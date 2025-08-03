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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке завтра, 4 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 серпня, Міжнародний день димчастого леопарда. Віряни вшановують пам’ять святих сімох мучеників Ефеських. До Нового року залишилося 148 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 4 серпня 2025 року

Яке свято 4 серпня 2025 року / © ТСН

4 серпня 2025 року — понеділок. 1258-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 4 серпня, віряни святкують день пам’яті святих сімох мучеників Ефеських. Сталося це в Ефесі під час правління імператора Декія (II століття). Там жили сім юнаків-християн, які служили в війську і належали до знатних родин. Коли до Ефесу прибув імператор, почалися жорстокі переслідування християн. Ці юнаки відмовилися зректися віри, а щоб уникнути арешту, пішли жити в печері на горі поблизу міста. Там вони ревно молилися щодня. Після цього вони заснули чудесним сном, а Бог запечатав вхід до печери каменем.

Минуло 200 років, юнаки все спали. Коли імператором став Феодосій Молодший і в імперії почалися богословські суперечки щодо воскресіння мертвих, ця печера відкрилася, а з неї вийшли сім юнаків. Один з них, на ім’я Ямвліх, пішов до міста купити хліба. Там він помітив, що монети часів Декія, які в нього були, вже не приймають. Люди ж навколо були вражені його зовнішнім виглядом та мовою. Так і з’ясувалося, що юнаки проспали два століття. Запросили їх тоді до імператора, і чудо воскресіння стало підтвердженням істини про тілесне воскресіння мертвих. Тоді вони знову спочили в Бозі, а печера стала їхнім священним місцем.

Що не можна робити 4 серпня

  • Не слід займатися важкою фізичною працею — день краще провести у тиші, спокої та молитві.

  • Не можна сваритися, підвищувати голос — це благословенний день, який пов’язаний з духовністю.

  • Забороняється довго спати — людина встане млявою, неуважною і буде, наче сонна, весь рік.

Народні прикмети і традиції на 4 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • соняний і ясний день — до теплої та сухої осені;

  • дощить — волога погода протримається ще сім тижнів;

  • вітер сильний на 4 серпня вказує, що осінь буде мінливою, вітряною;

  • вранці густа роса на траві — чекайте на сніжну і морозну зиму;

  • птахи почали злітатися в зграї — до ранньої і прохолодної осені.

4 серпня вранці густа роса на траві — чекайте на сніжну і морозну зиму / © unsplash.com

4 серпня вранці густа роса на траві — чекайте на сніжну і морозну зиму / © unsplash.com

В народі 4 серпня носило назву Сон День. Бо сім отроків заснули на довгі роки, і цей день асоціюється з тишею, спокоєм і навіть з переходом літа в осінь.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 серпня

Які завтра іменини: Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Олексій, Семен, Дарина, Ірина.

Талісманом людини, народженої 4 серпня є гіацинт. Один із найулюбленіших дорогоцінних каменів. Іще з давнини його цінували як знак глибокої мудрості та духовної проникливості.

Цього дня народилися:

  • 1757 рік — Володимир Боровиковський, український іконописець, художник-портретист;

  • 1854 рік — Марія Заньковецька, українська акторка театру та кіно;

  • 1878 рік — Антін Крушельницький, письменник, громадсько-політичний діяч, педагог.

Пам’ятні дати 4 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 серпня:

  • 1408 рік — в історичних джерелах уперше згадують місто Мена, що на Чернігівщині;

  • 1492 рік — Христофор Колумб вирушає у свою знамениту морську подорож, прагнучи прокласти найкоротший шлях до Індії через захід;

  • 1578 рік — під час битви при Алкасер-Кібірі союз марокканських і португальських військ зазнає нищівної поразки від об’єднаних сил Марокко й Османської імперії;

  • 1687 рік — Івана Мазепу обирають гетьманом Лівобережної України;

  • 1693 рік — французький монах-бенедиктинець Дом Периньйон відкриває секрет виготовлення ігристого вина;

  • 1777 рік — у Лондоні Філіп Естлі, колишній військовий драгун, засновує перший у світі стаціонарний цирк;

  • 1914 рік — створюють Бойову управу українських січових стрільців — орган, що координував діяльність легіону УСС;

  • 1922 рік — під час похорону Александера Белла, винахідника телефону, в знак шани всі 13 мільйонів телефонів Північної Америки одночасно відключають на хвилину;

  • 1926 рік — в центрі Лондона, на площі Піккаділлі, з’являються перші світлофори;

  • 1934 рік — на Криворізькому металургійному комбінаті “Криворіжсталь” урочисто вводять в дію першу доменну піч;

  • 1962 рік — заарештовують Нельсона Манделу, лідера Африканського національного конгресу;

  • 1995 рік — в Хорватії стартує військова операція “Буря”, спрямована на відновлення контролю над територіями, захопленими сербськими сепаратистами;

  • 2020 рік — світ шокували потужні вибухи в порту Бейрута — трагедія, яка завдала колосальних людських і матеріальних втрат.

Яке завтра свято в Україні і світі

4 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день димчастого леопарда / © wikimedia.org

4 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день димчастого леопарда / © wikimedia.org

4 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день димчастого леопарда. Важливе екологічне свято, яке покликане привернути увагу до одного з найзагадковіших та найгарніших представників родини котових — димчастого леопарда. Це невелика дика кішка, яка мешкає в тропічних лісах Південної та Південно-Східної Азії, яка отримала свою назву через незвичайний візерунок хутра. Димчастий леопард занесений до Червоної книги, як вразливий вид.

Також 4 серпня День спелеолога. Професійне і дуже романтичне свято, яке пов’язане з дослідниками підземного світу. Це день всіх тих, хто присвятив своє життя вивченню печер, кастрових порожнин, шахт, підземних лабіринтів, гротів. Спелеолог — це дослідник природних печер.

А ще 4 серпня День народження шампанського. Саме цього дня французький монах Дом Периньйон 1693 року створив ігристе вино, яке стало прабатьком сучасного шампанського. Хоча свято є неофіційним, проте досить поширеним.

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