Яке свято 5 травня 2025 року / © ТСН

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5 травня 2025 року — понеділок. 1167-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 5 травня, віряни святкують день пам’яті святої мучениці Ірини. Була однією з перших християнських святих, чия життєва історія стала символом непохитної віри та стійкості перед обличчям жорстоких гонінь. Вона народилася на острові Лесбос, в місті Мітіліні, в родині, яка спочатку не мала стосунку до християнства. Однак, виростаючи, Ірина прийняла християнську віру і почала активно поширювати її серед місцевих жителів.

Її глибока віра і благочестя швидко стали відомими, і незабаром вона потрапила під переслідування за свої переконання. Після захоплення її ворогами, Ірину привели до суду, де звинуватили у пропаганді християнства. Суддя намагався змусити її відректися від віри, але мучениця залишалася непохитною. Вона не зламалася під час численних катувань і, незважаючи на страшні тортури, продовжувала визнавати свою віру в Христа.

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Її смерть стала результатом гонінь, які спіткали християн у часи Римської імперії. Свята Ірина була страчена, віддавши своє життя за віру, і таким чином стала однією з багатьох мучениць, чия смерть стала виразом незламної відданості християнським ідеалам.

Що не можна робити 5 травня

Не можна ображати інших людей і вчиняти гріхи — день пам’яті мучениці Ірини має закликати до чистоти серця та поведінки.

Не слід здійснювати важливі або складні справи без молитви — з огляду на релігійний контекст, важливо звертатися до Бога через молитву перед початком будь-яких важливих справ, щоб просити про благословення.

Забороняється займатися важкими фізичними роботами — оскільки це час духовного очищення та роздумів.

Народні прикмети і традиції на 5 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

тепла погода — до гарного врожаю;

дощ 5 травня — буде хороший урожай на картоплю;

мороз на 5 травня — буде холодне літо;

ясна і безхмарна погода — до сухого і теплого літа;

вітер 5 травня — на зміни погоди.

5 травня ясна і безхмарна погода — до сухого і теплого літа / © unsplash.com

В народі 5 травня носило назву Ірина Розсадниця. У цей час вже теплішає, і наступають сприятливі умови для того, щоб висаджувати розсаду в ґрунт.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 травня

Які завтра іменини: Ірина.

Талісманом людини, народженої 5 травня є малахіт. Камінь з потужними цілющими властивостями, який, за народними віруваннями, здатен захистити людину від хвороб. Вважається, що цей камінь має особливу силу для лікування захворювань органів дихання, і з давніх-давен його використовували саме для цих цілей.

Цього дня народилися:

1922 рік — Анатолій Дімаров, український письменник;

1927 рік — Сильвія Федорук, канадська фізикиня, ректорка Саскачеванського університету, лейтенантка-губернаторка провінції Саскачеван. Дочка українських емігрантів;

1988 рік — Денис Берінчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу 2011.

Пам’ятні дати 5 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 травня:

1581 рік — в Острозі друкар Іван Федорович опублікував свою останню працю — “Хронологію” Андрія Римші, яка стала першим друкованим календарем на руських землях;

1789 рік — в Версалі відбулося відкриття Генеральних Штатів;

1821 рік — на острові Святої Єлени помер Наполеон I;

1836 рік — в Бельгії почала функціонувати перша в Європі залізниця;

1865 рік — в штаті Огайо сталося перше пограбування поїзда в історії США;

1891 рік — у Нью-Йорку відкрили знаменитий концертний зал “Карнеґі-гол”;

1893 рік — у селі Жужель на Сокальщині заснували перший в Галичині дитячий садок на базі монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії;

1900 рік — в селі Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський організував перше спортивно-пожежне товариство “Січ”;

1912 рік — у Стокгольмі розпочались V Олімпійські ігри (офіційне відкриття відбулося 6 липня).

1915 рік — у Відні була створена Загальна Українська Рада, яка стала важливим політичним об’єднанням на теренах України, розширюючи галицьку Головну Українську Раду;

1920 рік — війська Директорії УНР та польські війська звільнили Київ від більшовицьких сил;

1920 рік — проголошена автокефалія Української православної церкви;

1921 рік — Коко Шанель презентувала парфуми “Шанель № 5”, що швидко стали лідерами продажів у світі;

1941 рік — в Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами, що стали першими жертвами Канади в Другій світовій війні;

1945 рік — в Празі спалахнуло антинімецьке повстання;

1949 рік — офіційно почала діяти Рада Європи;

1956 рік — в Токіо відбувся перший чемпіонат світу з дзюдо;

1961 рік — Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос;

1988 рік — відбулася перша телетрансляція з вершини Евересту;

1992 рік — Кримський парламент оголосив незалежність Криму і призначив референдум про підтвердження цього статусу на серпень.

1994 рік — лідери Вірменії, Нагірного Карабаху та Росії підписали угоду про припинення вогню в Карабаху;

1999 рік — Північна Македонія закрила кордони для албанських біженців з Косово;

1999 рік — в Шотландії відбулись перші в історії вибори до власного парламенту;

2014 рік — був створений добровольчий полк “Азов”.

Яке завтра свято в Україні і світі

5 травня Всесвітній день гігієни рук / © unsplash.com

5 травня в Україні і світі святкують День поширення інформації про апное уві сні. Апное може повторюватися кілька разів за ніч і тривати від декількох секунд до хвилин, серйозно порушуючи нормальний процес відпочинку організму. Це захворювання може бути причиною розвитку інших проблем, таких як гіпертонія, серцеві хвороби та проблеми з психічним здоров’ям.

Також 5 травня Всесвітній день португальської мови. Цей день відзначає багатство португальської мови, яку використовують понад 260 мільйонів людей по всьому світу. Мова є офіційною в ряді країн, зокрема в Португалії, Бразилії, Анголі, Мозамбіку та кількох інших державах.

А ще 5 травня Міжнародний день акушерки. Цей день підкреслює значення професії акушерки, яка супроводжує жінку на всіх етапах вагітності та пологів, і її величезний внесок у безпеку матері і дитини.

5 травня святкують День Європи. Це свято присвячене значущим подіям, які стали основою для європейської інтеграції, і відзначає досягнення ЄС у створенні миру, стабільності та процвітання в Європі.

Також 5 травня Всесвітній день легеневої гіпертензії. Легенева гіпертензія — це патологічне підвищення тиску в легеневих артеріях, що може спричинити серйозні ускладнення для серця та легенів. Це захворювання розвивається поступово і, якщо не виявлене вчасно, може призвести до серцевої недостатності та значно погіршити якість життя.

А ще 5 травня Всесвітній день гігієни рук. Цей день ініційований Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і є частиною глобальної кампанії, спрямованої на боротьбу з інфекціями, які передаються через забруднені руки.

5 травня святкують Міжнародний день принцес. Цей день здебільшого популярний серед дітей та в розважальних колах, де образ принцеси асоціюється з казками, чудесами та чарівними історіями.

Також 5 травня Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. Це свято акцентує увагу на необхідності створення інклюзивного середовища, в якому кожна людина, незалежно від фізичних чи розумових обмежень, може повноцінно брати участь у соціальному, економічному та культурному житті.