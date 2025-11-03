Яке свято 4 листопада 2025 року / © ТСН

4 листопада 2025 року — вівторок. 1349-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 4 листопада, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Йоаникія Великого. Йоаникій Великий народився близько 752 року у Віфінії (Мала Азія) в простій, побожній, але незаможній сім’ї. У юності він пас худобу й відзначався природною скромністю та працьовитістю. Через нестачу освіти він довго залишався неписьменним, однак його духовна проникливість і внутрішня благоговійність стали підґрунтям його майбутньої святині.

У молодому віці Йоаникій служив у війську імперії та уславився мужністю й чесністю. Проте тягар війни й марнота земної слави спрямували його серце до іншого шляху — шляху повного зречення.

Покинувши військову службу, він обрав чернече життя у Мавривунтському монастирі. Саме там, навчившись читати й писати, він розкрив для себе силу Псалтиря й богословської літератури. Затвердившись у строгій дисципліні та безперервній молитві, він незабаром вирушив у пустелю, щоб присвятити себе усамітненому подвигу.

Преподобний понад п’ятдесят років провів у повній самоті на горі Олімп у Віфінії. Його життя було зразком добровільного убозтва, фізичного стримання та безнастанної молитви. Харч його був мінімальним, сон — дуже коротким, а всі сили він віддавав духовному вдосконаленню.

Саме в цей період Йоаникій став широко відомий як подвижник великої сили духу. Існують численні свідчення про його прозорливість, зцілення, звільнення людей від біснування та підтримку тих, хто перебував у смутку й життєвих випробуваннях.

Наприкінці життя Йоаникій усе більше часу проводив у молитві за мир у Церкві та за добробут людей, які приходили по його благословення. Він відійшов до Господа 4 листопада 846 року, залишивши по собі глибоку духовну спадщину й численні свідчення про осяйні чудеса, що супроводжували його служіння.

Що не можна робити 4 листопада

Не варто сваритися, лихословити — сварка цього дня “притягне” розлад на довгий час.

Не слід важко працювати — це день тиші, стриманості та молитви.

Забороняється приймати поспішні рішення — Йоаникій застерігав від необачних дій та імпульсивних рішень.

Народні прикмети і традиції на 4 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясний день — до холодної і сухої зими;

хмарно чи туман — чекайте на тепло до кінця осені;

подув теплий вітер — буде пізня і м’яка зима;

пішов перший сніг — зима швидко настане;

почути воронові крики — до негоди;

зоряна ніч — чекайте на морози.

4 листопада зоряна ніч — чекайте на морози / © unsplash.com

В народі 4 листопада носило назву Йоаникія день. У побуті казали: “Прийшов Йоаникій — гріє осінній спокій”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 листопада

Які завтра іменини: Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Симон, Степан.

Талісманом людини, народженої 4 листопада, є хризоліт. З давніх часів існувало переконання, що цей камінь слугує надійним оберегом від усякої темної сили, а його енергетика здатна відганяти недобрі духи й очищати простір від усього лихого.

Цього дня народилися:

1910 рік — Семен Ластович, український кобзар, майстер, автор фундаментальної праці з історії та виготовлення бандури (не опублікована), репресований 1939 року;

1911 рік — Дмитро Клячківський, український військово-політичний діяч, діяч ОУН, полковник УПА, Головний командир УПА;

1967 рік — Олена Садовнича, українська спортсменка, дворазова призерка Олімпійських ігор зі стрільби з лука.

Пам’ятні дати 4 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 листопада:

1708 рік — гетьман Іван Мазепа офіційно повідомив Петру І про розрив із Москвою й заявив про перехід на бік Шведської імперії, після чого розпочав стратегічний маневр для з’єднання з армією Карла XII;

1844 рік — у Львові засновано Академію технічну, яка згодом, від 1920 року, увійшла в історію як Львівська політехніка;

1848 рік — у Лондоні ввели в дію першу у світі підземну залізницю;

1861 рік — на львівський залізничний вокзал прибув перший у межах сучасної України потяг із Відня;

1879 рік — Джеймс Рітті отримав патент на перший у світі касовий апарат;

1890 рік — у Лондоні урочисто відкрили першу лінію метро;

1899 рік — побачила світ фундаментальна праця Зиґмунда Фройда “Тлумачення сновидінь”;

1918 рік — у ніч проти 4 листопада розпочалися запеклі польсько-українські бої за Перемишль;

1921 рік — стартував Другий зимовий похід Армії УНР під керівництвом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника;

1922 рік — у Єгипетському королівстві археологи відкрили гробницю фараона Тутанхамона;

1937 рік — в урочищі Сандармох капітан держбезпеки Михайло Матвєєв здійснив останню хвилю масових страт 1111 в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед яких було багато представників української інтелігенції;

1946 рік — КНР та США уклали Договір про дружбу й взаємну торгівлю;

1950 рік — у Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод;

1970 рік — пасажирський надзвуковий літак “Конкорд” під час випробувальних польотів уперше двічі перевищив швидкість звуку;

1979 рік — іранські студенти, що називали себе “революційною гвардією”, захопили будівлю посольства США в Тегерані;

1984 рік — засновано компанію “Dell”, яка згодом стала одним із провідних світових виробників комп’ютерної техніки.

Яке завтра свято в Україні і світі

4 листопада в Україні святкують День залізничника України / © unsplash.com

4 листопада в Україні святкують День залізничника України. Метою цього дня є вшанування великої праці і ролі залізничників — машиністів, провідників, ремонтників, інженерів, диспетчерів та всіх, хто забезпечує рух потягів, розвиток інфраструктури залізниць і безпеку перевезень. Саме 4 листопада 1861 року до вокзалу у м. Львів прибув перший пасажирський потяг із Відня (через Перемишль). Ця подія вважається початком залізничного руху на території сучасної України.

Також 4 листопада Міжнародний день маркетингу. Свято було створене, щоб підкреслити ключову роль маркетингу як галузі, яка впливає не лише на бізнес‑результати, а й на культуру, суспільство та комунікацію.

А ще 4 листопада День українського фрілансера. Свято порівняно нове — його ініціатором виступила українська платформа Freelancehunt 2021 року. Воно було створене, щоб вшанувати працівників, які обрали формат фрілансу: працюють самостійно, на проєктній або дистанційній основі, без традиційної прив’язки до одного роботодавця.

4 листопада святкують Міжнародний день подяки коучам. Цей день покликаний висловити подяку всім коучам — спортивним, життєвим, бізнес‑коучам, які допомагають людям розвиватися, долати виклики та ставати кращими.