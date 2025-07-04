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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке завтра, 5 липня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 липня, Міжнародний день Дніпра. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Атанасія Атонського. До Нового року залишилося 179 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 5 липня 2025 року

Яке свято 5 липня 2025 року / © ТСН

5 липня 2025 року — субота. 1228-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 5 липня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Атанасія Атонського. Народився близько 920 року у місті Трапезунд (Мала Азія). Під час хрещення отримав ім’я Авраамій і виявляв неабияку любов до духовності ще від ранніх років. Здобув гарну освіту в Константинополі, де вчився у знаменитого вченого Атанасія. На його честь пізніше отримав чернече ім’я.

Після навчання Авраамій залишив світське життя і поселився на Афоні, який тоді був ще місцем самітницького життя ченців. Його прагнення до аскези привернуло увагу багатьох впливових осіб. Його навіть підтримав сам візантійський імператор Никифор II Фоки, з яким Авраамій був знайомий ще від життя у Константинополі.

Близько 963 року він заснував Велику Лавру, яка стала першим організованим монастирем на Афоні. Він же встановив і устав, який згодом став зразком для інших афонських монастирів. Загинув преподобний внаслідок нещасного випадку. Під час будівництва на нього обвалився купол храму.

Що не можна робити 5 липня

  • Не слід починати важливі справи — вони не дадуть результату.

  • Не можна ігнорувати прохання ближніх — ваша допомога обернеться для вас сторицею.

  • Після обіду забороняється працювати в полі — можна розгнівити святого.

Народні прикмети і традиції на 5 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • спекотно 5 липня — зима буде лютою;

  • дощить — до тривалої негоди в липні;

  • вранці почути грім — чекайте на короткий дощ і теплий день;

  • на світанку туман — до доброго урожаю;

  • захід сонця яскравий — найближчі дні буде тепла погода;

  • сухий день — жнива минуть позитивно.

5 липня сухий день — жнива пройдуть позитивно / © unsplash.com

5 липня сухий день — жнива пройдуть позитивно / © unsplash.com

В народі 5 липня носило назву Анатасій Грядишній. Його так називали, тому що вже починалися жнива, особливо в південних регіонах. Грядишній походить від слова «грядка».

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 липня

Які завтра іменини: Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Ганна, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 5 липня, є корал. У давні часи люди наділяли їх особливою силою, вважаючи корал втіленням щастя, вічного життя та духовного захисту.

Цього дня народилися:

  • 1992 рік — Петро Полицяк, український військовик, солдат Збройних сил України, один із «кіборгів», Герой України;

  • 1997 рік — Роман Ратушний, український громадський діяч, журналіст, учасник російсько-української війни;

  • 1997 рік — Роман Бутусін, український військовик, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 5 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 липня:

  • 1054 рік — в сузір’ї Тельця спалахує надпотужна зоря, що перетворюється на супернову, її яскравість була такою, що вона залишалася видимою на денному небі впродовж 23 діб, а вночі — понад півтора року;

  • 1439 рік — у Флоренції підписують Флорентійську унію — спробу об’єднання Православної та Католицької церков під верховенством Папи Римського;

  • 1687 рік — світ побачила фундаментальна наукова праця Ісаака Ньютона «Математичні начала натуральної філософії» («Прінсипа»);

  • 1809 рік — відбувається масштабна битва під Ваграмом — ключове зіткнення між арміями Наполеона Бонапарта та австрійського імператора Франца I;

  • 1841 рік — англієць Томас Кук започатковує перше у світі туристичне агентство;

  • 1865 рік — в Лондоні засновують благодійну християнську організацію «Армія Спасіння»;

  • 1866 рік — від епідемії холери помирає Йосип Гладкий — останній кошовий отаман Задунайської Січі, колишній отаман Чорноморського козацтва;

  • 1919 рік — після запеклого дев’ятигодинного бою війська Української Народної Республіки здобувають перемогу й входять до Жмеринки;

  • 1939 рік — у Миколаєві завершують будівництво й вводять в дію міську каналізаційну систему;

  • 1941 рік — в окупованому Кракові німецька поліція заарештовує лідера Організації Українських Націоналістів Степана Бандеру й депортує його до Берліна;

  • 1946 рік — світ уперше бачить новаторський купальник-бікіні;

  • 1954 рік — Елвіс Преслі записує свою першу пісню — «That’s All Right, Mama»;

  • 1965 рік — в місті Калуш (нині — Івано-Франківська область) розпочинає роботу хімічно-металургійний комбінат;

  • 1965 рік — в Києві офіційно розпочинають масштабне будівництво нового житлового масиву — Оболоні;

  • 1974 рік — в швейцарській Лозанні Українська РСР приєднується до Всесвітньої поштової конвенції;

  • 1985 рік — український легкоатлет Сергій Бубка здобуває перемогу на міжнародних змаганнях у Брюсселі, встановивши результат у стрибках із жердиною — 580 см;

  • 1991 рік — Верховна Рада УРСР офіційно відкидає територіальні претензії Румунії до України;

  • 1994 рік — Інститут підготовки кадрів Служби безпеки України випускає перших слухачів;

  • 1994 рік — внаслідок потужного урагану без електропостачання залишається 809 населених пунктів у семи областях України;

  • 2014 рік — українські Збройні Сили звільняють від проросійських бойовиків міста Слов’янськ і Краматорськ, відновивши державний контроль над важливою частиною Донбасу.

Яке завтра свято в Україні і світі

5 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день Дніпра. / © unsplash.com

5 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день Дніпра. / © unsplash.com

5 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день Дніпра. Просвітницьке та екологічне свято, яке щороку припадає на першу суботу липня. Його започаткували на початку 2000-х років за ініціативи екологів, громадських організацій та нацковців України. Дніпро — третя за довжиною річка Європи.

Також 5 липня Міжнародний день кооперативів. Щорічне міжнародне свято, яке припадає на першу суботу липня. Його головна мета полягає в підкресленні важливості кооперативного руху як моделі сталого економічного розвитку, соціальної справедливості, демократичного управління.

А ще 5 липня Всесвітній день бікіні. Свято, присвячене створенню бікіні, який став справжньою революцією в світі моди та суспільних норм. Його представив 1946 року французький дизайнер Луї Реар в Парижі. Назва походить від атола Бікіні в Тихому океані, де того року проводили атомні випробування.

5 липня святкують День трудоголіка. Неофіційне, але цікаве свято, яке призначене для привернення уваги до проблем надмірної зайнятості, залежності від роботи та балансу між професійним та особистим життям.

Також 5 липня День звільнення міста Слов’янська від проросійських терористів. Пам’ятна дата, яка вшановує важливу подію в історії сучасної України. Саме цього дня 2014 року українські військові відновили контроль над Слов’янськом.

А ще 5 липня День звільнення міста Краматорська від проросійських терористів. Ще одна важлива дата в історії сучасної України. Вона пов’язана з визволенням одного з ключових міст Донецької області під час збройного конфлікту 2014 року.

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