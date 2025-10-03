Яке свято 4 жовтня 2025 року / © ТСН

4 жовтня 2025 року — субота. 1318-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 4 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Єротея, єпископа Атенського. Єротей був учнем святого апостола Павла. Коли апостол проповідував у Афінах (Діян. 17), саме там Єротей прийняв віру у Христа. Він близько спілкувався з іншим знаменитим афінянином — святим Діонісієм Ареопагітом, якого вважають його другом і співучнем у Христі. Апостол Павло поставив Єротея єпископом Атенським, доручивши йому пастирську турботу про новонавернених християн у Греції.

Давні церковні перекази свідчать, що Єротей мав дар богонатхненної проповіді й часто у Святому Дусі осяював людей глибиною богословського розуміння. За правління римських імператорів, які переслідували християн, Єротей постраждав за віру в Ісуса Христа й прийняв мученицьку смерть.

Що не можна робити 4 жовтня

Не можна починати великі справи на полі — вважалося, що врожаю це не додасть, а сили відбере.

Забороняється шити і вишивати після заходу сонця — вірили, що “зашиваєш долю”.

Не слід позичати речі, гроші — винесете з оселі достаток.

Народні прикмети і традиції на 4 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і теплий день — до довгої і лагідної осені;

листя з берези падає жовте і сухе — зима буде морозною;

похмуро і холодно — до суворої зими та ранніх заморозків;

ніч безвітряна та зоряна — чекайте на суху погоду;

гуси високо летять — зима прийде пізно;

багато павутиння — до затяжної та сухої осені.

4 жовтня багато павутиння — до затяжної та сухої осені / © unsplash.com

В народі 4 жовтня носило назву Єротей Листопадник. Адже вже починається масове опадання листя з дерев. Часто казали: “Єротей — лист з дерев мете”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 жовтня

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Яків, Вероніка.

Талісманом людини, народженої 4 жовтня, є діамант. Віддавна існувало переконання, що камінь має властивість вбирати у себе силу сонця й згодом передавати її своєму власникові. Окрім того, побутує уявлення, що діамант здатний гармонізувати внутрішній стан людини та дарувати їй емоційну рівновагу.

Цього дня народилися:

1892 рік — Юрій Клен, український поет-неокласик;

1934 рік — Валентина Гаврилівна Виродова-Готьє, українська художниця-живописиця і педагогиня;

1977 рік — Олена Яценко, українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор.

Пам’ятні дати 4 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 жовтня:

1535 рік — з’являється перше повне друковане видання Біблії англійською мовою;

1582 рік — папа Григорій XIII проголошує календарну реформу: щоб усунути накопичену помилку юліанського літочислення;

1675 рік — голландський учений Хрістіан Гюйґенс запатентовує кишеньковий годинник;

1772 рік — у Львові барон Антон фон Перґен, від імені імператриці Марії Терезії та імператора Йосифа II, урочисто оголошує про повернення Королівства Галичини та Володимирії під владу угорської корони;

1780 рік — після загибелі Джеймса Кука його експедиція повертається на батьківщину;

1812 рік — у Криму засновують Нікітський ботанічний сад;

1830 рік — у Брюсселі внаслідок повстання проти нідерландської влади проголошують незалежність Бельгії;

1875 рік — цісар Франц-Йосиф І видає указ про заснування університету в Чернівцях;

1883 рік — у перший рейс вирушає знаменитий «Східний експрес», що сполучає Західну Європу з Османською імперією;

1890 рік — у Львові створюють Русько-Українську радикальну партію — першу політичну силу українців;

1900 рік — відкриває сезон Львівська опера;

1904 рік — у Швеції засновують футбольний клуб “Гетеборг”;

1910 рік — у Португалії відбувається повалення монархії й проголошення республіки;

1911 рік — у Лондоні починає діяти перший у світі ескалатор;

1927 рік — у Брюсселі, за ініціативи Міжнародної організації праці, постає Міжнародна асоціація соціального забезпечення;

1941 рік — у роки Другої світової війни німецькі війська займають Запоріжжя;

1958 рік — між Лондоном і Нью-Йорком розпочинаються перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків;

1965 рік — папа Павло VI спеціальною буллою знімає із єврейського народу звинувачення у смерті Ісуса Христа;

1992 рік — Конфедерація народів Кавказу закликає Росію й Грузію визнати незалежність Чечні, Абхазії та Південної Осетії;

1994 рік — у Швейцарії 48 членів секти “Орден Храму Сонця” вчиняють масове самоспалення;

2001 рік — британські науковці розшифровують геном бактерії, що спричиняє чуму.

Яке завтра свято в Україні і світі

4 жовтня в Україні святкують День ветеринарної служби / © unsplash.com

4 жовтня в Україні святкують День ветеринарної служби. Це свято встановлено з метою вшанування людей, які присвятили своє життя охороні здоров’я тварин, профілактиці хвороб, контролю за якістю продуктів тваринного походження та безпеці населення. Професійна діяльність ветеринарів охоплює не лише лікування тварин, а й боротьбу з епідеміями, наукові дослідження та навчання.

Також 4 жовтня Міжнародний день фетру. Це свято об’єднує майстрів, художників, дизайнерів та любителів фетру з усього світу, щоб відзначити багатство цієї техніки та її культурну значущість. Ця міжнародна ініціатива, започаткована 2009 року, спрямована на популяризацію фетру як мистецького матеріалу та техніки. Свято об’єднує людей, які працюють з фетром, проводять майстер-класи, виставки та інші заходи, щоб поділитися своїми знаннями та досвідом.

А ще 4 жовтня Всесвітній день пішої ходи. Цей день об’єднує людей з усього світу в 24-годинному естафетному заході, де учасники виконують будь-яку фізичну активність — від ходьби до бігу, їзди на велосипеді чи катання на скейтборді — і передають “естафету” наступному учаснику, символізуючи єдність і здоровий спосіб життя. Заходи тривають від першого сходу сонця на сході до останнього заходу на заході, охоплюючи всі часові пояси.

4 жовтня святкують Міжнародний день листоноші. Припадає на першу суботу жовтня. Міжнародний день листоноші був заснований на XVI Конгресі Союзу листонош у Токіо 1969 року. Це свято приурочене до першого розносника газет, який розпочав свою діяльність у США в середині XIX століття. В Україні цей день також святкують як День працівника пошти.

Також 4 жовтня Всесвітній день захисту тварин. Свято започатковане 1931 року на Міжнародній конференції захисників тварин у Флоренції (Італія). Дата обрана невипадково: 4 жовтня — день пам’яті святого Франциска Ассізького, покровителя тварин. Мета свята — привернути увагу громадськості до проблем жорстокого поводження з тваринами, безпритульності, браконьєрства та необхідності охорони дикої природи.

А ще 4 жовтня Всесвітній день стомованих хворих. Стома — це хірургічно створений отвір на животі, через який виводяться фекалії або сеча в зовнішній мішок (остомний пакет). Операція на стомі може бути необхідною за лікування раку, хвороби Крона, виразкового коліту, травм або інших серйозних захворювань. Існують різні типи стом: колостома (від товстої кишки), ілеостома (від тонкої кишки) та уростома (для виведення сечі).