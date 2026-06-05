Яке свято 6 червня 2026 року / © ТСН

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6 червня 2026 року — субота. 1563-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

6 червня віряни святкують День пам’яті святих преподобних Висаріона та Іларіона / © pexels.com

Завтра, 6 червня, віряни святкують День пам’яті святих преподобних Висаріона та Іларіона. Преподобний Висаріон Великий — єгипетський подвижник IV–V століть, один із найшанованіших отців пустелі. Відомий надзвичайно суворим аскетичним життям, постом, безперервною молитвою та смиренням. За переказами, Господь дарував йому дар чудотворення. Своїм життям він показав приклад повної відданості Богові та духовної боротьби зі спокусами.

Преподобний Іларіон Новий — візантійський чернець і ігумен VIII–IX століть. Уславився благочестивим життям, мудрим керівництвом братією та стійкістю у часи іконоборчих гонінь. Він мужньо захищав шанування святих ікон, за що зазнав переслідувань і ув’язнення. Церква вшановує його як сповідника віри та ревного служителя Христового.

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6 червня в Україні святкують День журналіста України / © pexels.com

6 червня в Україні святкують День журналіста України. Його було встановлено Указом Президента України від 25 травня 1994 року. Дата обрана невипадково: саме 6 червня 1992 року Національна спілка журналістів України була прийнята до Міжнародна федерація журналістів у Брюсселі. На честь цієї події й започаткували свято. День журналіста — це нагода вшанувати людей, які збирають, перевіряють і поширюють інформацію, формують суспільну думку та допомагають громадянам бути поінформованими. Особливого значення професія журналіста набула під час російсько-української війни, коли медійники часто працюють у небезпечних умовах, висвітлюючи події на фронті та документуючи історію країни.

6 червня Міжнародний день настільних ігор / © pexels.com

Також 6 червня Міжнародний день настільних ігор. Припадає на першу суботу червня. Свято започаткували 2013 року компанія Geek & Sundry та продюсер Боян Радакович як продовження популярного вебшоу «TableTop», ведучим якого був Wil Wheaton. Уже перше святкування об’єднало тисячі гравців із десятків країн світу. Головна мета дня — нагадати, що настільні ігри не лише дарують розваги, а й допомагають спілкуватися, розвивати логічне мислення, працювати в команді та зміцнювати дружні й сімейні зв’язки.

6 червня Міжнародний день паркуру / © pexels.com

А ще 6 червня Міжнародний день паркуру. Припадає на першу суботу червня. Паркур виник у Франції наприкінці 1980-х років. Його засновником вважають Девід Белль, який разом із групою однодумців розробив систему ефективного подолання перешкод за допомогою бігу, стрибків, лазіння та інших природних рухів тіла. Міжнародний день паркуру бере початок від Національного дня паркуру, започаткованого Американською асоціацією паркуру 2008 року. Згодом свято набуло популярності в багатьох країнах світу й перетворилося на міжнародну подію.

6 червня святкують Всесвітній день боротьби зі шкідниками / © pexels.com

6 червня святкують Всесвітній день боротьби зі шкідниками. Свято започаткували 2017 року за підтримки міжнародних професійних організацій у сфері контролю шкідників, щоб привернути увагу до загроз, які несуть комахи, гризуни та інші шкідники для здоров’я людей, продовольчої безпеки й довкілля.

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6 червня Всесвітній день трансплантології / © pexels.com

Також 6 червня Всесвітній день трансплантології. Головна мета цього дня — привернути увагу до важливості донорства органів, адже одна згода на посмертне донорство може врятувати кілька людських життів. Також він нагадує про етичні, медичні та організаційні аспекти трансплантації, необхідність розвитку донорських програм і довіри суспільства до них. Сучасна трансплантологія дає шанс на життя людям із тяжкими ураженнями серця, печінки, нирок, легень та інших органів. Завдяки досягненням медицини пересадка органів сьогодні є рутинною, але складною високотехнологічною процедурою, що потребує координації лікарів різних спеціальностей.

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