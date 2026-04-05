ТСН у соціальних мережах

8808
3 хв

Яке сьогодні, 5 квітня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Сьогодні, 5 квітня, День геолога в Україні. Віряни вшановують пам’ять святих мучеників Теодула і Агапода, і тих, хто з ними. До Нового року залишився 271 день.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 5 квітня 2026 року

Яке свято 5 квітня 2026 року / © ТСН

5 квітня 2026 року — неділя. 1501-й день війни в Україні.

Яке сьогодні свято

5 квітня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Теодула і Агапода, і тих, хто з ними / © pexels.com

5 квітня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Теодула і Агапода, і тих, хто з ними / © pexels.com

Сьогодні, 5 квітня, віряни святкують День пам’яті святих мучеників Теодула і Агапода, і тих, хто з ними. Агапод був літнім дияконом — відомим своєю мудрістю та відданістю вірі. Теодул — молодший читач (церковнослужитель), який вирізнявся щирістю та ревністю до християнства. Під час переслідувань їх заарештували за відмову зректися віри у Христа. Після тортур вони залишилися непохитними. За це їх кинули в море, де вони прийняли мученицьку смерть. Разом із ними постраждали й інші християни, чиї імена не збереглися, але Церква вшановує їх як спільників у подвигу віри.

5 квітня 2026 року Вербна неділя / © pexels.com

5 квітня 2026 року Вербна неділя / © pexels.com

Також 5 квітня 2026 року Вербна неділя. Велике християнське свято, яке відзначають за тиждень до Великдень. Воно присвячене урочистому входу Ісуса Христа в Єрусалим, коли люди вітали Його пальмовими гілками. В Україні замість пальмових гілок використовують вербу — перше дерево, що оживає навесні. Її освячують у церкві як символ життя, оновлення та Божого благословення. У народі кажуть: «Не я б’ю — верба б’є», легенько торкаючись гілочками, бажаючи здоров’я, сили й добробуту.

5 квітня в Україні святкують День геолога / © pexels.com

5 квітня в Україні святкують День геолога / © pexels.com

5 квітня в Україні святкують День геолога. Припадає на першу неділю квітня. Свято було започатковане ще 1966 року на честь великих відкриттів родовищ природних ресурсів. Цей день — нагода подякувати фахівцям за їхню складну працю в експедиціях, часто в екстремальних умовах, адже саме завдяки їм розвивається промисловість і зміцнюється економіка.

5 квітня Міжнародний день супу / © pexels.com

5 квітня Міжнародний день супу / © pexels.com

Також 5 квітня Міжнародний день супу. Це неофіційне, але популярне свято, присвячене одній із найдавніших і найуніверсальніших страв у світі. Супи існують у кухнях майже всіх народів — від легких овочевих до наваристих м’ясних. Вони не лише смачні, а й корисні: добре засвоюються, зігрівають і підтримують організм.

5 квітня Міжнародний тиждень тромбона / © pexels.com

5 квітня Міжнародний тиждень тромбона / © pexels.com

А ще 5 квітня Міжнародний тиждень тромбона. Свято започаткувала International Trombone Association. Упродовж тижня в різних країнах проходять концерти, майстер-класи, лекції та флешмоби за участю як професійних виконавців, так і студентів. Мета цього тижня — показати можливості тромбона в різних жанрах: від класичної музики до джазу й сучасних стилів, а також об’єднати музичну спільноту по всьому світу.

5 квітня святкують Міжнародний день совісті / © pexels.com

5 квітня святкують Міжнародний день совісті / © pexels.com

5 квітня святкують Міжнародний день совісті. Це свято присвячене внутрішньому голосу людини — її совісті, моральним принципам та відповідальності за власні вчинки. Мета свята — нагадати людям про важливість чесності, доброти та справедливості у повсякденному житті, а також спонукати до саморефлексії й усвідомленого вибору. У цей день часто проводять лекції, дискусії та просвітницькі заходи, присвячені етиці, моралі та соціальній відповідальності.

5 квітня День неонатолога / © pexels.com

5 квітня День неонатолога / © pexels.com

Також 5 квітня День неонатолога. Професійне свято лікарів, які доглядають за новонародженими, особливо за передчасно народженими або хворими дітьми. Цей день — нагода подякувати неонатологам за їхню самовіддану працю, терпіння та професіоналізм, адже вони допомагають новому життю з’явитися на світ і зміцнити здоров’я маленьких пацієнтів.

5 квітня День створення Першої конституції України / © Фото з відкритих джерел

5 квітня День створення Першої конституції України / © Фото з відкритих джерел

А ще 5 квітня День створення Першої конституції України. Це свято присвячене прийняттю Першої Конституції України — документа, який закріпив основи державності та права українського народу. Першою в історії України була Конституція Пилипа Орлика 1710 року, яка регламентувала взаємини гетьмана і козацької старшини, гарантувала права козацтва та народних інституцій і стала символом прагнення українців до самоврядування й верховенства закону.

8808
