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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке завтра, 4 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 травня, Міжнародний день пожежників. Віряни вшановують пам’ять святої мучениці Пелагії. До Нового року залишився 241 день.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 4 травня 2025 року

Яке свято 4 травня 2025 року / © ТСН

4 травня 2025 року — неділя. 1166-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 4 травня, віряни святкують день пам’яті святої мучениці Пелагії. У III–IV століттях у багатолюдній сирійській Антіохії жила молода дівчина на ім’я Пелагія. Вродлива, заможна, знана — вона купалася в розкоші й увазі, ймовірно, заробляючи славу як танцівниця чи актриса. Але за всіма зовнішніми ознаками успіху в її душі панувала порожнеча.

Усе змінилося в одну мить: почута нею проповідь християнського єпископа Нонна проникла глибоко в серце. Слова про Бога, милосердя і вічне життя стали для неї потрясінням. Пелагія розкаялася, охрестилася, порвала з колишнім життям — і зробила щось радикальне: вона роздала всі свої багатства бідним і зникла з міста.

Пелагія пішла до Єрусалима, на Оливну гору, і, аби ніхто не впізнав її, почала жити як чернець у чоловічому образі — під ім’ям Пелагій. В усамітненій келії вона провела решту свого життя в молитвах, строгому пості й покорі. Навіть після смерті вона залишилася таємницею для ченців навколо — допоки не з’ясувалося, що “старець-аскет” був насправді колишньою блискучою красунею, яка повністю присвятила себе Богові.

Пелагію не вшановують за чудеса чи велику проповідницьку місію — її шанують як символ надзвичайної внутрішньої трансформації. Вона — доказ того, що навіть той, хто жив у гріху, може стати святим, якщо покаяння щире, а серце відкрите для Божої любові.

Що не можна робити 4 травня

  • Краще не вирушати в далеку дорогу без потреби — вірили, що цього дня шлях може бути небезпечним, особливо через зміну погоди або несподівані перешкоди.

  • Не слід займатися важкою фізичною роботою на землі, особливо якщо земля ще надто волога — вважалося, що це може «розгнівити» сили природи.

  • Не можна сваритися і підвищувати голос у домі — день мав бути спокійним, аби не накликати злих духів або біди.

Народні прикмети і традиції на 4 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • якщо день теплий і ясний — літо буде погожим і сухим;

  • цього дня дощ — очікується врожайне літо, але з грозами;

  • туман вранці 4 травня — до вологого, але врожайного сезону;

  • якщо багато роси на траві — літо буде дощовим;

  • сильний вітер — на зміну погоди, ймовірні похолодання;

  • зозуля закує 4 травня — весна остаточно перемогла зиму.

4 травня багато роси на траві — літо буде дощовим / © unsplash.com

4 травня багато роси на траві — літо буде дощовим / © unsplash.com

В народі 4 травня носило назву Проклів день. Ім’я Прокл звучало міцно й грізно, тож у народній уяві цей день часто асоціювали з чимось вагомим, поворотним у природі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 травня

Які завтра іменини: Пелагея.

Талісманом людини, народженої 4 травня є аквамарин. Ще в античні часи — в епоху Стародавньої Греції та Риму — аквамарин шанувався як могутній талісман мореплавців: його вважали надійним захисником у мандрах морською стихією. Згідно з давніми уявленнями, цей прозоро-блакитний камінь не лише оберігав від бур і нещасть, а й зцілював: особливо його радили тим, хто потерпав від алергічних недугів, бо вірили, що аквамарин здатен заспокоювати тіло й очищати організм.

Цього дня народилися:

  • 1890 рік — Микола Бурлюк, український письменник, теоретик мистецтва;

  • 1950 рік — Євген Прокопов, український скульптор, автор Пам’ятнику на вшанування Небесної сотні та всіх загиблих Героїв України, м. Блумінгдейл, поблизу Чикаго, (США);

  • 1988 рік — Олександр Абраменко, український фристайліст.

Пам’ятні дати 4 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 травня:

  • 1415 рік — У ході Констанцького собору ухвалено рішення посмертно засудити англійського реформатора Джона Вікліфа: його останки, які спочивали вже понад два десятиліття, було наказано викопати й спалити як знак церковного осуду;

  • 1807 рік — Французька імперія та Персія уклали Фінкенштайнський договір, започаткувавши стратегічний союз проти спільних ворогів — Великої Британії та Російської імперії;

  • 1838 рік — Українські митці, об’єднавши зусилля, викупили молодого Тараса Шевченка з кріпацтва, відкривши перед ним шлях до творчої свободи та національного служіння;

  • 1848 рік — У Франції розпочали роботу Установчі збори, покликані закласти нову політичну основу держави після Лютневої революції;

  • 1863 рік — Стартувало будівництво Одеської залізниці: перша ділянка сполучення між Одесою та Балтою простяглася на 257 верст, ставши важливою віхою в розвитку інфраструктури Півдня України;

  • 1878 рік — У стінах оперного театру Томас Алва Едісон вперше представив широкому загалу свій революційний винахід — фонограф, що започаткував еру звукозапису;

  • 1904 рік — Сполучені Штати Америки отримали безстрокове володіння Панамською зоною каналу, закріпивши стратегічний контроль над трансконтинентальним водним шляхом;

  • 1904 рік — У Великій Британії інженер Генрі Ройс і підприємець Чарльз Роллс об’єдналися задля виробництва розкішних автомобілів під маркою “Rolls-Royce”, яка згодом стала синонімом досконалості;

  • 1915 рік— Завершилася героїчна оборона гори Маківка — перша масштабна битва Українських січових стрільців, що тривала майже тиждень і стала символом їх бойового хрещення;

  • 1979 рік — Маргарет Тетчер увійшла в історію як перша жінка на посаді прем’єр-міністра Великої Британії, очоливши уряд після перемоги Консервативної партії;

  • 1986 рік — У зв’язку з катастрофою на Чорнобильській АЕС було офіційно розширено зону евакуації до 30-кілометрового радіусу, що засвідчило масштаб трагедії;

  • 1990 рік — Президія Верховної Ради УРСР ухвалила рішення про повернення історичної назви місту Ворошиловград — відтепер його знову офіційно назвали Луганськом;

  • 2023 рік — Вперше в історії українські сили протиповітряної оборони, використавши систему Patriot, збили російську гіперзвукову балістичну ракету “Кинджал”, що стало знаковою подією в умовах повномасштабної війни.

Яке завтра свято в Україні і світі

4 травня Міжнародний день пожежників / © unsplash.com

4 травня Міжнародний день пожежників / © unsplash.com

4 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день пермакультури. Припадає на першу неділю травня. Пермакультура — це цілісна філософія життя, яка вчить нас співіснувати з природою, а не панувати над нею. Це не просто метод ведення господарства, а радше світогляд, що об’єднує органічне землеробство, екобудівництво, енергоефективність, спільнотне життя й етичну економіку. Уперше цей підхід сформулювали австралійці Білл Моллісон та Девід Холмгрен у 1970-х роках як альтернативу руйнівним агротехнологіям.

Також 4 травня Міжнародний день сімейної рівності. Це свято існує для того, щоб підкреслити важливість рівних прав для всіх родин, без винятку — чи то традиційні сім’ї, чи одностатеві пари з дітьми, чи будь-яка інша конфігурація. Міжнародний день сімейної рівності наголошує на тому, що право на сім’ю і на підтримку має кожен, незалежно від її форми чи зовнішніх обставин.

А ще 4 травня Міжнародний день померлих матерів. Це день, коли вшановують матерів, які пережили трагічну втрату своїх дітей. Свято створено з метою підтримати жінок у їхньому болю, дати їм можливість згадати своїх дітей і відчути, що їхня скорбота не залишилася непоміченою. Цей день присвячений тим жінкам, чиї діти пішли з життя. Це можливість визнати їхній біль і створити простір для взаємної підтримки. Відзначення цього дня нагадує суспільству про труднощі, з якими стикаються родини, що пережили втрату, та важливість надання психологічної допомоги матерям у їхній боротьбі з горем.

4 травня Міжнародний день шанобливого ставлення до курей. Цей день існує, щоб розірвати стереотипи та звернути увагу на часто неадекватне ставлення до курей. Незважаючи на те, що вони є одними з найбільш поширених сільськогосподарських тварин, багато з них перебувають у жахливих умовах. Вони стикаються з жорстокістю в процесі виробництва яєць та м’яса, що створює серйозні етичні питання.

Також 4 травня Міжнародний день світанкового хору. Світанковий хор — це чудова природна симфонія, коли птахи прокидаються вранці і своїм співом зустрічають новий день. Зазвичай пташиний спів на світанку використовується для привернення уваги до себе, встановлення території чи залучення партнерів. Це одна з найбільш зачаровуючих моментів природи, коли звуки пташиного світу створюють атмосферу спокою і гармонії.

А ще 4 травня Міжнародний день пожежників. Цей день був обраний на честь події, що сталася 4 травня 1561 року, коли в Парижі була заснована перша пожежна команда, яка діяла під керівництвом міської влади. Це стало історичним етапом у розвитку пожежної охорони, що й визначило дату святкування Міжнародного дня пожежників.

4 травня святкують День боротьби з булінгом. Він має на меті привернути увагу до серйозної проблеми цькування в школах та суспільстві. Це свято акцентує важливість протидії насильству, підвищення обізнаності щодо наслідків булінгу та сприяння створенню безпечного середовища для кожної людини, незалежно від її віку.

Також 4 травня Всесвітній день щедрості. Це свято підкреслює важливість щедрих вчинків, які змінюють життя людей і створюють тепле, підтримуюче середовище в суспільстві. День щедрості закликає кожного до вчинків доброти, будь то матеріальна допомога чи емоційна підтримка тих, хто цього потребує.

А ще 4 травня Всесвітній день веселощів. Воно має на меті нагадати про важливість радості та сміху в нашому житті. Це свято пропагує позитивний настрій, легкість та здатність сміятися, навіть коли навколо складні ситуації. Воно сприяє розвитку почуття гумору та встановленню більш радісної атмосфери серед людей.

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