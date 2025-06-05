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Яке завтра, 6 червня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 6 червня, День журналіста в Україні. Віряни вшановують пам’ять святих преподобних Висаріона та Іларіона. До Нового року залишилося 208 днів.
6 червня 2025 року — п’ятниця. 1199-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 6 червня, віряни святкують день пам’яті святих преподобних Висаріона та Іларіона. Висаріон був єгипетським подвижником. Його вчителями були святий Антоній Великий та преподобний Макарій Єгипетський.
Десятки років Висаріон жив у пустелі, молився і їв лише те, що міг знайти. Спав стоячи або сидячи. Його відданість Христу була просто неймовірною.
Преподобний Іларіон був настоятелем монастиря Пелікіт (Геллеспонт, Мала Азія). Він жив у VIII столітті, коли відбувалися іконоборчі переслідування. В своєму монастирі Іларіон ввів серйозні правила і любов до дисципліни. Його ув’язнили під час правління імператора Лева Ісавра.
Що не можна робити 6 червня
Не можна лаятися чи сваритися — все повернеться “бумерангом”.
Не слід позичати гроші в борг — весь рік проживете в боргах.
Забороняється підстригати волосся і нігті — можна ”обрізати” свої здоров’я та щастя.
Народні прикмети і традиції на 6 червня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
безхмарний і ясний день — до теплого і сухого літа;
сильний вітер вказує на дощове літо;
вранці на траві багато роси — вдень буде хороша погода;
почути грім — добре вродить овес;
дощить — сінокіс буде мокрим;
багато мошок та комарів — чекайте на теплі дні.
В народі 6 червня носило назву Іларіон Пропольник. Саме в цей період починали прополювати городи від бур’янів. Звідси пішов вираз: “Прийшов Іларіон — час у поле на прополку!”.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 червня
Які завтра іменини: Георгій, Іларіон.
Талісманом людини, народженої 6 червня, є гагат. Цей камінь був відомий вже в кам’яному віці. Здавна його вважали талісманом для заспокоювання і внутнішнього спокою.
Цього дня народилися:
1956 рік — Юрій Шундров, український хокейний воротар;
1965 рік — Богдан Данилишин, український економіст і політик;
1974 рік — Семен Семенченко, народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, учасник війни на Донбасі.
Пам’ятні дати 6 червня
Календар важливих подій в Україні та світі за 6 червня:
1654 рік — шведська королева Христина I відрікається від престолу на користь свого двоюрідного брата Карла Густава та приймає католицизм, кардинально змінивши хід шведської історії;
1683 рік — в Оксфорді, Англія, відчиняє свої двері перший у світі публічний музей, започаткувавши нову еру доступу до знань і культури;
1762 рік — під час Семирічної війни британські війська починають облогу стратегічного порту Гавани, що стало ключовою подією конфлікту;
1832 рік — в Парижі розпочинається Червневе повстання;
1882 рік — Генрі Сілі з Нью-Йорка отримує патент на електричну праску, започаткувавши революцію в домашньому побуті;
1889 рік — велика пожежа в Сіетлі знищує майже весь центр міста, змусивши його жителів починати відбудову з нуля;
1925 рік — Волтер Крайслер засновує автомобільну корпорацію “Chrysler”, що згодом стає одним із символів американської індустрії;
1933 рік — у Кемдені (штат Нью-Йорк) відкривається перший у світі кінотеатр для автолюбителів, де можна було переглядати фільми, залишаючись у власному автомобілі;
1944 рік — у Західній Європі розпочинається масштабна операція союзників: висадка військ на півночі Франції, що відкрила Другий фронт у Другій світовій війні;
1981 рік — фіксують перші випадки захворювання на СНІД, що відкрило нову сторінку в історії медицини і людства;
1990 рік — у Києві на Всеукраїнському православному соборі проголошують патріархат Української автокефальної православної церкви та обирають митрополита Мстислава другим патріархом;
1992 рік — у Тернополі відбувається перший Всеукраїнський конгрес лемків, покликаний об’єднати цю етнічну спільноту;
2017 рік — у розпалі сирійської громадянської війни розпочинається битва за Ракку, під час якої Сирійські демократичні сили звільнили місто від угрупування “Ісламська держава”;
2023 рік — під час російсько-української війни окупаційні російські війська підривають греблю Каховської ГЕС, спричинивши масштабну екологічну та гуманітарну катастрофу.
Яке завтра свято в Україні і світі
6 червня в Україні святкують День журналіста. Свято започаткували указом президента України № 251/94 від 25 травня 1994 року, щоб показати важливу роль журналістів у суспільному житті. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1992 року Україну прийняли до лав Міжнародної федерації журналістів. Цей символічний акт став підтвердженням самостійності української журналістики після розпаду СРСР.
Також 6 червня Всесвітній день зелених дахів. Зелений дах є особливою конструкцією, коли на даху будівлі висаджують рослини поверх спеціальних шарів. Саме свято було засноване 2020 року британськими екологами і експертами з зелених дахів Крісом Бріджманом і Дасті Ґеджем.
А ще 6 червня Всесвітній день трансплантології. Перша успішна трансплантація була проведена ще 23 грудня 1954 року хірургом Джозефом Мюрреєм, який отримав за це Нобелівську премію з фізіології та медицини 1990 року. Тоді Рональд Геррік пожертвував своєму брату-близнюку Річарду одну нирку.
6 червня святкують Всесвітній день боротьби зі шкідниками. Свято започаткували 2017 року за ініціативи Китайської асоціації з контролю шкідників. Ця міжнародна ініціатива створена для того, щоб підвищити обізнаність про важливу роль фахівців із контролю шкідників у продовольчій безпеці, захисті здоров’я тощо.