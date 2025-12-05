- Дата публікації
- Категорія
- Різне
Яке завтра, 6 грудня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 6 грудня, День Збройних сил України. Віряни вшановують пам’ять святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських. До Нового року залишилося 25 днів.
6 грудня 2025 року — субота. 1381-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 6 грудня, віряни святкують день пам’яті святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських. Миколай народився в місті Патара, у Лікії (територія сучасної Туреччини), приблизно між 270–286 роками. Його батьки були заможними та благочестивими християнами. За переданням, Миколай ще змалку вирізнявся надзвичайністю: немовлям постив у середу й п’ятницю, відмовляючись від молока до заходу сонця, а юнаком уникав розваг і шукав тиші для молитви.
Після ранньої смерті батьків він успадкував значні статки, які він роздав бідним. Про Миколая згадують як про корабель з невичерпною добротою. Найвідоміша історія — про трьох сестер, чий батько не мав грошей на посаг. Щоб урятувати дівчат від ганьби й можливого продажу в рабство, Миколай уночі підкинув до вікна мішечки із золотом. Так виникла традиція таємних подарунків — і прототип сучасного образу святого Миколая як доброчинця.
Що не можна робити 6 грудня
Не слід відмовляти в допомозі — святий Миколай є символом добросердя.
Не варто згадувати старі образи, тримати зло — Миколай несе дух примирення.
Небажано вирушати в далеку подорож — цей день присвячувався молитві, а не ризику.
Народні прикмети і традиції на 6 грудня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
сильний мороз 6 грудня — чекайте на люту та затяжну зиму;
випав сніг на Миколая — холод стоятиме аж до весняного Миколи (22 травня);
теплий день — до м’якої зими з частими відлигами;
туман 6 грудня — чекайте на лагідну погоду взимку;
перед днем Миколая зоряна ніч — на Різдво будуть сильні морози.
В народі 6 грудня носило назву святого Миколая, Миколи Зимнього. Останню назву придумали, щоб відрізняти грудневого Миколая від “Миколая Теплого”, який припадає на 22 травня. Часто казали: “На Миколая зима стає на ноги”.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 грудня
Які завтра іменини: Максим, Микола.
Талісманом людини, народженої 6 грудня, є геліотроп. Від найдавніших часів геліотропу приписували здатність відводити від людини будь-яку недобру енергію. Його вважали оберегом, що поглинає темний вплив і ставить навколо власника невидимий щит.
Цього дня народилися:
1913 рік — Микола Амосов, український лікар, творець вітчизняної школи кардіохірургії, академік, письменник;
1948 рік — Юрій Алексєєв, український ракетобудівник, голова Державного космічного агентства України (2010—2014), Герой України.
1996 рік — Георгій Тарасенко, учасник російсько-української війни, Герой України.
Пам’ятні дати 6 грудня
Календар важливих подій в Україні та світі за 6 грудня:
1060 рік — на угорський престол зійшов Бела I;
1240 рік — військо хана Батия ввірвалося до Києва, зруйнувавши місто;
1492 рік — під час своєї першої подорожі Христофор Колумб досяг острова Гаїті, відкривши європейцям чергову частину Нового Світу;
1534 рік — іспанські колоністи заснували місто Кіто, яке згодом стане столицею Еквадору;
1637 рік — під Кумейками відбулася вирішальна битва між козацькими силами та військом Речі Посполитої, що ознаменувала придушення повстання Павлюка;
1648 рік — під час так званої Прайдової чистки з англійського парламенту усунули прихильників короля, відкривши шлях до суду над Карлом I;
1768 рік — у Шотландії побачило світ перше видання енциклопедії Britannica;
1790 рік — американський Конгрес переніс свою роботу з Нью-Йорка до Філадельфії;
1865 рік — штат Джорджія ратифікував Тринадцяту поправку до Конституції США;
1869 рік — у Південній Африці відкрили знамениті кімберлітові трубки — родовища алмазів, що нині дають половину світового видобутку;
1877 рік — вийшов перший номер газети The Washington Post;
1877 рік — Томас Едісон уперше записав людський голос на свій новий фонограф, промовивши рядок дитячої пісні “Mary had a little lamb”;
1882 рік — відбулося друге й останнє у XIX столітті проходження Венери перед Сонцем, явище, що мало значення для астрономічних спостережень епохи;
1884 рік — урочисто відкрили Монумент Вашингтона;
1912 рік — археологи знайшли знаменитий бюст Нефертіті;
1916 рік — під час Першої світової війни війська Центральних держав увійшли до Бухареста;
1917 рік — фінський парламент проголосив незалежність країни від Росії;
1917 рік — у порту Галіфакса вибухнуло французьке судно “Монблан”, завантажене боєприпасами: загинуло близько 2000 людей;
1919 рік — армія УНР під проводом Михайла Омеляновича-Павленка розпочала Зимовий похід тилами Червоної армії та білогвардійців;
1921 рік — підписано англо-ірландський договір, що проклав шлях до здобуття Ірландією незалежності рівно через рік;
1977 рік — Південно-Африканська Республіка проголосила незалежність Бопутатсвани, яку не визнав жоден інший державний уряд;
1978 рік — після загальнонаціонального голосування Іспанія ухвалила нову конституцію;
1989 рік — у Монреалі противник фемінізму вчинив масове вбивство у політехнічній школі, позбавивши життя 14 жінок;
1991 рік — у Болгарії набула чинності нова конституція;
1991 рік — були створені Збройні сили України;
1991 рік — українську незалежність офіційно визнали Естонія та Куба;
1992 рік — в Індії, в Айодх’ї, спалахнули масові заворушення після знищення мечеті Бабрі;
1999 рік — асоціація звукозаписної індустрії США подала позов проти сервісу Napster, звинувативши його в систематичному порушенні авторських прав через обмін файлами;
2000 рік — відкрито новий хімічний елемент — ліверморій;
2003 рік — у Львові засновано муніципальний духовий оркестр “Галицькі Сурми”;
2006 рік — NASA оприлюднило знімки з апарата Mars Global Surveyor, які дали підстави припускати можливу наявність води на Марсі;
2008 рік — Грецію охопили протести після того, як афінський поліцейський застрелив підлітка;
2017 рік — адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно оголосила про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.
Яке завтра свято в Україні і світі
6 грудня в Україні святкують День Збройних сил України. Саме 6 грудня 1991 року була підписана постанова про створення Збройних сил України. Це відбулося в період формування нової національної армії на базі колишніх радянських військових частин, розташованих на території України. Головна мета свята — вшанування військових, усії тих, хто служить чи служив у ЗСУ, отримують подяку та пошану від держави і суспільства.
Також 6 грудня Міжнародний день фетбайку. Фетбайк — це велосипед із надширокими колесами (широкі шини + низький тиск), що дає змогу їздити там, де звичайний велосипед безсилий: по м’якому снігу, по піску, по піщаним або болотистим трасам, по місцевості з високою травою або нерівностями. Завдяки цьому фетбайк відкриває нові можливості для велоподорожей у зимовий чи міжсезонний час, або там, де дороги далеко не асфальт.