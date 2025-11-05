Яке 6 листопада свято? / © ТСН

6 листопада 2025 року — четвер. 1351-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 6 листопада, віряни святкують день пам’яті святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського. Майбутній архієпископ походив із благочестивої та скромної сім’ї в Константинополі. Рано долучився до церковного служіння, вирізняючись розумом, лагідністю й твердою вірністю православній традиції. Поступово він здобув глибокий авторитет серед духовенства столиці, що згодом визначило його покликання до архіпастирського служіння.

Після смерті святителя Олександра Константинопольського духовенство і народ одностайно обрали Павла його наступником. Та це обрання відбулося на тлі різкого загострення конфлікту між прихильниками Нікейського символу та партією аріан. Аріани, спираючись на прихильність імператора Констанція II, категорично не визнавали Павла. Його хіротонія стала початком тривалих переслідувань.

Після свого вступу на престол Павло відкрито проповідував православне вчення, засуджуючи аріанські перекручення віри. Це викликало сильний тиск з боку аріанської партії. За наказом імператора святителя вигнали з Константинополя, а на його місце поставили аріанина.

Павло знайшов тимчасовий притулок у Римі, де отримав підтримку святителя Юлія, папи Римського, який визнав його законним архієпископом. Це свідчить про те, що Павло користувався високим авторитетом у всій Вселенській Церкві.

За рішенням собору, організованого Юлієм Римським, Павло був повернений до Константинополя. Проте невдовзі аріани знову домоглися його усунення. Так тривало кілька разів: святитель то повертався до столиці, то зазнавав чергового вигнання. Його відправляли в різні місця — зокрема, до Вірменії, де він провів останній період свого життя.

Перебуваючи у вигнанні в місті Кукузі (у Вірменії), святий Павло продовжував утверджувати православних у вірі, чим викликав ще більшу ненависть аріан. За свідченнями церковної традиції, у час вечерні під час молитви його задушили посланці аріанської влади. Так він сподобився мученицького вінця.

Що не можна робити 6 листопада

Не слід починати ризикованих справ — будь-що нове не матиме гарного кінця.

Не можна позичати чи давати в борг — тим, хто бере або дає в борг цього дня, “витікає достаток”, а в домі починаються фінансові негаразди.

Після заходу сонця забороняється працювати — душі померлих можуть приходити до домівки, тож зайва метушня або гучна робота вважалися недоречними й непова́жними.

Народні прикмети і традиції на 6 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий день — зима буде м’якою;

дощить 6 листопада — чекайте на тривалу відлигу взимку;

випав вже перший сніг — зима прийде рано і буде морозною;

вранці сильний туман — до відлиги та плюсової температури;

сильний вітер — найближчим часом будуть хуртовини.

Дощить 6 листопада — чекайте на тривалу відлигу взимку / © unsplash.com

В народі 6 листопада носило назву Павлів день. Казали: “На Павла землю прихоплює перша справжня стужа”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 листопада

Які завтра іменини: Анатолій, Арсен, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Єфросинія, Клавдія, Ніна, Олександра.

Талісманом людини, народженої 6 листопада, є аметист. Цей коштовний мінерал уособлює внутрішню щедрість, чистоту намірів, врівноваженість та непохитну відданість. Людей, пов’язаних із цим самоцвітом, у народній уяві вважали врівноваженими, спокійними й водночас шляхетно гордими.

Цього дня народилися:

1918 рік — Дмитро Куп’як, активний діяч ОУН та СБ ОУН, підприємець та меценат;

1936 рік — Йосип Еммануїлович Браз, український живописець і графік;

1938 рік — Володимир Жариков, український актор, каскадер.

Пам’ятні дати 6 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 6 листопада:

1657 рік — у Корсуні відбулася рада, під час якої укладено документ, що закріплював військово-політичний союз між Україною та Швецією;

1860 рік — Авраам Лінкольн став 16-м президентом Сполучених Штатів Америки;

1919 рік — командування Української Галицької армії підписало перемир’я та союзний договір із Добровольчою армією;

1932 рік — на виборах у Німеччині перемогу здобула націонал-соціалістична партія;

1942 рік — відбувся перший політ німецького літака Heinkel He 219 “Пугач”, на якому вперше серійно застосували пневмокатапульту для пілота;

1944 рік — відновила роботу Київська радіостанція після руйнувань війни;

1951 рік — відкрився Київський професійний телецентр;

1960 рік — у Києві запущено першу ділянку метрополітену довжиною 5 км — лінію Святошино–Бровари, яка з’єднала станції “Вокзальна”, “Університет”, “Хрещатик”, “Арсенальна” та “Дніпро”;

1962 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, що засуджувала апартеїд у Південно-Африканській Республіці та закликала держави-члени припинити будь-які економічні й військові зв’язки з ПАР;

1964 рік — розпочала роботу Тернопільська порцелянова фабрика;

1980 рік — у Миколаєві зведено новий Інгульський міст завдовжки 485 м;

1984 рік — на президентських виборах у США Рональд Рейган здобув другу переконливу перемогу;

1986 рік — на станції Користівка сталася залізнична катастрофа, внаслідок якої загинуло 44 особи, а ще 100 отримали поранення;

1998 рік — Закарпаття охопила масштабна повінь;

1999 рік — на референдумі в Австралії 54,5% виборців висловилися проти проголошення республіки, залишивши британського монарха формальним главою держави.

Яке завтра свято в Україні і світі

6 листопада в Україні святкують День Визволення Києва / © unsplash.com

6 листопада в Україні святкують День Визволення Києва. Київ був окупований німецькими військами від 19 вересня 1941 року. Окупація тривала майже два роки і супроводжувалася масовими репресіями проти цивільного населення, знищенням євреїв, а також спаленням культурних та промислових об’єктів. 1943 року радянські війська розпочали Київську стратегічну наступальну операцію, метою якої було звільнення столиці. Ця операція тривала від 3 до 13 листопада 1943 року і завершилася успішно: 6 листопада радянські війська остаточно звільнили центр Києва.

Також 6 листопада Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. Ідея цього дня ґрунтується на розумінні, що військові дії мають катастрофічні наслідки не лише для людей, а й для природи. Вибухи, пожежі, хімічні забруднення, розорення земель, руйнування водних ресурсів — усе це підриває екологічну стійкість регіонів на десятиліття вперед. ООН та міжнародні екологічні організації започаткували день як символ глобальної відповідальності. Він покликаний нагадати урядам і військовим структурам, що навіть у часи конфліктів довкілля потребує охорони та розумного використання ресурсів.

А ще 6 листопада Міжнародний день проєктного менеджера. Припадає на перший четвер листопада. Міжнародний день проєктного менеджера з’явився як професійне свято для фахівців, які відповідають за планування, координацію та успішне виконання проєктів у різних галузях: від IT і будівництва до освіти та державного управління.

6 листопада Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом в закладах освіти. Свято започатковано міжнародними освітніми та правозахисними організаціями, щоб підкреслити, що школа та інші навчальні заклади повинні бути простором без страху та агресії. Воно нагадує про необхідність впровадження програм профілактики насильства та розвитку соціальних і емоційних навичок у дітей і педагогів.