4 травня 2026 року — понеділок. 1530-й день війни в Україні.

Завтра, 4 травня, віряни святкують День пам’яті святої мучениці Пелагії. Ранньохристиянська свята, яка жила у III столітті. Вона прославилася міцною вірою в Христа та відмовою зректися християнства під час гонінь. За переказами, Пелагія обрала смерть, ніж зраду своїй вірі, і прийняла мученицький подвиг. У християнській традиції вона є символом чистоти, мужності та духовної відданості Богові.

4 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день пожежників. Це дата вшанування мужності, самопожертви та відданості людей, які щодня ризикують життям заради безпеки інших. Свято започаткували 1999 року після трагічної загибелі п’ятьох пожежників під час лісової пожежі в Австралії. Дата 4 травня обрана невипадково — цього дня вшановують святого Флоріана, покровителя пожежників. Символом дня є червоно-блакитна стрічка: червоний колір означає вогонь, а синій — воду та мужність рятувальників.

Також 4 травня День боротьби з булінгом (День рожевої сорочки). Історія свята почалася 2007 року в Канаді, коли двоє школярів підтримали хлопця, якого ображали за рожеву сорочку. Вони закликали однокласників одягнути рожеве на знак солідарності, і ця ініціатива швидко поширилася світом. Цього дня люди вдягають рожевий одяг, проводять уроки доброти, тематичні акції та розмови про важливість поваги одне до одного. Свято нагадує, що навіть маленький вчинок підтримки може змінити чиєсь життя.

А ще 4 травня День народження складаної парасольки. Саме складана парасолька стала справжньою революцією, адже її легко носити із собою в сумці чи портфелі. На відміну від великих класичних моделей, компактна парасолька швидко стала популярною серед мешканців міст. Вона поєднала практичність, легкість і захист від дощу.

4 травня Міжнародний день шанобливого ставлення до курей. Це незвичне свято покликане нагадати, що кури — не лише свійські птахи, а живі істоти, які потребують турботи та гуманного ставлення. Ініціаторами дня стали організації із захисту тварин, які прагнули звернути увагу на умови утримання курей у фермерських господарствах. Свято закликає поважати природу, відповідально ставитися до тварин і замислюватися над етичним споживанням.

Також 4 травня Всесвітній день щедрості. Свято, присвячене добрим справам, взаємодопомозі та бажанню ділитися з іншими. Воно нагадує, що щедрість проявляється не лише у матеріальних подарунках, а й у турботі, підтримці, увазі та доброму слові. Головна мета цього дня — надихнути людей робити безкорисливі вчинки, допомагати тим, хто потребує підтримки, та поширювати культуру милосердя у суспільстві. Навіть маленький жест доброти здатен змінити настрій чи життя іншої людини.

