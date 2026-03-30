Яке свято 31 березня 2026 року / © ТСН

31 березня 2026 року — вівторок. 1496-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

31 березня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Іпатія, єпископа / © pexels.com

Завтра, 31 березня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Іпатія, єпископа. Він прославився як ревний захисник православної віри, боровся з єресями, зокрема проти послідовників євстафіанства, які спотворювали церковне вчення. Святий Іпатій відзначався благочестивим життям, смиренням і даром чудотворення. Згідно з переданням, після участі в Перший Нікейський собор, де утверджували істини християнської віри, він повертався додому, але був підступно вбитий єретиками. Його смерть вважається мученицькою.

31 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день видимості трансгендерів / © pexels.com

31 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день видимості трансгендерів. Його започаткувала Рейчел Крендалл 2009 року. На відміну від День пам’яті трансгендерних людей, який зосереджений на вшануванні жертв насильства, цей день має більш позитивний акцент — видимість, прийняття та святкування різноманітності.

31 березня День флориста в Україні / © pexels.com

Також 31 березня День флориста в Україні. Його започаткували 2000 року за ініціативи Союз флористів України. Саме цього дня офіційно було затверджено професію флориста в Україні. День присвячений майстрам, які працюють із квітами, створюють букети, композиції та оформлення для подій. Флористика поєднує мистецтво, естетику й знання про рослини.

31 березня Всесвітній день резервного копіювання / © pexels.com

А ще 31 березня Всесвітній день резервного копіювання. Свято започаткували 2011 року з ініціативи користувачів інтернет-спільноти, щоб нагадати людям про важливість збереження інформації. Цей день — гарне нагадування: краще витратити кілька хвилин на бекап сьогодні, ніж втратити важливі фото, документи чи спогади назавжди.

31 березня святкують Міжнародний день «Обійми медієвіста» / © pexels.com

31 березня святкують Міжнародний день «Обійми медієвіста». Медієвісти — це науковці, які досліджують медієвістика, тобто історію, культуру, мову та мистецтво Середньовіччя. Попри неформальність, це свято підкреслює важливість вивчення минулого, адже саме дослідження Середньовіччя допомагає краще зрозуміти сучасну культуру, традиції та розвиток суспільства.

31 березня Міжнародний день декольте / © Pixabay

Також 31 березня Міжнародний день декольте. Свято присвячене елементу жіночого одягу — декольте, тобто вирізу, що підкреслює зону шиї, плечей і грудей. День має радше легкий, жартівливий характер і пов’язаний із темами самовираження, впевненості та стилю.