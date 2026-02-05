Яке свято 6 лютого 2026 року / © ТСН

6 лютого 2026 року — п’ятниця. 1443-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

6 лютого віряни святкують День пам’яті святого преподобного Вукола / © pexels.com

Завтра, 6 лютого, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Вукола. Один із перших єпископів Смирни (Мала Азія), учень святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Він ревно проповідував християнство серед язичників, навертаючи багатьох до віри, та відзначався смиренням і праведним життям. Перед своєю кончиною святий Вукол поставив єпископом Смирни святого Полікарпа, майбутнього великого мученика й отця Церкви. Пам’ять святого Вукола вшановують як приклад апостольської спадкоємності й духовної стійкості.

6 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день бармена / © Pixabay

6 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день бармена. Це професійне свято людей, які поєднують у роботі майстерність, креатив і психологію спілкування. Бармен — не лише той, хто готує коктейлі, а й той, хто створює атмосферу, настрій і часто стає «слухачем» для гостей.

6 лютого Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи / © pexels.com

Також 6 лютого Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Його запровадила ООН, щоб привернути увагу до практики жіночого обрізання та повністю викорінити її. Цей день наголошує, що такі операції не мають медичного обґрунтування, грубо порушують права людини та завдають серйозної фізичної й психологічної шкоди жінкам і дівчатам. Практика ґрунтується на шкідливих традиціях і соціальному тиску, а не на релігійних вимогах.

6 лютого Всесвітній день без мобільного телефону / © pexels.com

А ще 6 лютого Всесвітній день без мобільного телефона. Мета цього дня — привернути увагу до надмірної залежності від смартфонів і нагадати про цінність живого спілкування, тиші та усвідомленості. Це привід хоча б на день відкласти ґаджет, більше часу провести з близькими, звернути увагу на власні думки й навколишній світ.

6 лютого святкують День жувальної гумки / © pexels.com

6 лютого святкують День жувальної гумки. Жувальна гумка відома ще з давніх часів: люди жували смоли та рослинні соки для очищення зубів і свіжого подиху. Сучасна ж гумка з’явилася у XIX столітті й швидко стала частиною масової культури.

6 лютого День носіння червоного одягу / © pexels.com

Також 6 лютого День носіння червоного одягу. Припадає на першу п’ятницю лютого. Святкується у США і деяких інших місцях як National Wear Red Day: люди носять червоне, щоб підтримати обізнаність про хвороби серця (особливо у жінок) та важливість профілактики серцево-судинних захворювань.