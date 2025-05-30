Яке свято 31 травня 2025 року / © ТСН

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31 травня 2025 року — субота. 1193-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 31 травня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Єрмія. Він був одним із 70 апостолів, які проповідували вчення Христа після Його воскресіння. Про Єрмія згадується в Посланні апостола Павла до Римлян. Павло вітає його як людину, яку дуже любить Бог. Єрмій за переказами проповідував в багатьох місцях, зокрема, Фракії або Римі.

За деякими джерелами саме Єрмій написав відомий церковний твір “Пастир”, який мав неабиякий вплив на церкву в II столітті. Загинув апостол за свою віру, хоча більш точної інформації про це немає.

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Що не можна робити 31 травня

Не слід починати важливий справ — в останній день весни краще відкласти діла, тому що вони можуть “застрягти”.

Не можна лихословити, сваритися — негативні слова притягнуть нещастя на весь літній період.

Забороняється займатися важкою фізичною працею — перевантаження може негативно вплинути на здоров’я.

Народні прикмети і традиції на 31 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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ясна і сонячна погода — до спекотного та врожайного літа;

на небі багато хмар, які швидко рухаються — до зміни погоди;

південний вітер — літо буде сухим і теплим, північний — прохолодним;

вранці туман віщує прохолодну і вологу погоду найближчими днями;

пташки дзвінко співають — чекайте на гарну погоду.

31 травня пташки дзвінко співають — чекайте на гарну погоду / © unsplash.com

В народі 31 травня носило назву Веремій Бобовник. Саме в цей період на городах починають цвісти горох та інші бобові культури.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 травня

Які завтра іменини: Єремія.

Талісманом людини, народженої 31 травня, є цитрин. Камінь, що переливається всіма відтінками жовтого і помаранчевого. Здавна вірили, що цитрин просякнутий життєвою енергією сонця, а тому приносить своєму власнику радість і позитивні думки.

Цього дня народилися:

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1931 рік — Петро Кононенко, учений-українознавець і громадський діяч;

1939 рік — Сергій Герасимчук, український радянський художник-графік;

1955 рік — Сергій Чухрай, український веслувальник.

Пам’ятні дати 31 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 травня:

455 рік — імператор Петроній Максим зазнає жорстокої розправи, коли під час втечі з Риму його забивають камінням розлючені мешканці міста;

1223 рік — війська монголів на чолі із Субедеєм і Джебе завдають нищівної поразки об’єднаним силам русичів і половців у битві на річці Калка;

1775 рік — у Північній Кароліні приймають Мекленбурзькі резолюції, які стали одним з ключових кроків Американської революції;

1790 рік — Сполучені Штати ухвалюють свій перший закон про авторське право, заклавши фундамент захисту творчих прав;

1795 рік — у розпал Французької революції революційний трибунал ліквідовують, що знаменує новий етап у боротьбі за владу;

1805 рік — французькі та іспанські війська розпочинають наступ на британські позиції, захоплені на Даймонд-Рок, на острові Мартиніці;

1859 рік — у Лондоні запускають легендарний годинник Біг-Бен, що стає символом британської столиці;

1868 рік — у Парижі вперше проходять офіційні велосипедні перегони, які започаткували нову спортивну традицію;

1870 рік — американський професор Едвард Джозеф де Смедт запатентовують асфальт, що вперше поклали на вулиці Ньюарка;

1879 рік — у Берліні відкривають першу у світі електричну залізницю і показують перший електропоїзд, створений Вернером фон Сіменсом;

1884 рік — американський лікар і пропагандист здорового харчування Джон Келлог винаходить і запатентовує кукурудзяні пластівці;

1889 рік — Джонстаунська повінь забирає життя понад 2200 людей, ставши однією з наймасштабніших катастроф США;

1894 рік — у Львові відкривають електричний трамвай;

1902 рік — завершується Друга англо-бурська війна, коли договір у Вереніґінгу закріплює британський контроль над Південною Африкою;

1910 рік — набирає чинності Акт про Південну Африку, офіційно заснувавши Південно-Африканський Союз;

1911 рік — у Белфасті спускають на воду “Титанік”, який став найбільшим і найвідомішим пасажирським лайнером свого часу;

1911 рік — президент Мексики Порфіріо Діас втікає з країни, що стає поворотним моментом у Мексиканській революції;

1938 рік — український льотчик Антон Губенко вперше в радянській авіації здійснює таран і виживає;

1946 рік — у Києві засновують конструкторське бюро Олега Антонова, що стає центром літакобудування;

1988 рік — всесвітня організація охорони здоров’я офіційно проголошує 31 травня Всесвітнім днем без тютюну;

1989 рік — у Неаполі на установчій конференції створюють Міжнародну асоціацію україністів.

Яке завтра свято в Україні і світі

31 травня День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні / © unsplash.com

31 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день без тютюну. Свято було встановлене ООН 1987 року для привернення уваги до масштабів проблеми куріння та тої шкоди, яку воно завдає здоров’ю. Основна мета цього дня полягає у підвищенні обізнанності про небезпеку тютюнопаління, сприяючи зменшенню його споживання у світі.

Також 31 травня День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні. Професійне свято, яке припадає на останню суботу травня. Воно було створене указом президента України № 563/99 від 25 травня 1999 року “Про День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження” для вшанування тих людей, які займаються видавничою справою, книгорозповсюдженням та поліграфією.

А ще 31 травня Міжнародний день білявок. Неофіційне свято, яке було започатковане для того, щоб розвіяти стереотипи про блондинок, що все ще існують у світі. Перший святковий хід був організований 2001 року групою американських жінок-білявок адвокаток, які стикнулися з дискримінацією через колір свого волосся.

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31 травня святкують День народження велосипедного спорту. Саме цього дня 1868 року у Парижі відбулися перші велосипедні змагання. Подія стала відправною точкою для становлення велосипедного спорту як організованої дисципліни.

Також 31 травня День веб-дизайнера. Свято виникло разом з поширенням Мережі та виникненням потреби у професії веб-дизайнера. Хоча воно не є офіційним, проте набуло популярності серед технічних та творчих команд по всьому світі.

А ще 31 травня Міжнародний день бортпровідника. Професійне свято, яке вшановує тих, хто забезпечує безпеку та комфорт пасажирам під час авіаперельотів. День був заснований на честь першої повітряної стюардеси, Енн Мей Дженкінс, яка почала працювати саме 31 травня 1930 року.

31 травня святкують Всесвітній день папуг. Основна мета цього свята полягає в приверненні уваги до охорони цих екзотичних птахів, адже багатьом їхнім видам загрожую зникнення через діяльність людини.

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