Яке свято 5 червня 2025 року / © ТСН

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5 червня 2025 року — четвер. 1198-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 5 червня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Доротея, єпископа Тирського. Він народився в III столітті. Під час правління імператора Діоклетіана, який проводив гоніння за християнами, Доротей покинув рідне місто. Будучи у вигнанні, священномученик не мовчав, а продовжував проповідувати.

З приходом на престол імператора Костянтина Великого все змінилося. Вже в глибокій старості, у віці 100 років, Доротей зміг повернутися до рідного міста Тир, щоб там далі проповідувати.

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Доротей багато писав священних книг і коротких оповідей про життя апостолів. Зокрема, він видав збірку “Синтагма”.

Доротей знову став мішенню для влади за часів імператора Юліана Відступника, який намагався відродити язичництво. В Малій Азії священномученика схопили і довго катували. Від отриманих ран він помер.

Що не можна робити 5 червня

Забороняється плювати на землю — наші предки вважали це великою зневагою до Матері-Природи.

Не можна ламати гілля, рубати дерева — ліс ніби “дихає дощем” цього дня.

Після обіду не варто працювати в полі — можна “сполохати” землю і не буде урожаю.

Народні прикмети і традиції на 5 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Доротей дощем кличе — літо з мокрою головою буде;

як на Доротея сонце світить — жито заколоситься сито;

сонце зранку веселе — до ясної і доброї днини;

доротеєва роса — до гарячого літа й стиглого сіна;

якщо кує зозуля вранці — погода буде теплою і сонячною.

Доротей дощем кличе — літо з мокрою головою буде / © unsplash.com

В народі 5 червня носило назву Горохів День. Вважалося, що якщо цього дня посіяти горох, то отримаєте великий урожай. Існувала навіть приказка: “Посієш горох на Доротея — буде стрибати аж до Спаса”.

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Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 червня

Які завтра іменини: Гаврило, Георгій, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Федір.

Талісманом людини, народженої 5 червня, є місячний камінь. Його слід носити якомога ближче до тіла, щоб він зміг розкрити всі свої магічні властивості. Місячний камінь зцілює недуги та зміцнює здоров’я.

Цього дня народилися:

1941 рік — Анатолій Пузач, український футболіст і тренер;

1984 рік — Віталій Пархомчук, старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України;

1997 рік — Олег Плотницький, український волейболіст.

Пам’ятні дати 5 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 червня:

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1849 рік — Данія офіційно перетворюється на конституційну монархію, змінивши абсолютну форму правління на парламентсько-обмежену;

1882 рік — в Парижі урочисто відкривають Музей Гревен — один із перших у світі музеїв воскових фігур;

1894 рік — у Львові стартує Загальна крайова виставка — наймасштабніший ярмарково-промисловий і культурний форум в історії Галичини;

1910 рік — в небо над Києвом здіймається перший вітчизняний літак, спроєктований професором Політехнічного інституту Олександром Кудашевим, який і виконав роль пілота;

1919 рік — під час українсько-польського збройного конфлікту Українська Галицька Армія розпочинає Чортківську офензиву;

1945 рік — в повоєнному Берліні представники СРСР, США, Великої Британії та Франції підписують Декларацію про капітуляцію нацистської Німеччини;

1977 рік — на ринку з’явивляється перший персональний комп’ютер Apple II;

1990 рік — під час Всеукраїнського Православного Собору в Києві урочисто проголошують відродження Української Автокефальної Православної Церкви;

2014 рік — в умовах війни на сході України українські сили визволяють від проросійських бойовиків місто Красний Лиман.

Яке завтра свято в Україні і світі

5 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день навколишнього середовища / © unsplash.com

5 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день довкілля. Свято, яке було започатковане Генеральною Асамблеєю ООН 1972 року, коли відкрили першу глобальну Конференцію з питань довкілля в Стокгольмі. Щороку обирається тема і визначається країна-господар, яка стане майданчиком для міжнародних заходів. Цей день нагадує, що кожен людський вчинок має величезне значення, а зміни можуть розпочатися з особистої відповідальності.

Також 5 червня Всесвітній день консультанта з управління. Професійне свято, яке щороку припадає на перший четвер червня. Свято створили 2005 року за ініціативи Міжнародної ради інститутів управлінського консалтингу. Це глобальна організація, яка об’єднує професійні інститути консультантів з управління з понад 60 країн світу.

А ще 5 червня Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульований рибальством. Офіційне свято ООН, яке створили 2017 року. Дату обрали на честь набуття чинності Угоди про заходи держави порту, що забороняє заходження до портів тих суден, які підозрюються у незаконному рибальстві.

5 червня святкують Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією. Міжнародна ініціатива, яка закликає до припинення дискримінації живих істот за видовою ознакою, відмови від спецісизму. Термін “спецісизм” був створений психологом Річардом Райдером 1971 року для того, щоб описати упереджене сталення до нелюдських створінь лише через їхню належність до іншого виду.

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