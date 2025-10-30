Яке свято 31 жовтня 2025 року / © ТСН

Реклама

31 жовтня 2025 року — п’ятниця. 1345-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 31 жовтня, віряни святкують день пам’яті святих апостолів Стахія, Амплія та інших. Святий Стахій був учнем апостола Павла і першим єпископом Візантії (майбутнього Константинополя). Стахій проповідував Євангеліє у Візантії, збудував там храм і навернув багатьох до Христа. За переданням, він був другом апостола Андрія Первозванного, який висвятив його на єпископа. Проживши праведно і свято, Стахій мирно спочив у Господі.

Святий Амплій теж був учнем апостола Павла. Він проповідував у місті Одесополь (нині Одесос, сучасна Варна, Болгарія) і був поставлений єпископом. За ревність у вірі та невтомне благовістя погани жорстоко мучили його, і він прийняв мученицьку смерть.

Реклама

Урван також згаданий у Посланні до Римлян (16:9). Він був співпрацівником апостола Павла та проповідував у Македонії, де теж зазнав переслідувань. За церковним переказом, Урван закінчив життя мученицьки.

Святий Наркис проповідував слово Боже в Афінах, де був поставлений єпископом. За ревне служіння Христу він також був убитий язичниками. Його пам’ятають як стійкого й мудрого пастиря.

Святий Апеллій був єпископом у місті Смирна (в Малій Азії). Він відзначався щирою вірою, мужністю та вірністю Господу до останнього подиху. За переданням, також прийняв мученицьку смерть.

Арістовул — брат апостола Варнави, учень апостола Павла. Арістовул був поставлений єпископом у Британії, де навернув до Христа багато людей. Після численних страждань і трудів він там і спочив. Його вважають першим проповідником християнства на Британських островах.

Реклама

Святі апостоли Стахій, Амплій, Урван, Наркис, Апеллій та Арістовул належать до числа 70 апостолів, яких Господь послав ”по двоє” проповідувати Царство Боже.

Що не можна робити 31 жовтня

Не можна лаятися, сваритися — потрібно очистити серце від образ.

Не слід відмовляти в милостині — це добрий час для справедливих справ.

Не варто починати важливі справи, переїжджати — вони завершаться нещасливо.

Народні прикмети і традиції на 31 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і теплий день — чекайте на м’яку зиму з відлигами;

віє холодний вітер — очікуйте затяжної зими;

вранці густий туман — до відлиги або мокрого снігу;

почути грім — буде тепла зима і рання весна;

червонуватий захід сонця — до похолодання найближчими днями.

31 жовтня червонуватий захід сонця — до похолодання найближчими днями / © unsplash.com

В народі 31 жовтня носило назву Передзим’я. Кінець жовтня традиційно вважався кордоном між осінню та зимою. Народ спостерігав за погодою, щоб передбачити морози, сніг і відлиги, відзначав підготовку худоби та запасів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 31 жовтня

Які завтра іменини: Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем’ян, Іван, Леонід, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Степан, Федір, Яків.

Реклама

Талісманом людини, народженої 31 жовтня, є топаз. З давніх часів вважалося, що цей коштовний камінь має цілющу силу для нервової системи. Топаз заспокоює розум, знімає напруження і пом’якшує тиск стресу та життєвих труднощів.

Цього дня народилися:

1853 рік — Микола Кибальчич, український народник, винахідник;

1886 рік — Марко Безручко, український військовий діяч, голова штабу Корпусу Січових Стрільців, начальник штабу Армії УНР;

1981 рік — Олег Шафаренко, український хокеїст і тренер.

Пам’ятні дати 31 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 31 жовтня:

1517 рік — чернець-августинець, філософ і теолог Мартін Лютер опублікував свої 95 тез, що кинули виклик практиці індульгенцій;

1625 рік — розпочався штурм Куруківського козацького табору силами військ Речі Посполитої;

1815 рік — англієць Гемфрі Деві отримав патент на шахтарську лампу, яка врятувала сотні життів;

1864 рік — Невада стала 36-м штатом США;

1902 рік — прокладено перший телеграфний кабель через Тихий океан, що з’єднав Канаду й Австралію;

1903 рік — у Парижі відкрився Перший Осінній салон, створений на противагу традиційному Паризькому салону;

1929 рік — газета “Правда” закликала до масової колективізації в СРСР;

1941 рік — на горі Рашмор у США завершено спорудження гігантського пам’ятника — 18-метрові голови чотирьох президентів;

1952 рік — США провели перше випробування водневої бомби в Тихому океані;

1956 рік — американський адмірал Джордж Дуфек став першою людиною, яка здійснила приземлення літака на Південному полюсі;

1961 рік — запущено Придніпровську ГРЕС;

1968 рік — президент США Ліндон Джонсон оголосив про припинення бомбардувань Північного В’єтнаму;

1973 рік — Собор єпископів Української Автокефальної Церкви ухвалив постанова про єдність Української Православної Церкви;

1984 рік — сикхський терорист убив прем’єр-міністра Індії Індіру Ганді;

1992 рік — Папа Римський Іван Павло II проголосив реабілітацію Галілео Галілея, котрий довів, що Земля не є центром Всесвіту;

1995 рік — Україна виконала всі умови договору про звичайні озброєння, ліквідувавши останній танк Т-62;

1995 рік — Верховна Рада України ухвалила Закон про приєднання до Статуту Ради Європи;

1999 рік — другий тур президентських виборів в Україні пройшли Леонід Кучма та Петро Симоненко;

2015 рік — катастрофа літака A321 над Синайським півостровом.

Яке завтра свято в Україні і світі

31 жовтня в Україні і світі святкують Геловін / © unsplash.com

31 жовтня в Україні і світі святкують Геловін. Його коріння дуже давнє: це поєднання дохристиянських язичницьких традицій і християнських святкувань. Свято походить від кельтського Самайна — дня, коли закінчувався збір урожаю і починався “темний” період року. Вважалося, що в цю ніч завіса між світом живих і мертвих тоншає, і духи можуть приходити на землю. Після прийняття християнства 1 листопада стало Днем всіх святих, а вечір наперед — All Hallows’ Eve, що згодом трансформувалося в Halloween.

Реклама

Також 31 жовтня Всесвітній день лемурів. Щорічне святкування, присвячене унікальним приматам лемурам, які населяють лише Мадагаскар і є надзвичайно важливими для екосистеми цього острова. День припадає на останню п’ятницю жовтня кожного року.

А ще 31 жовтня Всесвітній день міст. Мета цього дня — звернути увагу міжнародної спільноти на процеси урбанізації, а також на виклики і можливості, пов’язані із розвитком міст та людських поселень. День є завершенням місячної ініціативи “Urban October”, під час якої піднімаються теми сталого розвитку міст.

31 жовтня святкують Всесвітній день економії. Його метою є піднесення значущості заощаджень — як індивідуальних, так і суспільних — та підвищення фінансової грамотності серед населення. Витоки заходять у 1924 рік: під час Першого міжнародного конгресу ощадних банків у місті Мілан (Італія) представники 27–29 країн вирішили встановити день, присвячений ідеї заощадження.

Також 31 жовтня Міжнародний день Чорного моря. Цей день має на меті підкреслити важливість спільного захисту, збереження та відновлення морського середовища Чорного моря, яке є життєво важливим для країн‑прилеглих до нього. 1992 року шість прибережних держав (Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина, Україна і Росія) підписали Бухарестську конвенцію про захист Чорного моря від забруднення. 31 жовтня 1996 року було підписано Стратегічний план заходів зі збереження Чорного моря (Black Sea Strategic Action Plan) — ключовий документ, який визначив заходи, політику і терміни дій щодо покращення екологічного стану моря.