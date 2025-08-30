Яке свято 31 серпня 2025 року / © ТСН

31 серпня 2025 року — неділя. 1285-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 31 серпня, віряни святкують покладання пояса Пресвятій Богородиці. Згідно з церковним переказом, після Вознесіння Пресвятої Діви Марії апостоли зберігали Її пояс як святиню. Цей пояс вважався чудотворним і міг дарувати зцілення, захист і допомогу в життєвих потребах. Пояс символізує духовну силу Богородиці та Її особливе заступництво перед Богом. Це свято нагадує про важливість духовної дисципліни, чистоти серця та надії на підтримку Небесної Матері у всіх життєвих справах.

Що не можна робити 31 серпня

Не слід починати великі справи — все, розпочате наприкінці літа, буде нестабільним і невдалим.

Не можна лаятися, сваритися — конфлікти притягнуть неприємності до кінця року.

Забороняється без потреби викидати речі — з ними можна “викинути” добробут.

Народні прикмети і традиції на 31 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

відсутня роса на траві — чекайте на суху осінь;

сильна роса — до вологої осені;

вранці багато хмар і сильний вітер — буде холодний вересень;

на заході яскраве сонце — до врожайного наступного року;

птахи літають низько над землею — чекайте на дощ.

31 серпня вранці багато хмар і сильний вітер — буде холодний вересень / © unsplash.com

В народі 31 серпня носило назву Серпневий вечір. Цим підкреслювали кінець літа, збір врожаю та початок підготовки до навчального року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 серпня

Які завтра іменини: Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр.

Талісманом людини, народженої 31 серпня є родоніт. Його ще називають “камінь ранкової зорі” через насичений рожевий відтінок. Здавна вважалося, що родоніт особливо корисний для юних дівчат, які прагнуть зрозуміти своє життєве покликання та знайти свій шлях.

Цього дня народилися:

1881 рік — Іван Омелянович-Павленко, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, командир Окремої кінної дивізії УНР, організатор УВВ;

1974 рік — Андрій Медведєв, український тенісист, перша ракетка країни;

1975 рік — Руслан Лужевський, офіцер Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 31 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 серпня:

1422 рік — Генріх VI стає королем Англії у всього 9 місяців, вступаючи на престол у надзвичайно ранньому віці;

1898 рік — офіційне відкриття Київського політехнічного інституту, важливого центру науки та технічної освіти;

1907 рік — створено Антанту, новий політичний та військовий союз у Європі;

1919 рік — у ніч проти 31 серпня об’єднані сили Української Галицької Армії та Дієвої армії УНР визволили Київ від більшовицьких загарбників;

1987 рік — відбувся реліз культового альбому Майкла Джексона “Bad”;

1993 рік — завершено виведення російських військ із Литви, відновлюючи незалежність країни;

1994 рік — у Берліні пройшла урочиста церемонія виведення російських військ із території Німеччини, символізуючи кінець епохи післяхолодної війни;

1995 рік — на орбіту Землі запущено перший український науково-дослідний супутник “Січ-1”, знаменуючи початок космічної програми України;

2002 рік — здійснено перший політ українського автожиру КП-01, важливого досягнення в авіаційній галузі країни;

2015 рік — у Києві після голосування за конституційні зміни під Верховною Радою спалахнули сутички між протестувальниками та правоохоронцями: понад 140 осіб зазнали поранень, загинули четверо нацгвардійців, а понад 18 учасників заворушень були затримані.

Яке завтра свято в Україні і світі

31 серпня святкують День шахтаря в Україні / © Pixabay

31 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день дистанційного навчання. Це міжнародне свято присвячене розвитку онлайн-освіти та дистанційного навчання, яке останніми роками стало надзвичайно актуальним. Ідея свята виникла у відповідь на глобальні зміни в освіті, зокрема стрімкий перехід до онлайн-платформ під час пандемії COVID-19.

Також 31 серпня Міжнародний день осіб африканського походження. Свято започатковане Організацією Об’єднаних Націй у контексті Міжнародного десятиліття людей африканського походження (2015–2024). Міжнародний день осіб африканського походження нагадує про внесок африканської діаспори у розвиток світу, підкреслює важливість толерантності, взаємоповаги та рівності між людьми незалежно від походження.

А ще 31 серпня Міжнародний день поінформованості про передозування. Це свято має на меті привернути увагу до проблеми передозування наркотичними та лікарськими засобами, підвищити обізнаність про способи запобігання і підтримку постраждалих. День започаткований міжнародними організаціями охорони здоров’я та громадськими рухами для боротьби з передозуваннями.

31 серпня святкують День шахтаря в Україні. Припадає на останню неділю серпня. Його мета — вшанувати людей, які працюють у одній із найнебезпечніших і найважливіших галузей промисловості, забезпечуючи енергетичну безпеку країни.

Також 31 серпня Всесвітній день блогу або Всесвітній день блогера. Це свято покликане вшанувати блогерів і тих, хто ділиться своїми думками, досвідом і творчістю через онлайн-платформи. Всесвітній день блогера нагадує, що інтернет став потужним інструментом для самовираження, навчання, спілкування та впливу на суспільство. Він підкреслює, що кожен голос може бути почутим, а творчість — знайти свого глядача чи читача по всьому світу.