Яке свято 5 січня 2026 року

5 січня 2026 року — понеділок. 1411-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

5 січня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Теопемпта і Теони / © pexels.com

Завтра, 5 січня, віряни святкують День пам’яті святих мучеників Теопемпта і Теони. Теопемпт, християнин і воєначальник, відмовився поклонитися язичницьким богам і мужньо витерпів тортури. Теону, язичницького воїна й чарівника, покликали, щоб зламати його віру, але, побачивши силу Божу, він сам увірував у Христа. За це обидва прийняли мученицьку смерть.

5 січня також Хрещенський Святвечір або Надвечір’я Богоявлення. / © unsplash.com

5 січня також Хрещенський Святвечір або Надвечір’я Богоявлення. Це день суворого посту напередодні свята Хрещення Господнього. Він присвячений духовному очищенню, молитві та приготуванню до Богоявлення. У цей день звершується богослужіння з чином великого освячення води, а віряни з благоговінням готуються прийняти святу агіасму, згадуючи Хрещення Ісуса Христа в Йордані.

5 січня в Україні і світі святкують Міжнародний розвантажувальний день / © unsplash.com

5 січня в Україні і світі святкують Міжнародний розвантажувальний день. Його мета — дати організму відпочинок після святкових переїдань, полегшити травлення та відновити відчуття міри в харчуванні. Цього дня зазвичай обирають легкий раціон: овочі, фрукти, кисломолочні продукти, каші або просто зменшують порції, поєднуючи це з водним режимом і спокійною активністю. Розвантажувальний день нагадує про важливість турботи про здоров’я та уважного ставлення до власного самопочуття.

5 січня День птахів у США / © unsplash.com

Також 5 січня День птахів у США. Цього дня наголошують на важливості збереження природних середовищ існування птахів, відповідального ставлення до домашніх і диких пернатих, а також боротьби з незаконною торгівлею птахами. День птахів покликаний нагадати, що птахи є невід’ємною частиною екосистеми та потребують людської турботи й захисту.