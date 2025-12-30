Яке свято 31 грудня 2025 року / © ТСН

31 грудня 2025 року — середа. 1406-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

31 грудня віряни святкують День пам'яті святої преподобної Меланії

Завтра, 31 грудня, віряни святкують День пам’яті святої преподобної Меланії. Свята Меланія народилася 383 року в Римі у знатній, надзвичайно багатій родині. Від ранніх літ вона прагнула чистоти життя й духовної досконалості, однак за волею родини була видана заміж за шляхетного юнака Пініана. Подружжя мало двох дітей, які рано померли. Ця втрата стала переламним моментом: Меланія і Пініан дали обітницю стриманості та вирішили присвятити життя Богові. Свята Меланія відійшла до Господа 439 року в Єрусалимі. Церква вшановує її як преподобну — ту, що досягла святості шляхом чернечого подвигу.

31 грудня в Україні святкують Щедрий вечір або Маланку

31 грудня в Україні святкують Щедрий вечір або Маланку. Назва «Маланка» походить від імені святої Меланії, однак образ Маланки в народній традиції значно ширший: це уособлення оновлення, родючості, жіночого начала і життєвої сили. Щедрий вечір символізує перехід, межу між старим і новим роком, очищення від усього віджилого та заклик щастя, добробуту й достатку на майбутній рік.

31 грудня Медитація заради миру в усьому світі

Також 31 грудня Медитація заради миру в усьому світі. В основі медитації заради миру лежить переконання, що внутрішній стан людини впливає на спільне поле людства. Коли багато людей одночасно зосереджуються на думках любові, співчуття й миру, вони створюють потужний енергетичний та психологічний резонанс. Медитація може тривати від кількох хвилин до пів години й не потребує спеціальної підготовки.

31 грудня День шампанського

А ще 31 грудня День шампанського. Саме цього дня у світі згадують шампанське як символ урочистості, перемоги та життєвих переходів — від весіль до великих історичних подій. Класичне шампанське виробляють лише у французькому регіоні Шампань, за строго регламентованою технологією вторинної ферментації в пляшці.

31 грудня святкують День прийняття рішення

31 грудня святкують День ухвалення рішення. Неофіційний, але символічно важливий день, присвячений внутрішньому вибору, відповідальності та моменту, коли людина перестає вагатися й обирає напрям руху. Цей день не про поспіх, а про чесність із собою.