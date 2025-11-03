- Дата публікації
Яке завтра, 4 листопада, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 4 листопада, День залізничника України. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Йоаникія Великого. До Нового року залишилося 57 днів.
4 листопада 2025 року — вівторок. 1349-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 4 листопада, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Йоаникія Великого. Йоаникій Великий народився близько 752 року у Віфінії (Мала Азія) в простій, побожній, але незаможній сім’ї. У юності він пас худобу й відзначався природною скромністю та працьовитістю. Через нестачу освіти він довго залишався неписьменним, однак його духовна проникливість і внутрішня благоговійність стали підґрунтям його майбутньої святині.
У молодому віці Йоаникій служив у війську імперії та уславився мужністю й чесністю. Проте тягар війни й марнота земної слави спрямували його серце до іншого шляху — шляху повного зречення.
Покинувши військову службу, він обрав чернече життя у Мавривунтському монастирі. Саме там, навчившись читати й писати, він розкрив для себе силу Псалтиря й богословської літератури. Затвердившись у строгій дисципліні та безперервній молитві, він незабаром вирушив у пустелю, щоб присвятити себе усамітненому подвигу.
Преподобний понад п’ятдесят років провів у повній самоті на горі Олімп у Віфінії. Його життя було зразком добровільного убозтва, фізичного стримання та безнастанної молитви. Харч його був мінімальним, сон — дуже коротким, а всі сили він віддавав духовному вдосконаленню.
Саме в цей період Йоаникій став широко відомий як подвижник великої сили духу. Існують численні свідчення про його прозорливість, зцілення, звільнення людей від біснування та підтримку тих, хто перебував у смутку й життєвих випробуваннях.
Наприкінці життя Йоаникій усе більше часу проводив у молитві за мир у Церкві та за добробут людей, які приходили по його благословення. Він відійшов до Господа 4 листопада 846 року, залишивши по собі глибоку духовну спадщину й численні свідчення про осяйні чудеса, що супроводжували його служіння.
Що не можна робити 4 листопада
Не варто сваритися, лихословити — сварка цього дня “притягне” розлад на довгий час.
Не слід важко працювати — це день тиші, стриманості та молитви.
Забороняється приймати поспішні рішення — Йоаникій застерігав від необачних дій та імпульсивних рішень.
Народні прикмети і традиції на 4 листопада
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
ясний день — до холодної і сухої зими;
хмарно чи туман — чекайте на тепло до кінця осені;
подув теплий вітер — буде пізня і м’яка зима;
пішов перший сніг — зима швидко настане;
почути воронові крики — до негоди;
зоряна ніч — чекайте на морози.
В народі 4 листопада носило назву Йоаникія день. У побуті казали: “Прийшов Йоаникій — гріє осінній спокій”.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 листопада
Які завтра іменини: Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Симон, Степан.
Талісманом людини, народженої 4 листопада, є хризоліт. З давніх часів існувало переконання, що цей камінь слугує надійним оберегом від усякої темної сили, а його енергетика здатна відганяти недобрі духи й очищати простір від усього лихого.
Цього дня народилися:
1910 рік — Семен Ластович, український кобзар, майстер, автор фундаментальної праці з історії та виготовлення бандури (не опублікована), репресований 1939 року;
1911 рік — Дмитро Клячківський, український військово-політичний діяч, діяч ОУН, полковник УПА, Головний командир УПА;
1967 рік — Олена Садовнича, українська спортсменка, дворазова призерка Олімпійських ігор зі стрільби з лука.
Пам’ятні дати 4 листопада
Календар важливих подій в Україні та світі за 4 листопада:
1708 рік — гетьман Іван Мазепа офіційно повідомив Петру І про розрив із Москвою й заявив про перехід на бік Шведської імперії, після чого розпочав стратегічний маневр для з’єднання з армією Карла XII;
1844 рік — у Львові засновано Академію технічну, яка згодом, від 1920 року, увійшла в історію як Львівська політехніка;
1848 рік — у Лондоні ввели в дію першу у світі підземну залізницю;
1861 рік — на львівський залізничний вокзал прибув перший у межах сучасної України потяг із Відня;
1879 рік — Джеймс Рітті отримав патент на перший у світі касовий апарат;
1890 рік — у Лондоні урочисто відкрили першу лінію метро;
1899 рік — побачила світ фундаментальна праця Зиґмунда Фройда “Тлумачення сновидінь”;
1918 рік — у ніч проти 4 листопада розпочалися запеклі польсько-українські бої за Перемишль;
1921 рік — стартував Другий зимовий похід Армії УНР під керівництвом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника;
1922 рік — у Єгипетському королівстві археологи відкрили гробницю фараона Тутанхамона;
1937 рік — в урочищі Сандармох капітан держбезпеки Михайло Матвєєв здійснив останню хвилю масових страт 1111 в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед яких було багато представників української інтелігенції;
1946 рік — КНР та США уклали Договір про дружбу й взаємну торгівлю;
1950 рік — у Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод;
1970 рік — пасажирський надзвуковий літак “Конкорд” під час випробувальних польотів уперше двічі перевищив швидкість звуку;
1979 рік — іранські студенти, що називали себе “революційною гвардією”, захопили будівлю посольства США в Тегерані;
1984 рік — засновано компанію “Dell”, яка згодом стала одним із провідних світових виробників комп’ютерної техніки.
Яке завтра свято в Україні і світі
4 листопада в Україні святкують День залізничника України. Метою цього дня є вшанування великої праці і ролі залізничників — машиністів, провідників, ремонтників, інженерів, диспетчерів та всіх, хто забезпечує рух потягів, розвиток інфраструктури залізниць і безпеку перевезень. Саме 4 листопада 1861 року до вокзалу у м. Львів прибув перший пасажирський потяг із Відня (через Перемишль). Ця подія вважається початком залізничного руху на території сучасної України.
Також 4 листопада Міжнародний день маркетингу. Свято було створене, щоб підкреслити ключову роль маркетингу як галузі, яка впливає не лише на бізнес‑результати, а й на культуру, суспільство та комунікацію.
А ще 4 листопада День українського фрілансера. Свято порівняно нове — його ініціатором виступила українська платформа Freelancehunt 2021 року. Воно було створене, щоб вшанувати працівників, які обрали формат фрілансу: працюють самостійно, на проєктній або дистанційній основі, без традиційної прив’язки до одного роботодавця.
4 листопада святкують Міжнародний день подяки коучам. Цей день покликаний висловити подяку всім коучам — спортивним, життєвим, бізнес‑коучам, які допомагають людям розвиватися, долати виклики та ставати кращими.