Яке свято 4 липня 2026 року / © ТСН

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4 липня 2026 року — субота. 1591-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

4 липня віряни святкують День пам’яті святого Андрія, архиєпископа Критського / © pexels.com

Завтра, 4 липня, віряни святкують День пам’яті святого Андрія, архиєпископа Критського. Народився в Дамаску, з юності був пов’язаний із церковним життям і згодом став одним із найвідоміших богословів свого часу. Найбільш відомий як автор Великого покаянного канону — одного з найглибших літургійних творів у православній традиції, який читають під час Великого посту. Помер близько 740 року. У православній церкві вшановується як проповідник покаяння, духовної мудрості та покаянної молитви.

4 липня в Україні святкують День судового експерта / © unsplash.com

4 липня в Україні святкують День судового експерта. Судові експерти проводять дослідження речових доказів: від трасології та балістики до почерку, ДНК-аналізу й цифрових слідів. Їхні висновки часто стають ключовими доказами в суді та слідстві. Свято підкреслює важливість їхньої роботи для системи правосуддя, адже від точності експертизи може залежати справедливість рішення.

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4 липня День Національної поліції України / © ТСН.ua

Також 4 липня День Національної поліції України. Свято встановлене 2015 року указом Президента України після створення Національної поліції як нової правоохоронної системи замість міліції. Спочатку дата відзначення змінювалася, але від 2018 року закріпилася саме 4 липня. Ця дата обрана не випадково — саме 4 липня 2015 року перші патрульні поліцейські склали присягу на вірність Українському народові, що стало символічним стартом нової поліції в Україні.

4 липня Міжнародний день Дніпра / © pexels.com

А ще 4 липня Міжнародний день Дніпра. Припадає на першу суботу липня. Його започаткували 2003 року як громадську ініціативу екологічних організацій країн басейну Дніпра, щоб привернути увагу до стану річки та її збереження. Також цей день має екологічний акцент: він спрямований на привернення уваги до проблем забруднення річки, стану приток і необхідності раціонального використання водних ресурсів.

4 липня святкують Міжнародний день кооперативів / © pexels.com

4 липня святкують Міжнародний день кооперативів. Його мета — підкреслити значення кооперативів у розвитку економіки та суспільства. Кооперативи — це організації, де люди добровільно об’єднуються для спільної економічної діяльності: виробництва, торгівлі, сільського господарства, фінансів чи послуг.

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