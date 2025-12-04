Яке свято 5 грудня 2025 року / © ТСН

5 грудня 2025 року — п’ятниця. 1380-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 5 грудня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Сави Освященного. Сава народився 439 року в Каппадокійській Кесарії у благочестивій родині християн Іоанна та Софії. За церковним переказом, батьки, вирушаючи у військові походи, залишали малого Саву під опікою родичів, але ті не могли знайти між собою згоди. Уникаючи сімейних суперечок, хлопчик у дев’ятирічному віці добровільно вступив до монастиря Флавіанія, де швидко виявив смирення, слухняність і духовну зрілість, що була незвичною для його віку.

У 17 років він вирушив до Палестини — центру тогочасного чернечого подвигу. Там він жив у лаврі преподобного Євфимія Великого, а після смерті наставника — у монастирі святого Феоктиста. Згодом Сава відійшов до пустелі, де провів багато років у повній самоті, пості та молитві.

483 року преподобний заснував свою знамениту обитель — Велику Лавру, відому сьогодні як Мар Саба, що розташована в пустелі поблизу Віфлеєма. Монастир став центром духовного життя Палестини, осередком суворого аскетизму й богословської освіти. Сава Освященний активно виступав проти єресей свого часу, зокрема монофізитства. Він здійснював дипломатичні подорожі до Константинополя, де зустрічався з імператорами Анастасієм та Юстином I, відстоюючи православне вчення та права палестинських монастирів.

Преподобний Сава відійшов до Господа 5 грудня 532 року, досягнувши майже дев’яноста трьох років. Його мощі довго перебували у Константинополі, а наприкінці XX століття були урочисто повернуті до монастиря Мар Саба.

Що не можна робити 5 грудня

Не можна з’ясовувати стосунки — сварки цього дня «заморожують» добрі взаємини на всю зиму.

Не варто гуляти після заходу сонця — «зима вступає до влади», тому надвечір краще залишатися вдома.

Забороняється думати про погане — негативні побажання повертаються сторицею.

Народні прикмети і традиції на 5 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці іній — зима буде м’якою і лагідною;

тихий та ясний день — до світлої та спокійної зими;

вітряно 5 грудня — чекайте на заметілі і хуртовини найближчими днями;

мороз вранці, але вдень він «відпускає» — до нестійкої зими.

5 грудня мороз вранці, але вдень він «відпускає» — до нестійкої зими / © unsplash.com

В народі 5 грудня носило назву Савин Мороз. Оскільки на цей час традиційно припадали перші сильні морози. Вважалося, що «Сава морозом землю освячує».

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 грудня

Які завтра іменини: Геннадій, Захар, Ілля, Сергій.

Талісманом людини, народженої 5 грудня, є гранат. Вважають, що цей камінь несе в собі потужний енергетичний заряд. Примітно й те, що його знали та високо цінували ще в епоху давньої Скіфії.

Цього дня народилися:

1973 рік — Дмитро Валерійович Коломієць, майор ВПС України, Герой України;

1974 рік — Ельбрус Тедєєв, український борець;

1999 рік — Владислав Петрович Українець, лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 5 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 грудня:

63 рік до н. е. — у Римі спроба змови Катиліни;

633 рік — розпочався IV Толедський собор, очолюваний Ісидором Севільським;

1484 рік — Папа Римський Інокентій VIII видав буллу, що надала інквізиторам широкі повноваження для переслідування відьом;

1492 рік — Христофор Колумб під час першої експедиції відкрив острів Санто-Домінго (сучасне Гаїті), перед тим відкривши Багамські острови;

1496 рік — король Португалії Мануел I наказав вигнати євреїв із країни;

1560 рік — 13-річний Карл IX став королем Франції, регенткою стала його матір Катерина Медічі;

1683 рік — відбулася битва під Кіцканами між козацькими військами і татарами;

1757 рік — у Семирічній війні прусські війська під керівництвом Фрідріха II здобули перемогу над австрійськими силами Карла Лотаринзького;

1766 рік — колишній морський офіцер Джеймс Крісті провів свій перший аукціон у Лондоні;

1848 рік — президент США Джеймс Полк офіційно підтвердив відкриття золота в Каліфорнії;

1865 рік — Перу та Чилі об’єдналися у війні проти Іспанії;

1879 рік — у США запатентовано першу автоматичну телефонну станцію;

1908 рік — у Піттсбурзі проведено перший матч з американського футболу;

1917 рік — відкрито Українську академію мистецтв;

1918 рік — проголошено Руську Народну Республіку Лемків;

1918 рік — підписано Договір про дружбу та співпрацю між Українською Державою та Грузинською Демократичною Республікою;

1918 рік — почалися бої за Хирів між військами УГА та польськими частинами;

1919 рік — під тиском ворогуючих армій Симон Петлюра залишив Україну й виїхав до Польщі;

1929 рік — у США створено першу у світі організацію нудистів;

1933 рік — у США скасували «сухий закон», що діяв від 1919 року;

1941 рік — Велика Британія оголосила війну Фінляндії, Угорщині та Румунії;

1943 рік — розпочалася Операція «Арбалет» під час Другої світової війни;

1944 рік — у Німеччині запроваджено обов’язковий призов жінок старше 18 років;

1945 рік — група бомбардувальників Grumman TBF Avenger зникла в Бермудському трикутнику;

1949 рік — Єрусалим оголошено столицею Ізраїлю;

1952 рік — почався Великий смог у Лондоні, що забрав життя близько 4 тисяч людей;

1955 рік — у Монтгомері розпочався автобусний бойкот;

1958 рік — у Великій Британії відкрито першу автомагістраль;

1971 рік — у Буенос-Айресі відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку;

1976 рік — на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті (Кривий Ріг) встановлено найбільший у світі магнітний сепаратор;

1983 рік — завершення влади військової хунти в Аргентині;

1989 рік — у Києві відбувся перший фестиваль «Музичні прем’єри сезону», що став щорічним;

1991 рік — головою Верховної Ради України обрано Івана Плюща замість Леоніда Кравчука, який став президентом;

1994 рік — підписано Будапештський меморандум: США, Велика Британія та Росія надали гарантії безпеки Україні в обмін на відмову від ядерної зброї;

1995 рік — під час громадянської війни на Шрі-Ланці уряд захопив тамільський опорний пункт Джафна;

2001 рік — розпочався перший Всеукраїнський перепис населення;

2006 рік — у результаті перевороту Франк Баїнімарама скинув уряд Фіджі;

2014 рік — відбувся перший тестовий політ космічного корабля «Оріон».

Яке завтра свято в Україні і світі

5 грудня в Україні святкують День працівників статистики / © unsplash.com

5 грудня в Україні святкують День працівників статистики. Професійне свято людей, які збирають, опрацьовують і аналізують статистичні дані, без яких неможливе ефективне планування державної політики, економіки, соціальної сфери та науки.

Також 5 грудня День ґрунтознавця в Україні. Професійне свято людей, які вивчають ґрунти, їхню родючість, структуру та вплив на екологію й сільське господарство. Це фахівці, від роботи яких залежить добробут сільського господарства, охорона природи та ефективне використання земельних ресурсів.

А ще 5 грудня Всесвітній день ґрунтів. Його мета — привернути увагу громадськості до важливості ґрунтів для життя на планеті та необхідності їхнього збереження. Згідно з даними ООН, понад 33% ґрунтів у світі деградують, і без правильного управління людство ризикує втратити родючі землі.

5 грудня святкують Міжнародний день волонтера. Свято було засноване Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 1985 року. Його мета — відзначити внесок волонтерів у розвиток суспільства, заохотити до добровільної праці та підкреслити важливість солідарності й взаємодопомоги.

Також 5 грудня Міжнародний день ніндзя. Неофіційне свято, яке присвячене японським воїнам-ніндзя, — майстрам шпигунства, бойових мистецтв і таємних операцій, що стали символом хитрості, спритності та таємничості.