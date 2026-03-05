Яке свято 6 березня 2026 року / © ТСН

6 березня 2026 року — п’ятниця. 1471-й день війни в Україні.

6 березня віряни святкують День пам’яті святих 42 мучеників Аморійських / © pexels.com

Завтра, 6 березня, віряни святкують День пам’яті святих 42 мучеників Аморійських. Це християнські святі, які зазнали мученицької смерті під час гонінь на віру у 3–4 століттях у місті Аморій (сучасна Туреччина). Їх стратили за відмову відректися від християнства та принести жертву язичницьким богам. Вони відомі своєю непохитною вірою, стійкістю перед тортурами і прикладом жертовності для інших християн.

6 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день молитви / © pexels.com

6 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день молитви. Міжнародна ініціатива, присвячена єдності людей через спільну молитву, незалежно від релігійної приналежності. Його основна мета — надихати людей до духовного спілкування, миру та взаєморозуміння у світі, нагадуючи, що молитва може бути інструментом підтримки, розради та моральної сили.

6 березня Всесвітній день відключення (День виключених ґаджетів) / © pexels.com

Також 6 березня Всесвітній день відключення (День виключених ґаджетів). Мета цього дня — допомогти людям зменшити стрес, підвищити продуктивність, покращити якість спілкування з близькими та відчути справжній контакт із навколишнім світом. Учасники часто проводять час на природі, займаються хобі, читають книги, грають із родиною або просто насолоджуються тишею.

6 березня День подяки співробітникам / © pexels.com

А ще 6 березня День подяки співробітникам. Зазвичай цього дня організовують невеликі святкові заходи, вручення подяк або сертифікатів, корпоративні обіди, тімбілдінги або символічні подарунки. Це допомагає зміцнити командний дух, покращити взаємини між колегами та створити позитивну атмосферу на робочому місці.

6 березня Всесвітній день боротьби з лімфедемою / © pexels.com

6 березня Всесвітній день боротьби з лімфедемою. Його мета — інформувати людей про симптоми, методи профілактики та лікування лімфедеми, підтримати пацієнтів і їхні родини, а також залучити медичних фахівців і суспільство до боротьби з цим станом. У цей день проводять просвітницькі кампанії, безкоштовні консультації, семінари та інші освітні заходи, щоб поширити знання про важливість ранньої діагностики і догляду за пацієнтами.