Яке свято 31 липня 2025 року / © ТСН

Реклама

31 липня 2025 року — четвер. 1254-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 31 липня, віряни святкують день пам’яті святого праведного Євдокима. Євдоким народився приблизно на початку IX століття в благочестивій візантійській родині. Його батько Василь був воєначальником в імперії, мати Євдокія — жінкою надзвичайної побожності. Родина належала до знатного роду Каппадокійців. Саме в такій атмосфері віри та благочестя зростала душа святого.

Від юності Євдоким вирізнявся чеснотою, лагідністю, скромністю й бездоганною чистотою. Він уникнув мирської марноти, дбав про добрі справи, допомагав бідним, мав велике милосердя до всіх, але при цьому був надзвичайно скромним. Його серце горіло любов’ю до Бога, а вся його увага була зосереджена на служінні ближньому та збереженні своєї душі в чистоті.

Реклама

Імператор Феофіл призначив його воєводою у Каппадокії. Євдоким, незважаючи на молодий вік, виконував свої обов’язки з надзвичайною праведністю, справедливістю й лагідністю, не допускаючи жодного зловживання владою.

Святий Євдоким помер у 33-річному віці (близько 840 року), і його передчасна смерть була сприйнята як велика втрата. За переказом, коли через багато років відкрили його гробницю, тіло святого залишилося нетлінним, що було підтвердженням його святості.

Що не можна робити 31 липня

Не можна зневажати близьких, сваритися — образа вважається недоречною і може призвести до затягування конфлікту.

Не слід займатися брудною працею — не варто прати, купатися у водоймах, орати землю чи будувати.

Не рекомендується починати нові справи — в народі казали “Що 31 липня почнеш — те без благословення піде”.

Народні прикмети і традиції на 31 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці дощ — в серпні будуть затяжні дощі;

погожий день — чекайте на теплу та суху осінь;

вранці 31 липня задощило — до сирого періоду жнив;

хмари повільно пливуть небом — до теплої і погожої днини;

який Євдоким — така й осінь;

сонце сідає в ясному колі — буде спекотно наступного дня.

Вранці 31 липня задощило — до сирого періоду жнив / © unsplash.com

В народі 31 липня носило назву Євдоким Тишкованець. Така назва з’явилася за особливу тишу та стриманість, якої, за народним повір’ям, слід було дотримуватись у побуті, на полі, в хаті.

Реклама

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 липня

Які завтра іменини: Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 31 липня, є діамант. Віддавна вважалося, що його прозоре сяйво здатне заспокоювати душу та гармонізувати внутрішній світ, мовби впорядковуючи найтонші струни нервової системи.

Цього дня народилися:

1866 рік — Діонісій Дорожинський, український церковний діяч, теолог, педагог;

1939 рік — Холодний Микола Костянтинович, український поет-шістдесятник, літературознавець, перекладач;

1965 рік — Джоан Роулінг, англійська письменниця, що створила образ Гаррі Поттера.

Пам’ятні дати 31 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 липня:

Реклама

30 рік до н.е. — у битві біля Александрії Марк Антоній завдає поразки війську Октавіана, проте згодом зазнає фатального удару — основна частина його армії дезертирувала;

781 рік — у японських літописах фіксують перше виверження священної гори Фудзі;

904 рік — арабські війська захоплюють Салоніки — друге за значенням місто Візантійської імперії;

1009 рік — папський престол обіймає Сергій IV, ставши 143-м Папою Римським після зречення Іоанна XVIII;

1423 рік — у межах Столітньої війни відбувається битва при Кравані: французьке військо було розгромлене англійцями на берегах Йонни;

1431 рік — сутичка на переправі під Луцьком кладе початок громадянській війні між князем Свидригайлом і королем Владиславом II Ягайлом у Великому князівстві Литовському;

1451 рік — французького фінансиста Жака Кера заарештовують за наказом короля Карла VII Звитяжного;

1498 рік — експедиція Христофора Колумба відкриває острів Тринідад;

1547 рік — шотландські роялісти захоплюють реформатора Джона Нокса й відправляють його на каторжні роботи на французьких галерах;

1667 рік — укладення Бредського миру завершує Другу англо-голландську війну;

1751 рік — потужна пожежа охоплює Стокгольм, знищивши понад тисячу будинків;

1837 рік — у Києві розпочинають спорудження Червоного корпусу університету, який згодом стане однією з візитівок міста;

1919 рік — визвольні війська УНР та Української Галицької армії урочисто входять до Києва;

1924 рік — польська влада забороняє використовувати українську мову в державних та місцевих установах Західної України;

1941 рік — у Львові Костя Паньківського обирають головою Генерального секретаріату Української Національної Ради;

1970 рік — востаннє британським морякам офіційно видають щоденну порцію рому;

1971 рік — людство вперше здійснює подорож поверхнею Місяця;

1975 рік — у Гельсінкі відкривається Нарада з безпеки та співробітництва в Європі, де ухвалюють Заключний акт із ключовим розділом про права людини;

1994 рік — легендарний український легкоатлет Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6,14 метра.

Яке завтра свято в Україні і світі

31 липня Міжнародний день рятувальника / © unsplash.com

31 липня в Україні і світі святкують День обізнаності про незвичайні музичні інструменти. Це нагода згадати, що музика — не лише про фортепіано, скрипку чи гітару. Світ сповнений незвичайних інструментів, кожен з яких має свою історію, звучання й душу. День покликаний розширити уявлення людей про те, наскільки різноманітним може бути музичне мистецтво.

Також 31 липня Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій. Це сучасне професійне свято, що вшановує експертів, які впроваджують, адаптують і керують цифровими змінами у бізнесі, державних структурах, освіті та багатьох інших сферах. Це спеціалісти, які допомагають організаціям переходити від застарілих моделей роботи до сучасних, цифрових.

А ще 31 липня Міжнародний день рятувальника. Свято не має офіційного статусу в більшості країн, але його активно підтримують рятувальні служби, профспілки, волонтерські організації та громадські ініціативи. Дата 31 липня вибрана умовно — як символ вдячності всім рятівникам світу, незалежно від їхньої форми, посади чи країни.

31 липня святкують День народження Гаррі Поттера. Саме в цього дня, за сюжетом книжок Джоан Ролінґ, народився головний герой серії. І що цікаво — сама Джоан Ролінґ також народилася цього дня! Це створює особливу магічну паралель між авторкою й персонажем.

Реклама

Також 31 липня День африканської жінки. Цей день був започаткований 1962 року під час Першого Африканського жіночого конгресу в Танзанії. Його мета — підкреслити важливість рівноправ’я, підтримати боротьбу за права жінок і привернути увагу до проблем, з якими стикаються африканські жінки.

А ще 31 липня Всесвітній день рейнджерів. Рейнджери — це люди, які щодня стоять на варті природи, борються з браконьєрством, захищають унікальні екосистеми, стежать за станом тварин і рослин, а також проводять просвітницьку роботу серед відвідувачів парків.