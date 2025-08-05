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Яке завтра, 6 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Завтра, 6 серпня, Міжнародний день “Лікарі світу за мир”. Віряни святкують Преображення Господнє або Яблучний Спас. До Нового року залишилося 146 днів.
6 серпня 2025 року — середа. 1260-й день війни в Україні.
Яке завтра церковне свято за новим календарем
Завтра, 6 серпня, віряни святкують Преображення Господнє. Це одне з дванадцяти головних християнських свят, присвячене євангельській події, коли Ісус Христос показав свою божественну славу трьом учням на горі Фавор.
Преображення символізує переміну душі людини, її духовне оновлення через єднання з Богом. Це свято закликає вірян до внутрішньої трансформації, покаяння й очищення. В Україні свято також відоме як Яблучний Спас, бо на нього освячують перші плоди — зазвичай яблука, виноград та інші фрукти.
Що не можна робити 6 серпня
Не слід займатися важкою фізичною працею — це велике церковне свято.
Не можна надмірно веселитися — це час духовного переосмислення.
Забороняється полювати, різати тварин — преображення є символом відродження життя.
Народні прикмети і традиції на 6 серпня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
який день на Преображення, такою буде осінь;
туман 6 серпня — чекайте на теплу і погожу осінь;
холодна погода — до ранньої зими;
сильний вітер — буде люта та вітряна зима.
В народі 6 серпня носило назву Яблучний Спас. Назва пов’язана з традицією освячення яблук та інших фруктів нового врожаю.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 6 серпня
Які завтра іменини: Лев, Спас.
Талісманом людини, народженої 6 серпня, є котяче око. Один із різновидів кварцу, котячим оком здавна захоплювалися як особливим каменем натхнення. У давнину його вважали найкращим оберегом для митців, поетів, музикантів і всіх, чия душа живе творчістю.
Цього дня народилися:
1948 рік — Антоніна Корінь, українська поетеса, громадська діячка, членкиня Національної спілки письменників України;
1973 рік — Ігор Вовчанчин, український спортсмен, професійний кікбоксер і спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв;
1977 рік — Оляна Рута, українська поетеса, художниця, перекладачка.
Пам’ятні дати 6 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі за 6 серпня:
1181 рік — китайські та японські астрономи спостерігають спалах наднової зірки;
1497 рік — експедиція Джона Кабота повертається до Бристоля після відкриття Канади;
1588 рік — іспанська “Непереможна Армада” кидає якір біля Кале — початок поразки іспанського флоту;
1806 рік — припиняє своє існування Священна Римська імперія після зречення Франца II;
1807 рік — виходить указ про відкриття губернських друкарень (зокрема в Києві, Харкові, Полтаві);
1807 рік — шлюп “Діана” під командуванням В. Головніна вирушає у навколосвітню експедицію;
1889 рік — у Лондоні відкривається перший у світі готель з ванною в кожному номері — “Савой”;
1890 рік — Вільям Кеммлер стає першою людиною, страченою на електричному стільці;
1914 рік — у Львові створюють легіон Українських січових стрільців;
1926 рік — Гертруда Едерле стає першою жінкою, що перепливла Ла-Манш;
1932 рік — відкривається перший Венеційський кінофестиваль;
1945 рік — США скидають атомну бомбу на Хіросіму — гине від 90 до 140 тисяч людей;
1963 рік — донецький “Шахтар” утретє поспіль виходить у фінал Кубка СРСР;
1995 рік — Хорватія заявляє про ліквідацію Республіки Сербська Країна;
1997 рік — катастрофа літака Boeing 747 біля острова Гуам — гине 226 людей;
2016 рік — у Криму стається збройна сутичка між російськими військовими, подана як “українська диверсія”.
Яке завтра свято в Україні і світі
6 серпня в Україні і світі Міжнародний день “Лікарі світу за мир”. Це день, коли медична спільнота світу вшановує пам’ять жертв трагедії та наголошує на своєму покликанні — служити миру, життю і людяності. Дата обрана не випадково. Саме цього дня відбулося ядерне бомбардування Хіросіми 1945 року. Загинули десятки тисяч людей миттєво, а ще тисячі — згодом від опіків, радіації та хвороб. Багато медиків загинули, рятуючи інших, а ті, що вижили, працювали в нелюдських умовах, надаючи допомогу без медикаментів і обладнання.
Також 6 серпня Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми). Саме цього дня 1945 року на японське місто Хіросіма була скинута перша у світі бойова атомна бомба. Він став світовим символом протесту проти ядерної війни та закликом до миру. 6 серпня 1945 року американський літак “Енола Ґей” скинув ядерну бомбу “Малюк” на Хіросіму. Потужність вибуху — близько 15 кілотонн у тротиловому еквіваленті. Місто було зруйноване майже повністю. Загинуло 90–140 тисяч осіб: одні миттєво, інші — від опіків, радіації, хвороб і голоду. Через три дні, 9 серпня, подібна бомба була скинута на Нагасакі.
А ще 6 серпня День вдячності працівникам сільського господарства. Символічне свято, що покликане вшанувати людей, які працюють на землі: аграріїв, фермерів, механізаторів, тваринників, агрономів та всіх, хто забезпечує суспільство хлібом, овочами, фруктами, молоком, м’ясом та іншими дарами природи. Це не лише день подяки, а й визнання важливості праці селянина, його зв’язку з природою, національними традиціями та продовольчою безпекою країни. Землеробство — одна з найдавніших професій, і саме завдяки невтомній праці цих людей ми маємо щоденний хліб на столі.