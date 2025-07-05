Яке свято 6 липня 2025 року / © ТСН

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6 липня 2025 року — неділя. 1229-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 6 липня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Сісоя Великого. Народився в Єгипті, ймовірно, у багатій християнській родині. З юності він полюбив життя в молитві та чистоті. Спочатку Сісой проживав у спільноті іноків, але пізніше пішов жити в пустелю, щоб віддатися духовним роздумам.

Сісой поселився на горі, на якій колись підвизався преподобний Антоній Великий. Там він провів понад 60 років. Він став відомим не лише як пустельник. Сісой також був мудрим наставником, до якого зверталися учні. Про його смерть свідки розповідали як про “преображенську мить”. Під час останніх хвилин свого життя Сісой був осяяний неземним світлом.

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Що не можна робити 6 липня

Не слід нехтувати нужденними, старшими — Сісой Великий завжди допомагав іншим.

Не можна сваритися, лихословити — злі слова суперечать атмосфері цього дня.

Забороняється купатися у відкритих водоймах — вода може “змити” здоров’я.

Народні прикмети і традиції на 6 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ввечері ясне небо до гарної погоди;

дощить 6 липня — чекайте на дощову осінь;

вітер вдень чи ввечері — буде зміна погоди;

ввечері побачити веселку — до великого урожаю льону;

птахи ввечері довго літають і щебечуть — ранок буде теплим;

жаби голосно кумкають — чекайте на теплу та суху погоду.

6 липня жаби голосно кумкають — чекайте на теплу та суху погоду / © unsplash.com

В народі 6 липня носило назву Сисоєв День. Часто говорили “На Сисоєв день у воду не лізь — потягне”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 липня

Які завтра іменини: Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана.

Талісманом людини, народженої 6 липня є альмандин. Мінерал із родини гранатів, який з давніх часів наділяли особливою силою: вважалося, що він допомагає людині помічати красу й радість у найзвичніших дрібницях повсякденного життя.

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Цього дня народилися:

1851 рік — Іван Левинський, український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч;

1868 рік — Августа Кохановська, буковинська художниця, етнографка та реставраторка храмів польського походження;

1946 рік — Сильвестер Сталлоне, американський актор.

Пам’ятні дати 6 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 липня:

1253 рік — відбувається коронація Міндовга, який увійшов в історію як перший король Литви, заклавши початок монархічній традиції цієї країни;

1415 рік — трагічна смерть Яна Гуса, видатного лідера чеських протестантів, якого спалюють на вогнищі через його релігійні переконання;

1439 рік — на Флорентійському соборі відбувається важливе підписання Флорентійської унії між Папою Римським Євгенієм IV та візантійським імператором Іоанном VIII, що стало фундаментом для утворення греко-католицької церкви;

1483 рік — Річард III офіційно стає королем Англії, увійшовши до історії як останній монарх з династії Плантагенетів;

1535 рік — через звинувачення в державній зраді страчують Томаса Мора, видатного англійського гуманіста та лорд-канцлера;

1651 рік — полковник Мартин Небаба гине у битві під Ріпками поблизу Лоєва;

1687 рік — у Лондоні Ісаак Ньютон публікує свій фундаментальний трактат “Philosophiae naturalis principia mathematica”, де викладає свої революційні відкриття в математиці, астрономії й фізиці;

1785 рік — долар офіційно стає національною валютою Сполучених Штатів Америки;

1809 рік — за наказом Наполеона Папу Римського Пія VII викрадають з Ватикану та вивозять до Гренобля;

1938 рік — у Франції відбувається міжнародна конференція з питання біженців із нацистської Німеччини;

1957 рік — відбувається знакова зустріч Джона Леннона та Пола Маккартні;

1958 рік — урочисто відкривається Національний експоцентр України, відомий сьогодні як “ВДНГ”;

1994 рік — у Сполучених Штатах відбувається прем’єра фільму “Форрест Гамп”;

2005 рік — Верховна Рада України ухвалює Кодекс адміністративного судочинства, який систематизував правила розгляду адміністративних справ у країні.

Яке завтра свято в Україні і світі

6 липня в Україні святкують День Військово-Морських Сил Збройних Сил України / © unsplash.com

6 липня в Україні святкують День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Офіційне державне свято, яке припадає на першу неділю липня. Після здобуття незалежності України 1991 року, Військово-Морські Сили формувалися як окрема складова Збройних Сил країни. Вони стали спадкоємцями частини Чорноморського флоту, який перебував на території України.

Також 6 липня День працівників морського та річкового флоту. Професійне свято, яке було створене для визнання важливої ролі всіх, хто працює у галузі морського і річкового флоту, у розвитку економіки країни. Працівники морського та річкового флоту — це моряки, капітани, штурмани, механіки, суднові електрики, річкові працівники, портові працівники, диспетчери, а також інші фахівці, які забезпечують роботу суден і розвиток морських і річкових перевезень.

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А ще 6 липня Всесвітній день кардіолога. Міжнародне професійне свято. Кардіологи відіграють ключову роль у підтримці здоров’я серця, що напряму впливає на якість і тривалість життя людей. Вони діагностують різні серцеві хвороби — від гіпертонії до інфарктів, а також розробляють методи лікування та профілактики.

6 липня святкують Всесвітній день поцілунку. Легке і романтичне свято. Ідея присвятити окремий день поцілунку виникла в 1990-х роках у Великій Британії і швидко набула популярності в усьому світі. Поцілунок — це один із найприродніших і найгарніших способів виразити почуття, підтримати теплі стосунки, подарувати радість і підтримку.