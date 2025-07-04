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Яке завтра, 5 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 5 липня, Міжнародний день Дніпра. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Атанасія Атонського. До Нового року залишилося 179 днів.
5 липня 2025 року — субота. 1228-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 5 липня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Атанасія Атонського. Народився близько 920 року у місті Трапезунд (Мала Азія). Під час хрещення отримав ім’я Авраамій і виявляв неабияку любов до духовності ще від ранніх років. Здобув гарну освіту в Константинополі, де вчився у знаменитого вченого Атанасія. На його честь пізніше отримав чернече ім’я.
Після навчання Авраамій залишив світське життя і поселився на Афоні, який тоді був ще місцем самітницького життя ченців. Його прагнення до аскези привернуло увагу багатьох впливових осіб. Його навіть підтримав сам візантійський імператор Никифор II Фоки, з яким Авраамій був знайомий ще від життя у Константинополі.
Близько 963 року він заснував Велику Лавру, яка стала першим організованим монастирем на Афоні. Він же встановив і устав, який згодом став зразком для інших афонських монастирів. Загинув преподобний внаслідок нещасного випадку. Під час будівництва на нього обвалився купол храму.
Що не можна робити 5 липня
Не слід починати важливі справи — вони не дадуть результату.
Не можна ігнорувати прохання ближніх — ваша допомога обернеться для вас сторицею.
Після обіду забороняється працювати в полі — можна розгнівити святого.
Народні прикмети і традиції на 5 липня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
спекотно 5 липня — зима буде лютою;
дощить — до тривалої негоди в липні;
вранці почути грім — чекайте на короткий дощ і теплий день;
на світанку туман — до доброго урожаю;
захід сонця яскравий — найближчі дні буде тепла погода;
сухий день — жнива минуть позитивно.
В народі 5 липня носило назву Анатасій Грядишній. Його так називали, тому що вже починалися жнива, особливо в південних регіонах. Грядишній походить від слова «грядка».
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 липня
Які завтра іменини: Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Ганна, Єлизавета.
Талісманом людини, народженої 5 липня, є корал. У давні часи люди наділяли їх особливою силою, вважаючи корал втіленням щастя, вічного життя та духовного захисту.
Цього дня народилися:
1992 рік — Петро Полицяк, український військовик, солдат Збройних сил України, один із «кіборгів», Герой України;
1997 рік — Роман Ратушний, український громадський діяч, журналіст, учасник російсько-української війни;
1997 рік — Роман Бутусін, український військовик, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.
Пам’ятні дати 5 липня
Календар важливих подій в Україні та світі за 5 липня:
1054 рік — в сузір’ї Тельця спалахує надпотужна зоря, що перетворюється на супернову, її яскравість була такою, що вона залишалася видимою на денному небі впродовж 23 діб, а вночі — понад півтора року;
1439 рік — у Флоренції підписують Флорентійську унію — спробу об’єднання Православної та Католицької церков під верховенством Папи Римського;
1687 рік — світ побачила фундаментальна наукова праця Ісаака Ньютона «Математичні начала натуральної філософії» («Прінсипа»);
1809 рік — відбувається масштабна битва під Ваграмом — ключове зіткнення між арміями Наполеона Бонапарта та австрійського імператора Франца I;
1841 рік — англієць Томас Кук започатковує перше у світі туристичне агентство;
1865 рік — в Лондоні засновують благодійну християнську організацію «Армія Спасіння»;
1866 рік — від епідемії холери помирає Йосип Гладкий — останній кошовий отаман Задунайської Січі, колишній отаман Чорноморського козацтва;
1919 рік — після запеклого дев’ятигодинного бою війська Української Народної Республіки здобувають перемогу й входять до Жмеринки;
1939 рік — у Миколаєві завершують будівництво й вводять в дію міську каналізаційну систему;
1941 рік — в окупованому Кракові німецька поліція заарештовує лідера Організації Українських Націоналістів Степана Бандеру й депортує його до Берліна;
1946 рік — світ уперше бачить новаторський купальник-бікіні;
1954 рік — Елвіс Преслі записує свою першу пісню — «That’s All Right, Mama»;
1965 рік — в місті Калуш (нині — Івано-Франківська область) розпочинає роботу хімічно-металургійний комбінат;
1965 рік — в Києві офіційно розпочинають масштабне будівництво нового житлового масиву — Оболоні;
1974 рік — в швейцарській Лозанні Українська РСР приєднується до Всесвітньої поштової конвенції;
1985 рік — український легкоатлет Сергій Бубка здобуває перемогу на міжнародних змаганнях у Брюсселі, встановивши результат у стрибках із жердиною — 580 см;
1991 рік — Верховна Рада УРСР офіційно відкидає територіальні претензії Румунії до України;
1994 рік — Інститут підготовки кадрів Служби безпеки України випускає перших слухачів;
1994 рік — внаслідок потужного урагану без електропостачання залишається 809 населених пунктів у семи областях України;
2014 рік — українські Збройні Сили звільняють від проросійських бойовиків міста Слов’янськ і Краматорськ, відновивши державний контроль над важливою частиною Донбасу.
Яке завтра свято в Україні і світі
5 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день Дніпра. Просвітницьке та екологічне свято, яке щороку припадає на першу суботу липня. Його започаткували на початку 2000-х років за ініціативи екологів, громадських організацій та нацковців України. Дніпро — третя за довжиною річка Європи.
Також 5 липня Міжнародний день кооперативів. Щорічне міжнародне свято, яке припадає на першу суботу липня. Його головна мета полягає в підкресленні важливості кооперативного руху як моделі сталого економічного розвитку, соціальної справедливості, демократичного управління.
А ще 5 липня Всесвітній день бікіні. Свято, присвячене створенню бікіні, який став справжньою революцією в світі моди та суспільних норм. Його представив 1946 року французький дизайнер Луї Реар в Парижі. Назва походить від атола Бікіні в Тихому океані, де того року проводили атомні випробування.
5 липня святкують День трудоголіка. Неофіційне, але цікаве свято, яке призначене для привернення уваги до проблем надмірної зайнятості, залежності від роботи та балансу між професійним та особистим життям.
Також 5 липня День звільнення міста Слов’янська від проросійських терористів. Пам’ятна дата, яка вшановує важливу подію в історії сучасної України. Саме цього дня 2014 року українські військові відновили контроль над Слов’янськом.
А ще 5 липня День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів. Ще одна важлива дата в історії сучасної України. Вона пов’язана з визволенням одного з ключових міст Донецької області під час збройного конфлікту 2014 року.