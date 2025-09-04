Яке свято 5 вересня 2025 року / © ТСН

Реклама

5 вересня 2025 року — п’ятниця. 1290-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 5 вересня, віряни святкують Захарія був священиком зі священицької родини Авії. Його дружина Єлисавета походила з роду Аарона, тобто теж належала до священичого коліна. Подружжя жило праведно, «ходячи в усіх заповідях і постановах Господніх бездоганно», але довгий час залишалося бездітним, що вважалося особливим випробуванням.

Одного разу Захарія звершував кадильну службу в Єрусалимському храмі, і йому з’явився архангел Гавриїл. Ангел сповістив, що у похилому віці він та Єлисавета матимуть сина, якого слід буде назвати Іваном. Ця дитина “буде велика перед Господом”, житиме аскетично й “приготує Господу народ готовий”.

Реклама

Захарія засумнівався у почутому, адже й він, і його дружина були літні. За цей сумнів архангел покарав його німотою до того часу, поки не здійсниться слово Боже.

Коли народився Іван, родичі хотіли назвати його іменем батька, але Єлисавета наполягала на імені, даному ангелом. Захарію запитали його думку, і він написав на табличці: “Іван — ім’я йому”. У тій же хвилині його уста відкрилися, і він почав благословляти Бога.

Після народження Івана Захарія ще деякий час служив у храмі. За переказами, коли цар Ірод наказав убити немовлят у Вифлеємі та його околицях, він прагнув убити й Івана. Єлисавета втекла з дитиною в гори, а Захарія залишився в храмі. За давніми християнськими джерелами, воїни Ірода вимагали від нього видати місцеперебування сина, але він відмовився. Тоді Ірод наказав убити Захарію просто у храмі — біля жертовника.

Що не можна робити 5 вересня

Не можна лихословити, сваритися — лайка може довго тривати і завершитися трагічно.

Не слід займатися брудною чи важкою фізичною працею — це вважається неповагою до святого.

Забороняється займатися ворожінням — Церква закливає провести день в молитві.

Народні прикмети і традиції на 5 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Реклама

рясна роса — чекайте на теплу і тривалу осінь;

гуси високо летять — до суворої зими;

дощить цього дня — восени теж буде багато дощів;

вранці туман низько стелиться по землі — чекайте на гарну погоду;

почути грім — осінь буде теплою і довгою.

5 вересня гуси високо летять — до суворої зими / © unsplash.com

В народі 5 вересня носило назву Захар Холодний. Часто казали: “Захар приносить холодні роси”, бо саме в цей час ночі вже ставали холодними, а вранішня роса могла випадати така рясна, що трава була мокра, немов після дощу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 вересня

Які завтра іменини: Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Юхим, Єлизавета, Іраїда, Раїса.

Талісманом людини, народженої 5 вересня, є котяче око. Камінь, що належить до родини кварцу. Його оброблені вироби доступні за ціною, але мають привабливий й ефектний вигляд. Від давніх часів котяче око вважають амулетом, який притягує до власника увагу та симпатію оточення.

Цього дня народилися:

Реклама

1964 рік — Сергій Лозниця, український режисер документальних та художніх фільмів;

1976 рік — Тетяна Гуцу, українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка;

1987 рік — Сергій Бабинець, український хокеїст, восьмиразовий чемпіон України.

Пам’ятні дати 5 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 вересня:

1015 рік — під час боротьби за київський престол князь Святополк нібито вбиває свого брата Гліба;

1755 рік — британська влада розпочинає насильницьку депортацію французьких поселенців із Нової Шотландії (Канада);

1793 рік — Французький національний конгрес запроваджує Режим Терору для захисту революційних досягнень;

1800 рік — Королівство Великої Британії окуповує Мальту;

1918 рік — німецька вівчарка Рін-Тін-Тин стає першою кінозіркою: американський солдат врятував цуценя у Франції під час Першої світової, пес виріс надзвичайно розумним, знявся майже в трьох десятках фільмів “Warner Brothers”, вів власне радіошоу і отримав зірку на голлівудській Алеї слави;

1929 рік — прем’єр-міністр Франції Арістід Бріан пропонує об’єднати європейські держави в єдиний союз;

1939 рік — США оголошують про нейтралітет на початку Другої світової війни;

1957 рік — публікують роман Джека Керуака “На дорозі”, який стає класикою літератури покоління бітників;

1964 рік — група The Animals очолює американський гіт-парад із власною версією пісні “The House of the Rising Sun”;

2014 рік — під час засідки під Веселою Горою та Цвітними Пісками на Луганщині українські війська зазнають втрат: 42 бійці загинули або зникли безвісти;

2019 рік — оголошують про початок роботи Вищого антикорупційного суду, створення якого суперечить конституційним нормам України через статус спеціального органу.

Яке завтра свято в Україні і світі

5 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день туристичних журналістів / © unsplash.com

5 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день туристичних журналістів. Це свято було засноване 2018 року під час Конгресу журналістів туризму в Ігуасу, Аргентина, за ініціативою Всесвітньої організації туристичної журналістики (World Organization of Tourism Journalism, WTJO). Туристичні журналісти відіграють важливу роль у просуванні відповідального туризму, підвищенні обізнаності про культурне розмаїття та вирішенні глобальних проблем.

Також 5 вересня Міжнародний день жінок корінних народів. Цей день був встановлений на честь Аймара-воїтельки Бартоліни Сіси, яка 1780 року разом зі своїм чоловіком Тупаком Катари очолила повстання аймара-кечуанців проти іспанських колонізаторів у Перу. Міжнародний день жінок корінних народів спрямований на визнання та підтримку прав корінних жінок, їхньої участі в ухваленні рішень, а також на визнання їхньої ролі в передачі традиційних знань, культурної ідентичності, збереженні біорізноманіття та рідних мов.

А ще 5 вересня Всесвітній день множинної мієломи. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про множинну мієлому — рідкісне, але серйозне онкологічне захворювання крові. Множинна мієлома — це рак, що виникає в плазматичних клітинах кісткового мозку. Ці клітини виробляють антитіла, які допомагають боротися з інфекціями. За множинної мієломи аномальні плазматичні клітини накопичуються в кістковому мозку, заміщаючи здорові клітини і порушуючи нормальне функціонування кровотворення.

Реклама

5 вересня святкують Міжнародний день благодійності. Це свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН 2013 року з ініціативи Угорщини. Дата була обрана на честь річниці смерті Матері Терези Калькуттської, відомої своєю самовідданою благодійною діяльністю серед бідних і хворих у Калькутті. Міжнародний день благодійності нагадує нам про важливість допомоги одне одному та створення добрих справ у нашому суспільстві.