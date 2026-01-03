Яке свято 4 січня 2026 року / © ТСН

4 січня 2026 року — неділя. 1410-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

4 січня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Теоктиста, ігумена / © pexels.com

Завтра, 4 січня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Теоктиста, ігумена. Палестинський подвижник V століття, один із засновників організованого чернецтва в Юдейській пустелі. Був близьким співподвижником преподобного Євфимія Великого та ігуменом монастиря поблизу його лаври. Вирізнявся смиренням, мудрістю й суворим подвижницьким життям, виховуючи ченців у дусі молитви, послуху й любові до Бога.

4 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день гіпнозу / © pexels.com

4 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день гіпнозу. Його започаткували фахівці з гіпнотерапії та психології, щоб підвищити обізнаність про гіпноз, розвіяти міфи навколо нього та показати його реальні можливості в науці й медицині. Гіпноз — це природний змінений стан свідомості, у якому людина перебуває в глибокій зосередженості та підвищеній сприйнятливості до навіювання. На відміну від поширених стереотипів, під час гіпнозу людина не втрачає контролю над собою і не «випадає» з реальності.

4 січня День гіт-параду / © pexels.com

Також 4 січня День гіт-параду. Неофіційне музичне свято, присвячене популярній музиці, пісням-лідерам чартів і феномену гіт-парадів як відображенню смаків епохи. Гіт-паради — це своєрідний музичний літопис часу. Вони показують, які пісні об’єднували людей, звучали з радіоприймачів, очолювали чарти й ставали саундтреками життя.

4 січня Всесвітній день абетки Брайля / © pexels.com

А ще 4 січня Всесвітній день абетки Брайля. Абетка Брайля — це тактильна система письма і читання, у якій символи складаються з комбінацій опуклих крапок. Вона дає змогу людям із порушеннями зору читати, писати, здобувати освіту й повноцінно спілкуватися. Абетка Брайля — не просто шрифт, а ключ до незалежності, знань і самореалізації мільйонів людей у світі.

4 січня святкують свято Земля в перигелії / © pexels.com

4 січня святкують свято Земля в перигелії. Це астрономічне явище, коли наша планета перебуває на найменшій відстані від Сонця упродовж року. Зазвичай це відбувається на початку січня, найчастіше 3–5 січня. Орбіта Землі має форму еліпса, тому відстань до Сонця протягом року змінюється. У перигелії Земля наближається до Сонця приблизно на 147 млн км, тоді як в афелії (найдальша точка) — близько 152 млн км.