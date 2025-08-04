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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке завтра, 5 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 серпня, Міжнародний день світлофора. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Євсигнія. До Нового року залишилося 147 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 5 серпня 2025 року

Яке свято 5 серпня 2025 року / © ТСН

5 серпня 2025 року — вівторок. 1259-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 5 серпня, віряни святкують день пам’яті святого мученика Євсигнія. Євсигній походив із знатної та благочестивої сім’ї. Він був військовим або посадовцем за походженням, відомим своєю мудрістю, мужністю та вірою. У період гонінь на християн, які часто траплялися у Римській імперії, Євсигній відмовився зректися християнства і приносити жертви язичницьким богам.

За свою непохитну віру він зазнав суворих катувань. Історичні джерела свідчать, що Євсигній пройшов через тяжкі випробування, не зрікшись Христа, і врешті був страчений. Його мученицька смерть стала прикладом для віруючих, символом стійкості й жертовності заради істини.

Що не можна робити 5 серпня

  • Не можна сваритися, конфліктувати — лихі слова принесуть біду в ваше життя.

  • Не слід планувати далекі подорожі — вони закінчаться невдачею.

  • Забороняється переїдати або пити алкоголь — це день для духовних роздумів.

Народні прикмети і традиції на 5 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • багато роси і вона довго не висихає — чекайте на великий урожай зернових;

  • 5 серпня небо безхмарне, ясне — до теплої та сухої осені;

  • вранці густий туман — будуть дощові найближчі дні;

  • сильний вітер та грім — погода зміниться;

  • південний вітер — погода буде сухою і теплою.

5 серпня небо безхмарне, ясне — до теплої та сухої осені / © unsplash.com

5 серпня небо безхмарне, ясне — до теплої та сухої осені / © unsplash.com

В народі 5 серпня носило назву День Євстигнія. Також у народних традиціях цей день пов’язували із завершенням літа і початком збору деяких пізніх культур, а також із певними народними прикметами та обрядами, які мали на меті захистити урожай і забезпечити добробут.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 серпня

Які завтра іменини: Іван, Юхим, Марія, Дарина, Христина.

Талісманом людини, народженої 5 серпня є гранат. Це камінь яскраво-червоного або помаранчевого відтінку, який з давніх часів уособлює вогняну пристрасть і могутню силу.

Цього дня народилися:

  • 1899 рік — Борис Антоненко-Давидович, український письменник, літературний перекладач, дослідник проблем розвитку й культури української мови, довголітній в’язень радянських концтаборів;

  • 1903 рік — Борис Гмиря, український співак-бас;

  • 1933 рік — Василь Чебаник, видатний український художник-графік, каліграф і педагог.

Пам’ятні дати 5 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 серпня:

  • 1420 рік — чеські таборити оприлюднюють свою програму — “12 празьких статей”, яка закликає викорінити розкіш, усунути моральне зло та скасувати іконопоклоніння;

  • 1583 рік — англійський мореплавець Гемфрі Гілберт проголошує острів Ньюфаундленд власністю Англії;

  • 1772 рік — відбувається перший поділ території Речі Посполитої;

  • 1789 рік — у Франції офіційно скасовують кріпацтво;

  • 1884 рік — закладають фундамент першої частини Статуї Свободи в Нью-Йорку;

  • 1858 рік — починає працювати перший трансатлантичний телеграфний зв’язок;

  • 1886 рік — в США виходить перша україномовна газета “Америка”;

  • 1914 рік — в Клівленді встановлюють перші у світі електричні світлофори;

  • 1924 рік — в Туреччині забороняють багатоженство;

  • 1965 рік — спалахує війна між Індією та Пакистаном;

  • 1991 рік — спортсмен Сергій Бубка встановлює світовий рекорд зі стрибків із жердиною — 6 метрів 10 сантиметрів;

  • 2016 рік — в Ріо-де-Жанейро офіційно відкривають XXXI Літні Олімпійські ігри;

  • 2022 рік — засновують Відзнаку Президента України “За оборону України” як визнання мужності та захисту країни.

Яке завтра свято в Україні і світі

5 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день світлофора / © unsplash.com

5 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день світлофора / © unsplash.com

5 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день світлофора. Перший електричний світлофор був створений для регулювання руху на перехрестях і підвищення безпеки дорожнього руху. Він замінив старі ручні системи, які часто були менш ефективними і безпечними. Винахід світлофора значно знизив кількість аварій і зробив рух на дорогах більш організованим.

Також 5 серпня Всесвітній день устриць. Його почали святкувати у ХХ столітті, з метою популяризувати цей делікатес і підкреслити його важливість у гастрономії багатьох країн. Устриці — не просто смачний продукт, але й символ розкоші, свіжості і екологічної чистоти. У цей день у багатьох прибережних містах влаштовують фестивалі устриць з дегустаціями, майстер-класами та конкурсами.

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