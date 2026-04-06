6 квітня 2026 року — понеділок. 1502-й день війни в Україні.

Сьогодні, 6 квітня, віряни святкують День пам’яті святого Євтихія, архієпископа Царгородського. Народився близько 512 року у Фригії. З юності обрав чернече життя, відзначався глибокою вірою, мудрістю та строгим аскетизмом. 552 року став архієпископом Константинополя. Брав активну участь у Другий Константинопольський собор, де відстоював православне вчення. За правління імператора Юстиніан I зазнав переслідувань і був засланий через богословські суперечки, але згодом повернувся на кафедру.

6 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день асексуальності. Це відносно нова ініціатива — вперше її провели 2021 року за підтримки міжнародних спільнот, зокрема Asexual Visibility and Education Network. Ця дата присвячена підвищенню обізнаності про асексуальність — орієнтацію, за якої людина не відчуває сексуального потягу або відчуває його дуже рідко. Водночас асексуальні люди можуть мати романтичні почуття, будувати стосунки й прагнути близькості.

Також 6 квітня День синдрому Оринга-Опіца. Це вроджений розлад розвитку, який може впливати на формування обличчя, серця, дихальних шляхів і статевої системи. Найхарактерніша ознака — широко розташовані очі (гіпертелоризм). Синдром виникає через генетичні мутації (часто пов’язані з Х-хромосомою), тому може передаватися у спадок.

А ще 6 квітня Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Дата приурочена до відкриття перших сучасних Олімпійських ігор 1896 року в Афіни — події, що символізує єдність народів через спорт. Цей день підкреслює, що спорт — це не лише змагання, а й потужний інструмент для зміцнення миру та взаєморозуміння, розвитку суспільства й молоді, подолання дискримінації, популяризації здорового способу життя.

6 квітня святкують Всесвітній день настільного тенісу. Його започаткувала Міжнародна федерація настільного тенісу 2015 року. Настільний теніс — один із найдоступніших видів спорту: для гри потрібні мінімальні ресурси, а користь велика — розвиток реакції, концентрації та координації. Це ще й спосіб легко знайомитися, спілкуватися та відчувати радість руху.