125
2 хв

Яке завтра, 31 січня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 31 січня, Міжнародний день зебри. Віряни вшановують пам’ять святих чудотворців і безсрібників Кира та Івана. До Нового року залишилося 335 днів.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 31 січня 2026 року

Яке свято 31 січня 2026 року / © ТСН

31 січня 2026 року — субота. 1437-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

31 січня віряни святкують День пам’яті святих чудотворців і безсрібників Кира та Івана / © pexels.com

Завтра, 31 січня, віряни святкують День пам’яті святих чудотворців і безсрібників Кира та Івана. Кир був лікарем з Александрії, а Іван — воїном, який залишив службу заради Христа. Під час гонінь на християн у IV столітті вони підтримували вірян, зцілювали хворих і відкрито сповідували християнство. За відмову зректися віри були піддані тортурам і страчені. Після смерті прославилися численними чудесними зціленнями, особливо від тяжких і «безнадійних» недуг.

31 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день зебри / © pexels.com

31 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день зебри. Його мета — привернути увагу до захисту зебр, збереження їхніх природних середовищ і проблем браконьєрства. Цей день нагадує, що зебри — не просто «смугасті коні», а ключова частина екосистем Африки. Їхні унікальні смуги допомагають маскуватися від хижаків, регулювати температуру тіла й навіть відлякувати комах.

31 січня День скотча / © pexels.com

Також 31 січня День скотча. Він присвячений винаходу клейкої стрічки Scotch Tape, яку 1930 року створив інженер компанії 3M Річард Дрю. Скотч замислювали як просте рішення для побутових дрібниць, але він швидко став незамінним помічником у ремонті, творчості, пакуванні й навіть у мистецтві. Під час Великої депресії клейка стрічка набула особливої популярності, бо допомагала лагодити речі замість купувати нові.

