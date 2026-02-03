ТСН у соціальних мережах

448
3 хв

Яке завтра, 4 лютого, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 4 лютого, Міжнародний день людського братерства. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Ісидора Пилусіотського. До Нового року залишився 331 день.

Тетяна Мележик
Яке свято 4 лютого 2026 року

Яке свято 4 лютого 2026 року / © ТСН

4 лютого 2026 року — середа. 1441-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

4 лютого віряни святкують День пам’яті святого преподобного Ісидора Пилусіотського / © pexels.com

Завтра, 4 лютого, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Ісидора Пилусіотського. Він походив зі знатної родини, але свідомо обрав чернече життя в околицях міста Пелусій (Єгипет), присвятивши себе аскезі, молитві та духовному наставництву. Ісидор уславився як глибокий богослов і мудрий порадник: до нього зверталися єпископи, ченці й миряни. До нашого часу збереглося понад дві тисячі його листів, у яких він тлумачив Святе Письмо, викривав зловживання духовенства й наголошував на покорі, любові та внутрішній чистоті. Церква вшановує його як взірець істинної духовної мудрості й моральної безкомпромісності.

4 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день людського братерства / © pexels.com

4 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день людського братерства. Його проголосила Генеральна Асамблея ООН, щоб нагадати світу: попри різні культури, релігії й погляди, людство має спільну основу — гідність, взаємну повагу й відповідальність одне за одного. Дата пов’язана з історичною подією 2019 року, коли Папа Римський Франциск і Великий імам Аль-Азгару Ахмад ат-Тайїб підписали Документ про людське братерство — заклик до миру, діалогу та співжиття без насильства й дискримінації.

4 лютого Всесвітній день читання вголос / © pexels.com

Також 4 лютого Всесвітній день читання вголос. Припадає на першу середу лютого. Це тепле й дуже людяне свято, яке нагадує: читання — це не лише про текст, а й про голос, емоцію та живий зв’язок між людьми. Ініціативу започаткувала міжнародна освітня спільнота LitWorld, щоб привернути увагу до важливості грамотності, любові до книг і спільного читання — особливо для дітей. Коли ми читаємо вголос, історії оживають, а слова стають мостом між поколіннями, культурами й серцями.

4 лютого в Україні святкують народне свято Миколи Студеного / © pexels.com

4 лютого в Україні святкують народне свято Миколи Студеного. Воно пов’язане з днем пам’яті святителя Миколая Мирлікійського, але в народній традиції набуло виразного зимового характеру. Назва «Студений» походить від слова «стужа»: вважалося, що саме від цього дня морози стають особливо пронизливими, «миколині холоди» можуть бути останнім, але найсильнішим подихом зими. Казали: «Прийшов Микола — тримай кожуха».

4 лютого Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями / © pexels.com

Також 4 лютого Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. Його ініціював Міжнародний союз проти раку (UICC) за підтримки ВООЗ, щоб об’єднати світ у протидії одній із найсерйозніших загроз сучасному здоров’ю. Цей день — про обізнаність, профілактику та підтримку. Він нагадує, що значну частину онкологічних захворювань можна попередити завдяки здоровому способу життя, регулярним обстеженням і ранній діагностиці. А ще — що за кожним діагнозом стоїть людина, якій потрібні не лише лікування, а й співчуття, розуміння та надія.

