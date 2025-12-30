ТСН у соціальних мережах

Яке завтра, 31 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 31 грудня, Щедрий вечір або Маланка. Віряни вшановують пам’ять святої преподобної Меланії. Цього дня новорічна ніч.

Яке свято 31 грудня 2025 року

Яке свято 31 грудня 2025 року / © ТСН

31 грудня 2025 року — середа. 1406-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

31 грудня віряни святкують День пам’яті святої преподобної Меланії / © pexels.com

Завтра, 31 грудня, віряни святкують День пам’яті святої преподобної Меланії. Свята Меланія народилася 383 року в Римі у знатній, надзвичайно багатій родині. Від ранніх літ вона прагнула чистоти життя й духовної досконалості, однак за волею родини була видана заміж за шляхетного юнака Пініана. Подружжя мало двох дітей, які рано померли. Ця втрата стала переламним моментом: Меланія і Пініан дали обітницю стриманості та вирішили присвятити життя Богові. Свята Меланія відійшла до Господа 439 року в Єрусалимі. Церква вшановує її як преподобну — ту, що досягла святості шляхом чернечого подвигу.

31 грудня в Україні святкують Щедрий вечір або Маланку / © pexels.com

31 грудня в Україні святкують Щедрий вечір або Маланку. Назва «Маланка» походить від імені святої Меланії, однак образ Маланки в народній традиції значно ширший: це уособлення оновлення, родючості, жіночого начала і життєвої сили. Щедрий вечір символізує перехід, межу між старим і новим роком, очищення від усього віджилого та заклик щастя, добробуту й достатку на майбутній рік.

31 грудня Медитація заради миру в усьому світі / © pexels.com

Також 31 грудня Медитація заради миру в усьому світі. В основі медитації заради миру лежить переконання, що внутрішній стан людини впливає на спільне поле людства. Коли багато людей одночасно зосереджуються на думках любові, співчуття й миру, вони створюють потужний енергетичний та психологічний резонанс. Медитація може тривати від кількох хвилин до пів години й не потребує спеціальної підготовки.

31 грудня День шампанського / © pexels.com

А ще 31 грудня День шампанського. Саме цього дня у світі згадують шампанське як символ урочистості, перемоги та життєвих переходів — від весіль до великих історичних подій. Класичне шампанське виробляють лише у французькому регіоні Шампань, за строго регламентованою технологією вторинної ферментації в пляшці.

31 грудня святкують День прийняття рішення / © pexels.com

31 грудня святкують День ухвалення рішення. Неофіційний, але символічно важливий день, присвячений внутрішньому вибору, відповідальності та моменту, коли людина перестає вагатися й обирає напрям руху. Цей день не про поспіх, а про чесність із собою.

