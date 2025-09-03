Яке свято 4 вересня 2025 року / © ТСН

4 вересня 2025 року — четвер. 1289-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 4 вересня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії. Він був єпископом Антіохії Сирійської у часи правління імператора Деція (249–251). Відомий своєю твердістю у вірі та відданістю Христу, Вавила ревно навчав паству, захищав чистоту християнського життя і не допускав, аби християни йшли на компроміси з язичництвом.

Найбільш відомий епізод його життя пов’язаний із відмовою впустити в храм самого імператора, оскільки той був нечистий і осквернений ідолопоклонством. Це стало сміливим і безпрецедентним вчинком, адже навіть багато вельмож не наважувалися противитися кесарю. Вавила ж поставив Божий закон вище від земної влади.

За це його було схоплено й піддано тортурам. Разом із ним страждали й троє юних учнів, яких він виховував у вірі: Урван, Прилідіан і Еполоній. Вавилу жорстоко катували, а потім закували у кайдани, які він прийняв як почесний знак своєї вірності Христові. Нарешті святого разом з учнями стратили приблизно 251 року.

Що не можна робити 4 вересня

Не можна відмовляти в допомозі нужденним — це накличе біду.

Не слід працювати з деревом — наступного року урожай зникне.

Забороняється починати нові справи — вони не принесуть бажаного результату.

Народні прикмети і традиції на 4 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий і ясний день — до тривалої і сухої осені;

листя почало активно опадати з дерев — зима прийде рано;

птахи збираються у зграї — чекайте на швидкий прихід зими;

вранці туман швидко розсіявся — погода буде гарною весь день;

північний вітер — до холодної осені.

4 вересня листя почало активно опадати з дерев — зима прийде рано / © unsplash.com

В народі 4 вересня носило назву Вавилині Оглядини. Це день, коли в народі уважно придивлялися до погоди, щоб передбачити, якою буде осінь.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 вересня

Які завтра іменини: Василь, Григорій, Іван, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Степан, Федір, Олена.

Талісманом людини, народженої 4 вересня, є обсидіан. Камінь утворився внаслідок вулканічних процесів і вражає насиченістю відтінків. Із давніх часів йому приписували силу відкривати шлях до найпотаємніших бажань і сприяти їх здійсненню.

Цього дня народилися:

1889 рік — Остап Бобикевич, український композитор і піаніст, інженер;

1908 рік — Едвард Дмитрик, американський кінорежисер українського походження, входить до списку десяти найкращих кінорежисерів за всю історію американського кіно;

1990 рік — Ольга Харлан, українська фехтувальниця (шабля), олімпійська чемпіонка Пекіна і Парижа в командній першості.

Пам’ятні дати 4 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 вересня:

476 рік — Одоакр, очільник германських найманців на службі Римської імперії, повалює останнього імператора Західного Риму, Ромула Августула;

1837 рік — американський винахідник Семюел Фінлі Бріз Морзе створює електромеханічний телеграф та систему сигналів коротких і довгих знаків, відому сьогодні як азбука Морзе, що дозволила передавати повідомлення на відстані;

1870 рік — після зречення Наполеона III, який потрапив у полон до прусських військ після поразки під Седаном, у Парижі Жюль Фавр та Леон Гамбетта проголошує Третю республіку та формує уряд національної оборони;

1885 рік — у Нью-Йорку відкривається перше в США кафе самообслуговування;

1886 рік — останній американський індіанець-вояк Джеронімо здається владі США в Аризоні;

1888 рік — Джордж Істмен отримує патент на фотокамеру з рулонною плівкою та реєструє торгову марку «Kodak»;

1920 рік — головний Отаман Армії УНР Симон Петлюра затверджує «Інструкцію для військових агентів»;

1928 рік — ухвалюють новий український правопис, відомий як «скрипниківський», що залишався чинним до 1933 року;

1938 рік — створюють Українську Національну Оборону («Карпатська Січ»), яку очолює Степан Росоха;

1965 рік — у київському кінотеатрі «Україна» під час прем’єри фільму «Тіні забутих предків» відбувається мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції;

1991 рік — над будівлею Верховної Ради у Києві вперше урочисто піднімають синьо-жовтий прапор;

1995 рік — засновують португальську пошукову систему SAPO;

1996 рік — колумбійські партизани атакують державні воєнні бази у відповідь на антикокаїнові заходи уряду;

2018 рік — офіційно завершується показ мультсеріалу «Adventure Time».

Яке завтра свято в Україні і світі

4 вересня Всесвітній день тхеквондо / © wikimedia.org

4 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день сексуального здоров’я. День заснувала Міжнародна федерація планування сім’ї (IPPF) 1999 року. Акція стала відповіддю на необхідність поширювати достовірну інформацію про сексуальне здоров’я та права людини в цій сфері. Його мета — підвищити обізнаність про сексуальне здоров’я, профілактику захворювань, захист репродуктивних прав і формування здорових стосунків.

Також 4 вересня День митних брокерів. Митний брокер — це підприємство або фізична особа-підприємець, який на підставі договору з клієнтом здійснює митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Його діяльність регламентується Митним кодексом України. Це професійне свято було встановлено на честь затвердження 1992 року наказу Державного митного комітету України, який регламентує діяльність митних брокерів.

А ще 4 вересня Всесвітній день тхеквондо. Це свято було встановлено Міжнародною федерацією тхеквондо на позачерговій сесії Генеральної Асамблеї в Хошиміні (В’єтнам) 2006 року. Дата була обрана на честь визнання тхеквондо олімпійським видом спорту 4 вересня 1994 року на сесії Міжнародного олімпійського комітету у Парижі.