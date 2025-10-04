Яке свято 5 жовтня 2025 року / © ТСН

5 жовтня 2025 року — неділя. 1319-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 5 жовтня, віряни святкують день пам’яті святої мучениці Харитини. Харитина народилася в Понтійському регіоні (сучасна Туреччина) близько 287 року. У ранньому дитинстві вона залишилася сиротою. Благочестивий чоловік на ім’я Клавдій, побачивши її, узяв до себе, виховав і полюбив як рідну доньку. Вона виросла в християнському дусі, присвятивши своє життя служінню Богу. Її приклад надихав багатьох до навернення у християнство.

За часів імператора Діоклетіана, який проводив жорстокі гоніння на християн, Харитина була обмовлена язичниками і зазнала жорстоких тортур. Попри всі муки, вона залишалася вірною Христу і померла, молячись до Бога.

Свята Харитина стала символом віри, самопожертви та відданості Христу. Її життєвий шлях нагадує про важливість стійкості у вірі та мужності перед труднощами. Церква вшановує її пам’ять як приклад незламної віри в Бога.

Що не можна робити 5 жовтня

Забороняється важко працювати фізично — це час молитви.

Не рекомендується вживати багато алкоголю — слід зберігати ясність розуму.

Не можна конфліктувати — сварки затягнуться надовго.

Народні прикмети і традиції на 5 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці туман — буде ясний і сонячний день;

хмари пливуть дуже низько — чекайте на дощ чи мокрий сніг;

роса довго лежить на траві — до теплого і сухого дня;

синиці активно співають — наближаються заморозки;

сонце яскраво червоне на заході сонця — чекайте на вітряну погоду.

5 жовтня синиці активно співають — наближаються заморозки / © Pixabay

В народі 5 жовтня носило назву Харитина Осіння. День вважається періодом убування сонця. Вже починають активніше падати листя та холонути ночі.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 жовтня

Які завтра іменини: Гаврило, Григорій, Дем’ян, Денис, Макар, Матвій, Олександра.

Талісманом людини, народженої 5 жовтня є нефрит. Це камінь із надзвичайно сильною енергетикою. В давнину його вважали надійним щитом, який оберігає власника від усіх видів негативу та шкідливих впливів.

Цього дня народилися:

1964 рік — Олександр Кардаков, український бізнесмен та громадський діяч;

1966 рік — Інеса Кравець, олімпійська чемпіонка з легкої атлетики;

1984 рік — Станіслав Партала, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України.

Пам’ятні дати 5 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 жовтня:

1143 рік — за Саморським договором Леонське королівство офіційно визнає Португалію незалежним королівством;

1594 рік — розпочинається повстання під проводом Северина Наливайка;

1762 рік — у віденському театрі Бургтеатр відбувається прем’єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка “Орфей і Еврідіка”;

1933 рік — режисера Леся Курбаса звільняють із харківського театру “Березіль” через обвинувачення у “націоналізмі”;

1939 рік — завершується польсько-німецька війна;

1941 рік — у Києві створюють Українську національну раду під головуванням Миколи Величківського;

1962 рік — у світ виходить перший сингл групи The Beatles “Love Me Do”;

2009 рік — в Україні виходить на екрани фільм “Las Meninas” режисера Ігоря Подольчака;

2023 рік — Збройні сили РФ завдають ракетного удару по місту Гроза.

Яке завтра свято в Україні і світі

5 жовтня Всесвітній день вчителя та День вчителя в Україні / © unsplash.com

5 жовтня в Україні святкують День територіальної оборони України. Територіальна оборона в Україні існує як структурна ланка оборони держави, що покликана захищати населені пункти, стратегічні об’єкти та допомагати регулярним військам у разі воєнної загрози. Система територіальної оборони отримала особливе значення після 2014 року, коли Росія окупувала Крим та розпочала бойові дії на Донбасі. Від того часу вона стала невід’ємною частиною національної безпеки. День територіальної оборони було встановлено Указом Президента України з метою вшанування мужності та самовідданості тих, хто боронить Батьківщину на місцях.

Також 5 жовтня Всесвітній день вчителя та День вчителя в Україні. Свято було встановлено 1994 року за ініціативою ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці. Його мета — звернути увагу на соціальне становище вчителів, їхні умови праці та внесок у розвиток суспільства. В Україні День вчителя припадає на першу неділю жовтня. 2025 року він співпав зі Всесвітнім днем вчителя.

А ще 5 жовтня Всесвітній день боротьби з менінгітом. Менінгіт — це запалення оболонок головного та спинного мозку, яке може бути спричинене бактеріями, вірусами, грибками або паразитами. Це захворювання може розвиватися дуже швидко, і без своєчасного лікування може призвести до серйозних ускладнень або смерті.

5 жовтня святкують Міжнародний день благословення рибальського флоту. Традиція благословення рибальських суден бере свій початок у середземноморських рибальських громадах. Однією з історій є розповідь про корабель сицилійських хрестоносців, який під час бурі потрапив до італійського рибальського села Мольфета. Вірячи, що їхнє спасіння сталося завдяки статуї, яку вони привезли, місцеві жителі побудували для неї святиню та започаткували традицію благословення рибальських суден. З часом ця практика поширилася на інші країни, зокрема на США, Австралію, Португалію та Іспанію.

Також 5 жовтня Міжнародний день африканської діаспори. Цей день присвячений визнанню культурної спадщини, внеску та боротьби африканських спільнот по всьому світу. Він також сприяє зміцненню зв’язків між африканським континентом та його діаспорою.