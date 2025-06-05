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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке завтра, 6 червня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 6 червня, День журналіста в Україні. Віряни вшановують пам’ять святих преподобних Висаріона та Іларіона. До Нового року залишилося 208 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 6 червня 2025 року

Яке свято 6 червня 2025 року / © ТСН

6 червня 2025 року — п’ятниця. 1199-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 6 червня, віряни святкують день пам’яті святих преподобних Висаріона та Іларіона. Висаріон був єгипетським подвижником. Його вчителями були святий Антоній Великий та преподобний Макарій Єгипетський.

Десятки років Висаріон жив у пустелі, молився і їв лише те, що міг знайти. Спав стоячи або сидячи. Його відданість Христу була просто неймовірною.

Преподобний Іларіон був настоятелем монастиря Пелікіт (Геллеспонт, Мала Азія). Він жив у VIII столітті, коли відбувалися іконоборчі переслідування. В своєму монастирі Іларіон ввів серйозні правила і любов до дисципліни. Його ув’язнили під час правління імператора Лева Ісавра.

Що не можна робити 6 червня

  • Не можна лаятися чи сваритися — все повернеться “бумерангом”.

  • Не слід позичати гроші в борг — весь рік проживете в боргах.

  • Забороняється підстригати волосся і нігті — можна ”обрізати” свої здоров’я та щастя.

Народні прикмети і традиції на 6 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • безхмарний і ясний день — до теплого і сухого літа;

  • сильний вітер вказує на дощове літо;

  • вранці на траві багато роси — вдень буде хороша погода;

  • почути грім — добре вродить овес;

  • дощить — сінокіс буде мокрим;

  • багато мошок та комарів — чекайте на теплі дні.

6 червня вранці на траві багато роси — вдень буде хороша погода / © unsplash.com

6 червня вранці на траві багато роси — вдень буде хороша погода / © unsplash.com

В народі 6 червня носило назву Іларіон Пропольник. Саме в цей період починали прополювати городи від бур’янів. Звідси пішов вираз: “Прийшов Іларіон — час у поле на прополку!”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 червня

Які завтра іменини: Георгій, Іларіон.

Талісманом людини, народженої 6 червня, є гагат. Цей камінь був відомий вже в кам’яному віці. Здавна його вважали талісманом для заспокоювання і внутнішнього спокою.

Цього дня народилися:

  • 1956 рік — Юрій Шундров, український хокейний воротар;

  • 1965 рік — Богдан Данилишин, український економіст і політик;

  • 1974 рік — Семен Семенченко, народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, учасник війни на Донбасі.

Пам’ятні дати 6 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 червня:

1654 рік — шведська королева Христина I відрікається від престолу на користь свого двоюрідного брата Карла Густава та приймає католицизм, кардинально змінивши хід шведської історії;

1683 рік — в Оксфорді, Англія, відчиняє свої двері перший у світі публічний музей, започаткувавши нову еру доступу до знань і культури;

1762 рік — під час Семирічної війни британські війська починають облогу стратегічного порту Гавани, що стало ключовою подією конфлікту;

1832 рік — в Парижі розпочинається Червневе повстання;

1882 рік — Генрі Сілі з Нью-Йорка отримує патент на електричну праску, започаткувавши революцію в домашньому побуті;

1889 рік — велика пожежа в Сіетлі знищує майже весь центр міста, змусивши його жителів починати відбудову з нуля;

1925 рік — Волтер Крайслер засновує автомобільну корпорацію “Chrysler”, що згодом стає одним із символів американської індустрії;

1933 рік — у Кемдені (штат Нью-Йорк) відкривається перший у світі кінотеатр для автолюбителів, де можна було переглядати фільми, залишаючись у власному автомобілі;

1944 рік — у Західній Європі розпочинається масштабна операція союзників: висадка військ на півночі Франції, що відкрила Другий фронт у Другій світовій війні;

1981 рік — фіксують перші випадки захворювання на СНІД, що відкрило нову сторінку в історії медицини і людства;

1990 рік — у Києві на Всеукраїнському православному соборі проголошують патріархат Української автокефальної православної церкви та обирають митрополита Мстислава другим патріархом;

1992 рік — у Тернополі відбувається перший Всеукраїнський конгрес лемків, покликаний об’єднати цю етнічну спільноту;

2017 рік — у розпалі сирійської громадянської війни розпочинається битва за Ракку, під час якої Сирійські демократичні сили звільнили місто від угрупування “Ісламська держава”;

2023 рік — під час російсько-української війни окупаційні російські війська підривають греблю Каховської ГЕС, спричинивши масштабну екологічну та гуманітарну катастрофу.

Яке завтра свято в Україні і світі

6 червня в Україні святкують День журналіста / © unsplash.com

6 червня в Україні святкують День журналіста / © unsplash.com

6 червня в Україні святкують День журналіста. Свято започаткували указом президента України № 251/94 від 25 травня 1994 року, щоб показати важливу роль журналістів у суспільному житті. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1992 року Україну прийняли до лав Міжнародної федерації журналістів. Цей символічний акт став підтвердженням самостійності української журналістики після розпаду СРСР.

Також 6 червня Всесвітній день зелених дахів. Зелений дах є особливою конструкцією, коли на даху будівлі висаджують рослини поверх спеціальних шарів. Саме свято було засноване 2020 року британськими екологами і експертами з зелених дахів Крісом Бріджманом і Дасті Ґеджем.

А ще 6 червня Всесвітній день трансплантології. Перша успішна трансплантація була проведена ще 23 грудня 1954 року хірургом Джозефом Мюрреєм, який отримав за це Нобелівську премію з фізіології та медицини 1990 року. Тоді Рональд Геррік пожертвував своєму брату-близнюку Річарду одну нирку.

6 червня святкують Всесвітній день боротьби зі шкідниками. Свято започаткували 2017 року за ініціативи Китайської асоціації з контролю шкідників. Ця міжнародна ініціатива створена для того, щоб підвищити обізнаність про важливу роль фахівців із контролю шкідників у продовольчій безпеці, захисті здоров’я тощо.

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