ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
5 хв

Яке завтра, 5 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 5 травня, Міжнародний день акушерки. Віряни вшановують пам’ять святої мучениці Ірини. До Нового року залишилося 240 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 5 травня 2025 року

Яке свято 5 травня 2025 року / © ТСН

5 травня 2025 року — понеділок. 1167-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 5 травня, віряни святкують день пам’яті святої мучениці Ірини. Була однією з перших християнських святих, чия життєва історія стала символом непохитної віри та стійкості перед обличчям жорстоких гонінь. Вона народилася на острові Лесбос, в місті Мітіліні, в родині, яка спочатку не мала стосунку до християнства. Однак, виростаючи, Ірина прийняла християнську віру і почала активно поширювати її серед місцевих жителів.

Її глибока віра і благочестя швидко стали відомими, і незабаром вона потрапила під переслідування за свої переконання. Після захоплення її ворогами, Ірину привели до суду, де звинуватили у пропаганді християнства. Суддя намагався змусити її відректися від віри, але мучениця залишалася непохитною. Вона не зламалася під час численних катувань і, незважаючи на страшні тортури, продовжувала визнавати свою віру в Христа.

Її смерть стала результатом гонінь, які спіткали християн у часи Римської імперії. Свята Ірина була страчена, віддавши своє життя за віру, і таким чином стала однією з багатьох мучениць, чия смерть стала виразом незламної відданості християнським ідеалам.

Що не можна робити 5 травня

  • Не можна ображати інших людей і вчиняти гріхи — день пам’яті мучениці Ірини має закликати до чистоти серця та поведінки.

  • Не слід здійснювати важливі або складні справи без молитви — з огляду на релігійний контекст, важливо звертатися до Бога через молитву перед початком будь-яких важливих справ, щоб просити про благословення.

  • Забороняється займатися важкими фізичними роботами — оскільки це час духовного очищення та роздумів.

Народні прикмети і традиції на 5 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • тепла погода — до гарного врожаю;

  • дощ 5 травня — буде хороший урожай на картоплю;

  • мороз на 5 травня — буде холодне літо;

  • ясна і безхмарна погода — до сухого і теплого літа;

  • вітер 5 травня — на зміни погоди.

5 травня ясна і безхмарна погода — до сухого і теплого літа / © unsplash.com

5 травня ясна і безхмарна погода — до сухого і теплого літа / © unsplash.com

В народі 5 травня носило назву Ірина Розсадниця. У цей час вже теплішає, і наступають сприятливі умови для того, щоб висаджувати розсаду в ґрунт.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 травня

Які завтра іменини: Ірина.

Талісманом людини, народженої 5 травня є малахіт. Камінь з потужними цілющими властивостями, який, за народними віруваннями, здатен захистити людину від хвороб. Вважається, що цей камінь має особливу силу для лікування захворювань органів дихання, і з давніх-давен його використовували саме для цих цілей.

Цього дня народилися:

  • 1922 рік — Анатолій Дімаров, український письменник;

  • 1927 рік — Сильвія Федорук, канадська фізикиня, ректорка Саскачеванського університету, лейтенантка-губернаторка провінції Саскачеван. Дочка українських емігрантів;

  • 1988 рік — Денис Берінчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу 2011.

Пам’ятні дати 5 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 травня:

  • 1581 рік — в Острозі друкар Іван Федорович опублікував свою останню працю — “Хронологію” Андрія Римші, яка стала першим друкованим календарем на руських землях;

  • 1789 рік — в Версалі відбулося відкриття Генеральних Штатів;

  • 1821 рік — на острові Святої Єлени помер Наполеон I;

  • 1836 рік — в Бельгії почала функціонувати перша в Європі залізниця;

  • 1865 рік — в штаті Огайо сталося перше пограбування поїзда в історії США;

  • 1891 рік — у Нью-Йорку відкрили знаменитий концертний зал “Карнеґі-гол”;

  • 1893 рік — у селі Жужель на Сокальщині заснували перший в Галичині дитячий садок на базі монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії;

  • 1900 рік — в селі Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський організував перше спортивно-пожежне товариство “Січ”;

  • 1912 рік — у Стокгольмі розпочались V Олімпійські ігри (офіційне відкриття відбулося 6 липня).

  • 1915 рік — у Відні була створена Загальна Українська Рада, яка стала важливим політичним об’єднанням на теренах України, розширюючи галицьку Головну Українську Раду;

  • 1920 рік — війська Директорії УНР та польські війська звільнили Київ від більшовицьких сил;

  • 1920 рік — проголошена автокефалія Української православної церкви;

  • 1921 рік — Коко Шанель презентувала парфуми “Шанель № 5”, що швидко стали лідерами продажів у світі;

  • 1941 рік — в Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами, що стали першими жертвами Канади в Другій світовій війні;

  • 1945 рік — в Празі спалахнуло антинімецьке повстання;

  • 1949 рік — офіційно почала діяти Рада Європи;

  • 1956 рік — в Токіо відбувся перший чемпіонат світу з дзюдо;

  • 1961 рік — Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос;

  • 1988 рік — відбулася перша телетрансляція з вершини Евересту;

  • 1992 рік — Кримський парламент оголосив незалежність Криму і призначив референдум про підтвердження цього статусу на серпень.

  • 1994 рік — лідери Вірменії, Нагірного Карабаху та Росії підписали угоду про припинення вогню в Карабаху;

  • 1999 рік — Північна Македонія закрила кордони для албанських біженців з Косово;

  • 1999 рік — в Шотландії відбулись перші в історії вибори до власного парламенту;

  • 2014 рік — був створений добровольчий полк “Азов”.

Яке завтра свято в Україні і світі

5 травня Всесвітній день гігієни рук / © unsplash.com

5 травня Всесвітній день гігієни рук / © unsplash.com

5 травня в Україні і світі святкують День поширення інформації про апное уві сні. Апное може повторюватися кілька разів за ніч і тривати від декількох секунд до хвилин, серйозно порушуючи нормальний процес відпочинку організму. Це захворювання може бути причиною розвитку інших проблем, таких як гіпертонія, серцеві хвороби та проблеми з психічним здоров’ям.

Також 5 травня Всесвітній день португальської мови. Цей день відзначає багатство португальської мови, яку використовують понад 260 мільйонів людей по всьому світу. Мова є офіційною в ряді країн, зокрема в Португалії, Бразилії, Анголі, Мозамбіку та кількох інших державах.

А ще 5 травня Міжнародний день акушерки. Цей день підкреслює значення професії акушерки, яка супроводжує жінку на всіх етапах вагітності та пологів, і її величезний внесок у безпеку матері і дитини.

5 травня святкують День Європи. Це свято присвячене значущим подіям, які стали основою для європейської інтеграції, і відзначає досягнення ЄС у створенні миру, стабільності та процвітання в Європі.

Також 5 травня Всесвітній день легеневої гіпертензії. Легенева гіпертензія — це патологічне підвищення тиску в легеневих артеріях, що може спричинити серйозні ускладнення для серця та легенів. Це захворювання розвивається поступово і, якщо не виявлене вчасно, може призвести до серцевої недостатності та значно погіршити якість життя.

А ще 5 травня Всесвітній день гігієни рук. Цей день ініційований Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і є частиною глобальної кампанії, спрямованої на боротьбу з інфекціями, які передаються через забруднені руки.

5 травня святкують Міжнародний день принцес. Цей день здебільшого популярний серед дітей та в розважальних колах, де образ принцеси асоціюється з казками, чудесами та чарівними історіями.

Також 5 травня Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. Це свято акцентує увагу на необхідності створення інклюзивного середовища, в якому кожна людина, незалежно від фізичних чи розумових обмежень, може повноцінно брати участь у соціальному, економічному та культурному житті.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie