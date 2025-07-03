Яке свято 4 липня 2025 року / © ТСН

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4 липня 2025 року — п’ятниця. 1227-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 4 липня, віряни святкують день пам’яті святого Андрія, архієпископа Критського. Народився близько 660 року в місті Дамаск (Сирія). Згідно з переказами, з народження був німим, але заговорив в 7 років, коли отримав Святе Причастя. В молоді роки вступив у число кліриків Єрусалимської Церкви.

Андрій представляв Єрусалим під час VI Вселенського Собору, коли виступав проти монофелітства. Згодом він переїхав до Константинополя, де отримав сан архідиякона при храмі святої Софії. 692 року став архієпископом міста Гортіни (острів Крит). Помер близько 740 року на острові Лесбос.

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Що не можна робити 4 липня

Не можна займатися важкою фізичною працею — це день для молитви.

Не слід починати нових справ — вони можуть піти не тим шляхом або “заглухнути”.

Забороняється лихословити, сваритися — подумайте про духовне.

Народні прикмети і традиції на 4 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

безхмарний і ясний день — чекайте на суху осінь і добрий врожай;

вранці туман — буде тепла, але волога погода найближчими тижнями;

дуже сильний вітер вказує на затяжну негоду;

почути грім — чекайте на сорок днів грозової погоди;

бджоли ввечері рано летять у вулик — наступного дня дощитиме.

4 липня бджоли ввечері рано летять у вулик — наступного дня дощитиме / © unsplash.com

В народі 4 липня носило назву Літнього Андрія. На честь святого Андрія Критського. Наші предки вважали цей день символічним “поворотом” до осені. Казали “Андрій літній — повертає на вечір”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 липня

Які завтра іменини: Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Олексій, Федір, Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 4 липня, є гіацинт. Цей мінерал надзвичайно цінується у сучасному ювелірному мистецтві. У давнину йому приписували цілющу силу — вважалося, що він здатен захистити свого власника від усіх недуг.

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Цього дня народилися:

1960 рік — Георгій Арутюнян, учасник Євромайдану, Герой України;

1981 рік — Дмитро Лубінець, правозахисник, уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

1992 рік — Ірина Петренко, українська біатлоністка, багаторазова призерка та чемпіонка чемпіонатів світу та Європи серед юніорів, чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи та Універсіад.

Пам’ятні дати 4 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 липня:

1187 рік — відбувається вирішальна битва на Рогах Хаттіна, яка змінює хід хрестових походів: війська султана Саладіна завдають нищівної поразки хрестоносцям;

1456 рік — розпочинається облога Белграда османською армією, європейські захисники міста згодом здобувають одну з найгучніших перемог у боротьбі з Османською імперією;

1607 рік — запорожці здійснюють сміливий напад на турецьке місто Очаків, продемонструвавши міць козацького флоту;

1610 рік — під Клушином польсько-литовські війська здобувають перемогу над чисельно переважаючою армією Московського царства;

1776 рік — у Філадельфії офіційно проголошують незалежність США шляхом ухвалення Декларації незалежності;

1631 рік — в Парижі засновують перше в світі агентство з працевлаштування, що стає передвісником сучасних бірж праці;

1865 рік — світ бачить перше друковане видання казкової повісті Льюїса Керрола “Аліса у Дивокраї”;

1917 рік — у Києві відбувається виступ полуботківців, які намагаються домогтися негайного проголошення незалежності України від Російської республіки;

1941 рік — у Львові німецька окупаційна влада здійснює масове знищення польських науковців;

1946 рік — колишнє прусське місто Кенігсберг отримує нову назву — Калінінград;

2022 рік — українські захисники висаджуються на звільнений острів Зміїний і піднімають над ним державний прапор, утвердивши символічну перемогу над окупантами.

Яке завтра свято в Україні і світі

4 липня в Україні святкують День судового експерта / © unsplash.com

4 липня в Україні святкують День судового експерта. Професійне свято, яке було встановлене для вшанування праці всіх тих фахівців, які здійснюють судову експертизу. Свято було створене указом президента України №424/2009 від 10 червня 2009 року. Судовий експерт — це спеціаліст, який проводить експертні дослідження за дорученням суду, слідчих чи інших уповноважених органів.

Також 4 липня День Національної поліції України. Свято було засноване указом президента України № 693/2015 від 4 липня 2015 року. Спочатку цей день вважався датою заснування Національної поліції, але 2018 року офіційно став професійним святом.

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