Яке свято 5 листопада 2025 року

5 листопада 2025 року — середа. 1350-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 5 листопада, віряни святкують день пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими. Вони жили у III столітті в місті Емесі (сучасна Сирія). Обоє походили з заможних і поважних родин. Галактіон народився в язичницькій родині, але його мати після довгих молитов до істинного Бога була чудесно зцілена і прийняла хрещення. Пізніше навернула до віри й свого сина. Галактіон вирізнявся глибокою побожністю, любов’ю до молитви та прагненням жити по-християнськи.

Епістима була дочкою поважного сенатора. Її батьки хотіли видати її заміж за знатного юнака, але знайомство з Галактіоном перевернуло її життя. Під його духовним впливом вона прийняла хрещення і обрала шлях цнотливості, молитви та служіння Богові.

Галактіон і Епістима уклали шлюб, але домовилися жити як брат і сестра — у чистоті та послуху Богові. Вони присвятили життя аскезі, милосердю та духовному служінню. Під час гонінь на християн в Емесі воїни заарештували монахів разом із Галактіоном. Епістима, дізнавшись про це, добровільно прийшла до мучителів і сказала, що хоче розділити долю свого духовного друга й чоловіка. Їх жорстоко катували, але вони зберегли непохитність. Зрештою, обох стратили — приблизно 253 року.

Що не можна робити 5 листопада

Не слід починати нових справ — казали, що “осінні вітри зіб’ють удачу”.

Не можна давати грошей в борг — за повір’ям, якщо дати гроші цього дня, можна “вимести” з дому достаток.

Забороняється працювати біля води — річки й озера “засинають”.

Народні прикмети і традиції на 5 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тепла погода — зима прийде пізно;

ранній заморозок вказує на люту зиму;

йде дощ — чекайте на часті відлиги взимку;

туман 5 листопада — зима буде м’якою;

сильний вітер — до хуртовин в грудні.

5 листопада ранній заморозок вказує на люту зиму

В народі 5 листопада носило назву Листовій. Назва пов’язана з тим, що зазвичай до цього часу листя вже остаточно облітало з дерев.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 листопада

Які завтра іменини: Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихон.

Талісманом людини, народженої 5 листопада, є хризопраз. Цей напівдорогоцінний мінерал здавна вважають оберегом, що притягує сприятливі події та внутрішню радість. Існує переказ, що сам Александр Македонський вбудовував хризопраз у пряжку свого поясу, переконаний, що саме цей камінь дарує йому воєнну фортуно та веде до перемог.

Цього дня народилися:

1941 рік — Борис Дроботюк, заслужений художник України, графік і живописець;

1946 рік — Ганна Мигович, майстерка художньої кераміки, живописиця, графікиня, педагогиня і громадська діячка;

1952 рік — Олег Блохін, український футболіст і тренер.

Пам’ятні дати 5 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 листопада:

1605 рік — у Великій Британії розкрили Порохову змову: спробу групи змовників підірвати будівлю парламенту разом із королем і державними мужами;

1625 рік — була укладена Куруківська ординація, що врегульовувала відносини між Річчю Посполитою та українським козацтвом;

1854 рік — під час Кримської війни поблизу Інкермана відбулася кровопролитна битва між російськими військами та об’єднаними англо-французькими силами, унаслідок якої російська армія зазнала нищівної поразки;

1914 рік — Велика Британія оголосила про анексію Кіпру й разом із Францією вступила у війну проти Османської імперії;

1916 рік — монархи Німеччини та Австро-Угорщини проголосили створення Королівства Польського як залежної від них державної формації;

1935 рік — у продаж надійшла настільна гра “Монополія”;

1953 рік — у Києві відкрили міст імені Євгена Патона — першу у світі повністю зварну мостову конструкцію, зведену без жодного болтового чи заклепкового з’єднання;

1963 рік — у столиці запрацювали нові станції метрополітену: “Політехнічний інститут” і “Завод „Більшовик““ (тепер “Шулявська”);

1964 рік — в Чернігові офіційно відкрили тролейбусний рух;

1965 рік — у Києві запущено станції метро “Гідропарк”, “Лівобережна”, “Дарниця” та електродепо “Дарниця”;

1968 рік — на Хрещатику Василь Макух вчинив акт самоспалення, протестуючи проти колоніальної політики щодо України та придушення свободи в Чехословаччині;

1971 рік — київський метрополітен поповнився станціями “Святошино”, “Нивки” і “Жовтнева” (нині “Берестейська”);

2015 рік — в Україні започаткували національну програму Traffic Challenge, спрямовану на зменшення дитячого та молодіжного травматизму на дорогах.

Яке завтра свято в Україні і світі

5 листопада День поінформованості про стрес

5 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день менеджерів-волонтерів. Ініціатива започаткована 1999 року. Мета — визнати та підкреслити важливість ролі менеджерів (координаторів) волонтерів, які забезпечують ефективну реалізацію волонтерських програм. Менеджери волонтерів — це ті, хто організовує, підтримує, навчає і надихає волонтерів. Без їхньої праці волонтерські проєкти можуть бути менш ефективними.

Також 5 листопада Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі. Він був заснованийза рішенням Рада Безпеки ООН (УНA) — Генеральна Асамблея ухвалила відповідну резолюцію в грудні 2015 року. Мета — підвищити обізнаність населення світу про ризики, які несуть цунамі, й стимулювати підготовку, раннє попередження та спільні дії зменшення цього ризику.

А ще 5 листопада День поінформованості про стрес. Припадає на першу середу листопада. Він часто супроводжується тижнем підвищення обізнаності про стрес — International Stress Awareness Week, що триває в перших числах листопада. Мета — підвищити обізнаність про стрес: як він виникає, як впливає на фізичне і психічне здоров’я, які методи існують, щоб з ним справлятись.

5 листопада святкують Всесвітній день ромської мови. 2009 року під час міжнародної ініціативи у місті Загреб, Хорватія, було зроблено перші кроки до проголошення цього дня. Офіційно ЮНЕСКО проголосила 5 листопада як День ромської мови 2015 року. Мова ромів (ромська / romanĭ ćhib) є складовою частиною культурної, історичної і мовної спадщини ромської спільноти та ширшої європейської спільноти.

Також 5 листопада День здорового харчування у листопаді. Припадає на першу середу листопада. Основна мета — підвищити обізнаність про значення збалансованого та корисного харчування: заміна шкідливих звичок, більше овочів‐фруктів, менше оброблених продуктів.