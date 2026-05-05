Яке свято 6 травня 2026

6 травня 2026 року — середа. 1532-й день війни в Україні.

Завтра, 6 травня, віряни святкують День пам’яті святого Йова. Праведник Старого Завіту, відомий своєю незламною вірою, терпінням і відданістю Богові. Він пережив великі випробування: втратив майно, дітей і здоров’я, але не зрікся віри та не перестав довіряти Господу. Йов став символом духовної стійкості, смирення й надії навіть у найтяжчі часи. Його життя нагадує, що після страждань приходять відновлення, милість і благословення.

6 травня в Україні святкують День піхоти Збройних сил України. Це свято присвячене воїнам-піхотинцям — тим, хто виконує найскладніші бойові завдання на передовій, захищає українську землю та тримає оборону в найгарячіших точках фронту. Піхота вважається основою сухопутних військ, адже саме її бійці безпосередньо ведуть бій, звільняють території та забезпечують безпеку держави. День піхоти є нагодою вшанувати мужність, витривалість і героїзм українських військових, які щодня боронять незалежність України.

Також 6 травня Міжнародний день коучингу. Це нагода привернути увагу до коучингу як методу підтримки, що допомагає ставити цілі, знаходити внутрішні ресурси, долати бар’єри та досягати бажаних результатів. Цього дня проводять відкриті зустрічі, вебінари, майстер-класи та консультації, де люди можуть більше дізнатися про силу правильних запитань, саморозвиток і побудову гармонійного життя. Свято нагадує, що зміни починаються з усвідомлення власних можливостей і віри в себе.

А ще 6 травня Міжнародний день проти дієти. Його започаткували для привернення уваги до шкоди жорстких дієт, нав’язаних стандартів краси та культури постійного схуднення. Цей день закликає зосередитися не на обмеженнях, а на турботі про себе: збалансованому харчуванні, русі, психологічному комфорті та прийнятті власного тіла. Ідея свята полягає в тому, що здоров’я важливіше за цифри на вагах, а любов до себе не повинна залежати від зовнішності.

6 травня святкують День без домашніх завдань. Його сприймають як нагоду відпочити від навчального навантаження, зробити паузу в рутині та приділити час улюбленим заняттям, родині чи прогулянкам. Ідея цього дня нагадує, що для успішного навчання важливий не лише контроль і дисципліна, а й баланс між працею та відпочинком. Іноді коротке перезавантаження допомагає повернутися до навчання з новими силами, мотивацією та кращою концентрацією.

