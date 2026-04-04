Яке свято 4 квітня 2026 року / © ТСН

4 квітня 2026 року — субота. 1500-й день війни в Україні.

Сьогодні, 4 квітня, віряни святкують День пам’яті преподобного Йосипа піснописця. Він народився на Сицилії, але через арабські напади був змушений покинути батьківщину й переселитися до Константинополь, де прийняв чернецтво. Йосип прославився своєю глибокою вірою, аскетичним життям і особливо — даром створення духовних гімнів. Його твори (канони, тропарі, стихири) увійшли до богослужбових книг і досі використовуються в православній традиції. За свою ревність до шанування ікон він зазнав переслідувань у період іконоборства.

4 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день моркви. Його започаткували 2003 року ентузіасти з Велика Британія. Згодом ідею підхопили інші країни — зокрема Франція, Швеція, Італія та Японія. Морква відома високим вмістом бета-каротину (який в організмі перетворюється на вітамін A), а також корисна для зору, імунітету й шкіри.

Також 4 квітня Міжнародний день ходіння по вогню. Традиція ходіння по вогню має тисячолітню історію й зустрічається в різних культурах — від ритуалів у Індія до обрядів у Греція та Японія. У давнину це було духовне випробування, пов’язане з очищенням і вірою. Цікавий момент: з наукової точки зору, короткочасне ходіння по вугіллю можливе без опіків через низьку теплопровідність деревного вугілля та швидкий контакт стопи з поверхнею.

А ще 4 квітня Міжнародний день битви подушками. Припадає на першу суботу квітня. Свято виникло на початку 2000-х як частина руху міських акцій і масових розваг. Учасники збираються в публічних місцях — площах, парках чи вулицях — і влаштовують дружні «бої» подушками. Найчастіше це відбувається у форматі флешмобу: люди приходять із подушками, а за сигналом починається масова, але безпечна битва.

4 квітня святкують Всесвітній день декоративного щура. Його започаткувала American Fancy Rat and Mouse Association, щоб змінити стереотипи про щурів і показати їх як розумних, чистоплотних і дружніх домашніх улюбленців. Декоративні щури — це різновид пацюк, спеціально виведений для утримання в домашніх умовах. Вони відомі своєю кмітливістю, соціальністю та здатністю прив’язуватися до людей.

Також 4 квітня Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням. Мета цього дня — привернути увагу до загрози, яку становлять міни та вибухонебезпечні залишки війни, а також підтримати діяльність із гуманітарного розмінування. Проблема мінної небезпеки особливо актуальна для країн, що пережили або переживають збройні конфлікти, зокрема Україна. Заміновані території становлять ризик для мирного населення, перешкоджають відновленню інфраструктури та сільського господарства.

А ще 4 квітня Міжнародний день бродячих тварин. Цікаво: у багатьох містах організовують «дні відкритих дверей» у притулках, де люди можуть познайомитися з тваринами та взяти їх додому. Це свято нагадує, що навіть маленький вчинок — корм, допомога чи просто увага — може врятувати життя тварини.

4 квітня святкують День веб-майстра. Мета свята — підкреслити важливість роботи веб-майстрів у цифрову епоху, адже вони забезпечують: стабільну роботу сайтів та вебзастосунків, безпеку та захист даних, оптимізацію та зручність для користувачів, впровадження нових технологій у мережі. Цікаво: День веб-майстра — це нагадування, що за кожним сайтом стоїть команда людей, які роблять Інтернет доступним, безпечним і функціональним.

Також 4 квітня День створення НАТО. НАТО було створено 1949 року на підставі Північноатлантичного договору. Цікаво: девіз НАТО — «Один за всіх і всі за одного», що підкреслює принцип колективної безпеки. День створення альянсу символізує початок багаторічної співпраці, яка триває і сьогодні.