилип Іллєнко, український актор, продюсер, політик.

Пам’ятні дати 30 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 вересня:

1452 рік — в друкарні Йогана Ґутенберґа виходить перша друкована книга Європи — Біблія;

1614 рік — козацька старшина укладає з комісарами Речі Посполитої угоду, що суттєво обмежує права козаків;

1791 рік — у Відні лунає прем’єра останнього шедевра Вольфґанґа Амадея Моцарта — опери “Чарівна флейта”;

1876 рік — журнал “Київська старовина” вперше друкує життєпис Григорія Сковороди;

1895 рік — Мадагаскар опиняється під протекторатом Французької республіки;

1918 рік — в часи Української революції, війська Нестора Махна розгромлюють підрозділи Центральних держав у бою за Дібрівку;

1919 рік — Рада народних міністрів УНР під керівництвом Ісаака Мазепи ухвалює законопроєкт про ліквідацію станів в Україні;

1920 рік — армія УНР здобуває перемогу й звільняє Жмеринку;

1929 рік — світ уперше бачить телетрансляцію від “Бі-бі-сі”;

1938 рік — в Мюнхені Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія підписують угоду, що дозволяє Німеччині анексувати Судети;

1939 рік — у Парижі формується польський уряд у вигнанні, який згодом перебирається до Лондона;

1944 рік — створюють інформаційне агентство “Франс Пресс” (АФП);

1945 рік — підрозділи УПА завдають відчутної поразки військам НКВС під Угневим;

1946 рік — на Нюрнберзькому процесі звучать перші вироки нацистським злочинцям;

1947 рік — Пакистан приєднується до Організації Об’єднаних Націй;

1954 рік — США вводять в дію перший у світі атомний підводний човен «Наутілус»;

1980 рік — публікують першу специфікацію Ethernet;

1990 рік — на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувається багатолюдний мітинг — майже 300 тисяч людей виступають проти нового Союзного договору;

1992 рік — Міністерство юстиції України реєструє Асоціацію дослідників Голодомору 1932–1933 років;

1994 рік — Рада співробітництва країн Перської затоки оголошує про завершення 46-річного економічного бойкоту Ізраїлю;

2005 рік — данська газета публікує суперечливі малюнки пророка Мухаммеда, що спричиняє хвилю протестів у світі;

2007 рік — в Україні проходять дострокові парламентські вибори, після яких БЮТ та НУНС формують коаліцію;

2009 рік — на острові Суматра стається потужний землетрус силою 7,6 бала, який забирає життя понад тисячі людей;

2016 рік — ураган “Метью” досягає 5-ї категорії та стає найпотужнішим ураганом у Карибському морі від 2007 року.

Яке завтра свято в Україні і світі

30 вересня Всеукраїнський день бібліотек / © unsplash.com

30 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день перекладача. Ця дата вибрана невипадково — у день пам’яті святого Ієроніма, покровителя перекладачів і біблістів. Святий Ієронім у IV–V столітті переклав Святе Письмо з грецької та єврейської на латину, створивши знаменитий латинський переклад “Вульгату”. Його заснували, щоб вшанувати людей, які своєю працею роблять можливим спілкування між різними культурами та мовами.

Також 30 вересня Міжнародний день подкастів. Подкасти — це аудіопрограми, які можна слухати онлайн або завантажувати для прослуховування у будь-який час. Вони охоплюють величезний спектр тем: від науки, історії та літератури до культури, бізнесу та особистісного розвитку.

А ще 30 вересня Всеукраїнський день бібліотек. Він є професійним святом працівників бібліотек усіх рівнів. Це день, коли вшановують людей, які зберігають, упорядковують та поширюють знання, роблять інформацію доступною та виховують любов до читання. Свято започатковане в Україні 1998 року за ініціативою Міністерства культури та підтримки бібліотечної спільноти. Дата 30 вересня обрана як символ завершення осінньої навчальної пори й початку активного бібліотечного сезону, коли книжки й інформаційні ресурси стають особливо затребуваними.