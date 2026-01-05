Яке свято 6 січня 2026 року / © ТСН

6 січня 2026 року — вівторок. 1412-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

6 січня віряни святкують Богоявлення Господнє (Водохреща) / © pexels.com

Завтра, 6 січня, віряни святкують Богоявлення Господнє (Водохреще). Воно святкує хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іваном Хрестителем. Це свято символізує явлення Бога людям у трьох особах: Отця, Сина і Святого Духа. Головний обряд — освячення води, яку віряни вважають цілющою та здатною очищати від гріхів. Традиційно цього дня у водоймах занурюються віряни, відчуваючи духовне оновлення. Святкування поєднує молитву, благословення води та символічне очищення душі й тіла.

6 січня в Україні і світі святкують День технологій / © pexels.com

6 січня в Україні і світі святкують День технологій. День присвячений досягненням науки і техніки та вшануванню внеску вчених, інженерів і дослідників. Важливе свято, присвячене технологіям, інноваціям і їхній ролі в житті суспільства.

6 січня Всесвітній день дітей-сиріт війни / © pexels.com

Також 6 січня Всесвітній день дітей-сиріт війни. Міжнародна пам’ятна дата, яка покликана привернути увагу всього світу до найвразливіших жертв війни — дітей, які втратили одного або обох батьків через воєнні дії та збройну агресію. Вона нагадує про те, що війна залишає глибокі травми не лише на полі бою, а й у серцях найменших. День спонукає держави, громадські організації та людей виявляти солідарність, допомогу та підтримку тим, хто втратив родину.

6 січня День яблуні / © pexels.com

А ще 6 січня День яблуні. Свято присвячене яблуні — дереву, що давало людям один із найулюбленіших фруктів протягом тисячоліть. Це ніжне природне свято, яке поєднує любов до природи, здорового харчування й турботу про зелений світ навколо нас.