Яке свято 5 лютого 2026 року / © ТСН

Реклама

5 лютого 2026 року — четвер. 1442-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

5 лютого віряни святкують День пам’яті святої мучениці Агафії / © pexels.com

Завтра, 5 лютого, віряни святкують День пам’яті святої мучениці Агафії. Одна з найшанованіших ранньохристиянських святих. Вона жила у III столітті на Сицилії та з юності присвятила себе Христові. За відмову зректися віри зазнала жорстоких катувань і загинула мученицькою смертю близько 251 року. Свята Агафія вважається покровителькою жінок, захисницею від пожеж, вулканічних вивержень і раптових бід. Її приклад — це символ чистоти, духовної сили та незламної віри, що перемагає страх і насильство.

5 лютого в Україні святкують День Державної спеціальної служби транспорту / © unsplash.com

5 лютого в Україні святкують День Державної спеціальної служби транспорту. Це професійне свято військовослужбовців і працівників, які забезпечують надійну роботу транспортної інфраструктури держави. Ця служба відповідає за будівництво, відновлення, охорону та технічне прикриття шляхів сполучення — залізниць, мостів, переправ, об’єктів транспорту, особливо в умовах надзвичайних ситуацій і воєнного стану. Її фахівці відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності країни, безперервної логістики та безпеки перевезень.

Реклама

5 лютого Міжнародний день оптиміста / © pexels.com

Також 5 лютого Міжнародний день оптиміста. Неофіційне, але дуже тепле свято, присвячене вмінню бачити світлі можливості навіть у складних обставинах. Його відзначають, щоб нагадати: позитивне мислення, віра в краще та внутрішня стійкість мають реальну силу змінювати життя. Цей день заохочує підтримувати одне одного, ділитися добрими словами, помічати маленькі радості й не втрачати надії. Оптимізм тут не про наївність, а про усвідомлений вибір — рухатися вперед, навіть коли непросто, з довірою до себе й майбутнього.

5 лютого День ерудита / © pexels.com

А ще 5 лютого День ерудита. Неофіційне свято, присвячене допитливості, глибоким знанням і любові до навчання. Це день тих, хто вміє мислити широко, цікавиться різними галузями — від науки й культури до історії та мистецтва — і ніколи не припиняє пізнавати нове. Свято нагадує, що ерудиція — це не лише обсяг інформації, а й уміння аналізувати, ставити запитання, поєднувати факти й робити власні висновки. У цей день заохочують читати, ділитися цікавими ідеями, перевіряти свої знання й надихати інших на інтелектуальний розвиток.