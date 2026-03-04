Яке свято 5 березня 2026 року / © ТСН

5 березня 2026 року — четвер. 1470-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

5 березня віряни святкують День пам'яті святого мученика Конона

Завтра, 5 березня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Конона. Це ранньохристиянський святий, який жив у III–IV столітті. Він прославився своєю стійкістю у вірі під час гонінь на християн: незважаючи на тортури й погрози, не відрікся від Христа. Його мученицька смерть стала символом непохитності віри.

5 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день книги

5 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день книги. Цього дня проводять книжкові ярмарки, презентації, читання вголос, літературні фестивалі та акції на підтримку читання серед дітей і дорослих. Головна ідея свята — поширювати любов до книги і знань, а також відзначати роль письменників і видавців у культурі.

5 березня День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості

Також 5 березня День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про дисоціативний розлад особистості (DID) — психічний стан, раніше відомий як розлад множинної особистості. Він виникає внаслідок значної травми чи стресу і характеризується наявністю в однієї людини двох або більше різних станів ідентичності або «особистостей», які можуть по черзі впливати на поведінку, пам’ять і сприйняття світу.

5 березня Всесвітній день енергоефективності

А ще 5 березня Всесвітній день енергоефективності. Цю ініціативу започаткували 1998 року під час Першої міжнародної конференції з енергоефективності у Відні (Австрія) — тоді експерти з різних країн домовилися присвятити окремий день обговоренню питань розумного та раціонального використання енергоресурсів. Мета — підвищити обізнаність про важливість енергоефективності.