Яке свято 30 жовтня 2025 року

30 жовтня 2025 року — четвер. 1344-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 30 жовтня, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його. Зиновій відзначався глибокою побожністю й милосердям до всіх нужденних. Після смерті батьків він роздав свою значну спадщину бідним, зцілював хворих і потішав скорботних. Завдяки своїй доброчесності був обраний єпископом Егеї. Як пастир, він дбав не лише про духовне життя пастви, а й про тілесні страждання людей, зцілюючи їх молитвою і силою Христовою.

Його сестра Зиновія наслідувала брата у вірі та подвигах. Вона також присвятила себе Богові, допомагала хворим, підтримувала вдів і сиріт, жила в пості, чистоті та молитві.

Коли імператор Діоклетіан (284–305) розпочав жорстокі переслідування християн, до Килікії прибув правитель Лісіє (Лісій), який наказав схопити єпископа Зиновія.

Перед судом святий муж безстрашно визнав свою віру у Христа і відмовився приносити жертву язичницьким богам. Його піддали тяжким тортурам — били, катували розпеченим залізом, але він мужньо терпів, славлячи Господа.

Коли про це дізналася Зиновія, вона добровільно прийшла до суду й сказала, що також є християнкою і бажає постраждати разом із братом. Лісіє наказав катувати й її.

Після жорстоких мук обох святих стратили через усічення мечем — близько 304 року. Їхні тіла благочестиві християни поховали поруч.

Що не можна робити 30 жовтня

Не слід з’ясовувати стосунки — в давнину казали: “Як 30 жовтня посваришся — цілий рік брат із сестрою не миритимуться”.

Не бажано давати чи позичати гроші — вірили, що разом із грошима можна “віддати” власну удачу й добробут.

Не варто відмовляти в допомозі — святі Зиновій і Зиновія вважалися покровителями милосердя, вважалося великим гріхом не подати милостиню, не допомогти хворому чи не відгукнутися на прохання.

Народні прикмети і традиції на 30 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий день — зима буде пізньою і м’якою;

дме сильний вітер — чекайте на завірюхи в грудні;

вранці випав перший сніг — він швидко розтане;

стоїть туман — до відлиги;

птахи ще не відлетіли — морози запізняться;

якщо іній густий — взимку буде багато снігу.

30 жовтня вранці випав перший сніг — він швидко розтане / © unsplash.com

В народі 30 жовтня носило назву Зиновій Льодолам. Вважалося: якщо лід на Зиновія тонкий і крихкий — справжні морози не скоро прийдуть.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 жовтня

Які завтра іменини: Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен, Степан, Анастасія, Олена.

Талісманом людини, народженої 30 жовтняє, є бірюза. За народним повір’ям, той, хто на світанку погляне на бірюзу, проведе день у спокої й гармонії, без тривог і смутку. Цей камінь здавна вважали оберегом воїнів — талісманом мужності, удачі та перемоги.

Цього дня народилися:

1911 рік — Григорій Крук, український скульптор і графік, працював у Німеччині;

1936 рік — Володимир Іванців, український поет, перекладач, літературний критик;

1949 рік — Олег Лишега, український поет, драматург і перекладач.

Пам’ятні дати 30 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 жовтня:

1653 рік — до гетьманської столиці Чигирина під урочисті гарматні салюти внесли труну з тілом Тимофія Хмельницького, сина гетьмана Богдана, який загинув під час оборони Сучави;

1888 рік — Джон Лауд отримав патент на свій винахід — кулькову ручку, що згодом докорінно змінила спосіб письма у світі;

1918 рік — Османська імперія офіційно підписала акт капітуляції, завершивши свою участь у Першій світовій війні;

1941 рік — під час Другої світової війни розпочалася сухопутна блокада Севастополя;

1943 рік — на Московській конференції представники союзних держав підписали угоду про створення Організації Об’єднаних Націй (ООН), що стала основою для післявоєнного світового порядку;

1961 рік — СРСР провів найпотужніше в історії людства випробування водневої бомби, відоме як вибух “Царя-бомби”, потужністю понад 50 мегатонн;

1987 рік — у Києві відбувся перший виступ українського рок-гурту “Воплі Відоплясова” (ВВ), який згодом став легендою української музичної сцени.

Яке завтра свято в Україні і світі

30 жовтня День тренера в Україні / © unsplash.com

30 жовтня в Україні святкують День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Свято виникло для вшанування мужності, професіоналізму та самопожертви співробітників наркоконтролю, які працюють у складних і небезпечних умовах. Ці підрозділи включають слідчих, оперативників, експертів і аналітиків, завдання яких — виявляти та припиняти діяльність наркоторговців, проводити спецоперації та слідчі дії, а також проводити профілактичну роботу серед населення.

Також 30 жовтня День тренера в Україні. Неофіційне професійне свято. Тренери не лише навчають техніки спорту, а й формують цінності команди, стійкість до труднощів, лідерські якості та вміння працювати на результат. Саме тому День тренера — це не лише привітання спеціалістів, а й подяка за їхній внесок у успіхи українського спорту на національному та міжнародному рівні.

А ще 30 жовтня Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів. Професійне свято медичних працівників, які спеціалізуються на догляді за пацієнтами з травмами опорно-рухового апарату, ортопедичними захворюваннями та післяопераційним відновленням.

30 жовтня День поінформованості про цукрову залежність. Його мета — привернути увагу до проблеми надмірного споживання цукру та його потенційної залежності, а також підвищити обізнаність про негативні наслідки для здоров’я, пов’язані з надмірною кількістю цукру в раціоні.