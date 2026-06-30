Яке свято 6 липня 2026 року / © ТСН

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6 липня 2026 року — понеділок. 1593-й день війни в Україні.

Яке свято 6 липня

6 липня віряни святкують День пам’яті преподобного Сисоя Великого / © pexels.com

6 липня, віряни святкують День пам’яті преподобного Сисоя Великого. Один із найшанованіших пустельників раннього християнства, який жив у IV–V століттях. Після смерті Антоній Великий він оселився в єгипетській пустелі, де понад 60 років провів у молитві, пості та суворому подвижницькому житті. Преподобний Сисой прославився глибоким смиренням, мудрістю та даром духовного наставництва. За церковним переданням, Господь наділив його даром зцілення й навіть воскресіння померлих. Найвідомішими його чеснотами були покаяння, милосердя та переконання, що людина повинна постійно працювати над власним духовним вдосконаленням.

6 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день кардіолога / © pexels.com

6 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день кардіолога. Це професійне свято присвячене лікарям-кардіологам, які займаються профілактикою, діагностикою та лікуванням захворювань серця і судин. Його мета — привернути увагу до важливості збереження здоров’я серцево-судинної системи та підвищити обізнаність людей про профілактику серцевих хвороб.

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6 липня Всесвітній день боротьби із зоонозними захворюваннями / © pexels.com

Також 6 липня Всесвітній день боротьби із зоонозними захворюваннями. Дату обрали на честь історичної події 1885 року, коли видатний французький учений Луї Пастер вперше успішно застосував вакцину проти сказу, врятувавши життя хлопчику, якого вкусив заражений собака. Цей прорив став важливою віхою у боротьбі з небезпечними інфекціями, що передаються від тварин до людей.

6 липня Міжнародний день поцілунків / © pexels.com

А ще 6 липня Міжнародний день поцілунків. Свято зародилося у Великій Британії наприкінці XX століття, а згодом набуло популярності в багатьох країнах світу. Його головна ідея — нагадати про цінність щирих проявів любові, турботи, ніжності та людської близькості. Поцілунок здавна вважається універсальним символом кохання, дружби, поваги, підтримки та сімейного тепла. У різних культурах він має власні традиції та значення, але всюди залишається одним із найприродніших способів висловити почуття без слів.

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